Автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ включает в себя тур по самым популярным достопримечательностям Белграда. Экскурсия состоит из пешеходной части по историческому центру и автомобильно-пешеходной части за пределами исторического центра.
Окунитесь в удивительную атмосферу Белграда, прочувствуйте его колорит и самобытность, сохранившиеся на протяжении веков, не смотря на то, что город 🏙️ был разрушен и выстроен вновь 38 раз. Расскажем вам о культуре и обычаях, жизни и истории 📖 столицы ⭐️ Сербии.
Что входит
услуги русскоговорящего лицензированного гида
трансфер.
Что не входит
входные билеты
обед.
Начало и место завершения
🚩 возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.