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Добро пожаловать в Белград!

5
1 отзыв
Мирко Р.
Мирко Р. – Гид из Белграда
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ по Белграду с местным гидом.

Вы побываете в историческом центре города и за его пределами.

Это конечно же Белградская крепость и её парк 🌳 Калемегдан, Старый и Новый дворцы и Собор Святого Саввы.

А в конце вас ждёт обед в самом старом сербском трактире.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €115 за экскурсию

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Добро пожаловать в Белград!
Добро пожаловать в Белград!

Что вы увидите

  • Набережные Белградских рек
  • Белградская крепость
  • Кафедральный собор Святого Архангела Михаил
  • Дворец княгини Любицы
  • Кафана "Знак вопроса ?"
  • улица князя Михаила и Скадарлия
  • Площадь Республики
  • гостиница Москва
  • Здание Парламента Сербии
  • Новый дворец и Старый дворец
  • церковь Святого Марка и церковь святой Троицы
  • Храм Святого Саввы
  • Музей истории Югославии
  • Стадионы Црвена Звезда и Партизан
  • Резиденция князя Милоша, Ада Циганлия, Земун
Автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ включает в себя тур по самым популярным достопримечательностям Белграда. Экскурсия состоит из пешеходной части по историческому центру и автомобильно-пешеходной части за пределами исторического центра.
Окунитесь в удивительную атмосферу Белграда, прочувствуйте его колорит и самобытность, сохранившиеся на протяжении веков, не смотря на то, что город 🏙️ был разрушен и выстроен вновь 38 раз. Расскажем вам о культуре и обычаях, жизни и истории 📖 столицы ⭐️ Сербии.
Что входит
  • услуги русскоговорящего лицензированного гида
  • трансфер.
Что не входит
  • входные билеты
  • обед.
Начало и место завершения
🚩 возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Добро пожаловать в Белград!
Добро пожаловать в Белград!
Добро пожаловать в Белград!
Добро пожаловать в Белград!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Мирко Р.
Мирко Р.
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