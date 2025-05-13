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святого Марка. Ещё запомнилась история сербских династий, теперь знает, кто такие Караджорджевичи и Обреновичи, и даже пересказывает, кто из них как относился к России) Это уже не первая наша экскурсия с этим организатором — у ребят качественно проработанная насыщенная программа, можно смело доверять им свой досуг в Белграде.