Автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ включает в себя тур по самым популярным достопримечательностям Белграда. Экскурсия состоит из пешеходной части по историческому центру и автомобильно-пешеходной части за пределами исторического центра.

Окунитесь в удивительную атмосферу Белграда, прочувствуйте его колорит и самобытность, сохранившиеся на протяжении веков, не смотря на то, что город 🏙️ был разрушен и выстроен вновь 38 раз. Расскажем вам о культуре и обычаях, жизни и истории 📖 столицы ⭐️ Сербии.