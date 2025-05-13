Русский дом – экскурсии в Белграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Русский дом» в Белграде на русском языке, цены от €37. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Пешая
2.5 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Пройти по главным местам российской эмиграции и узнать, как здесь жили сбежавшие от большевизма люди
Начало: У церкви Святого Марка
Завтра в 10:00
20 мая в 09:00
€103 за всё до 4 чел.
Братья навеки: о Сербии и России в центре Белграда
Пешая
2.5 часа
29 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
Почему русские и сербы - братья навеки? Прогулка по Белграду с посещением ключевых достопримечательностей поможет найти ответ
Начало: У отеля «Москва»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 15:00
17 мая в 15:00
18 мая в 15:00
€37 за человека
Белград в Београду: судьба двух народов в одном городе
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Белград в Београду: судьба двух народов в одном городе
Узнать о дружбе России и Сербии с давних времён и до наших дней
Завтра в 19:00
17 мая в 08:00
от €159 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Ростислав
    13 мая 2025
    Братья навеки: о Сербии и России в центре Белграда
    Великолепно провели время благодаря дружеской неформальной атмосфере во время экскурсии. Гиду 5 баллов и за глубокие знания и за их подачу. Спасибо большое!
  • А
    Анастасия
    11 мая 2025
    Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
    Спасибо Юле за познавательную и приятную прогулку по Сербии. Нам очень понравилось. 🤗 Рекомендуем!
  • А
    Алексей
    10 мая 2025
    Братья навеки: о Сербии и России в центре Белграда
    Прогулялись по русским местам Београда, сопоставили исторические факты, увидели связь между прошлым и настоящим России и Сербии. Крайне полезно - вспомните, увидите и услышите много интересного. Рекомендую!
    Прогулялись по русским местам Београда, сопоставили исторические факты, увидели связь между прошлым и настоящим России иПрогулялись по русским местам Београда, сопоставили исторические факты, увидели связь между прошлым и настоящим России иПрогулялись по русским местам Београда, сопоставили исторические факты, увидели связь между прошлым и настоящим России и
  • И
    Ирина
    24 апреля 2025
    Братья навеки: о Сербии и России в центре Белграда
    Отправляла на эту экскурсию маму — ей всё очень понравилось. Больше всего впечатлили храмы, особенно храм святого Саввы и церковь
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    святого Марка. Ещё запомнилась история сербских династий, теперь знает, кто такие Караджорджевичи и Обреновичи, и даже пересказывает, кто из них как относился к России) Это уже не первая наша экскурсия с этим организатором — у ребят качественно проработанная насыщенная программа, можно смело доверять им свой досуг в Белграде.

  • Н
    Надежда
    10 марта 2025
    Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
    Спасибо Юлии за подробный и занимательный рассказ об эпохе. Ни одного нашего вопроса не осталось без детального ответа. Прекрасный гид,увлеченный городом, его историей, знаковыми людьми и событиями. Уже порекомендовала нескольким своим друзьям, планирующим поездку в Белград. Hvala!
  • А
    Александра
    23 февраля 2025
    Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
    Прекрасный гид, хороший материал. Очень интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Русский дом»

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  1. Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
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  3. Белград в Београду: судьба двух народов в одном городе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Улица Князя Михаила
  2. Самое главное
  3. Крепость Калемегдан
  4. Площадь Республики
  5. Здание Парламента Сербии
  6. Белградская крепость
  7. Дворец княгини Любицы
  8. Церковь Святого Марка
  9. Башня Гардош
  10. Гостиница Москва
Сколько стоит экскурсия по Белграду в мае 2025
Сейчас в Белграде в категории "Русский дом" можно забронировать 3 экскурсии от 37 до 159. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Русский дом», 96 ⭐ отзывов, цены от €37. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль