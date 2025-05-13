Индивидуальная
до 4 чел.
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Пройти по главным местам российской эмиграции и узнать, как здесь жили сбежавшие от большевизма люди
Начало: У церкви Святого Марка
Завтра в 10:00
20 мая в 09:00
€103 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
Почему русские и сербы - братья навеки? Прогулка по Белграду с посещением ключевых достопримечательностей поможет найти ответ
Начало: У отеля «Москва»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 15:00
17 мая в 15:00
18 мая в 15:00
€37 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Белград в Београду: судьба двух народов в одном городе
Узнать о дружбе России и Сербии с давних времён и до наших дней
Завтра в 19:00
17 мая в 08:00
от €159 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРостислав13 мая 2025Великолепно провели время благодаря дружеской неформальной атмосфере во время экскурсии. Гиду 5 баллов и за глубокие знания и за их подачу. Спасибо большое!
- ААнастасия11 мая 2025Спасибо Юле за познавательную и приятную прогулку по Сербии. Нам очень понравилось. 🤗 Рекомендуем!
- ААлексей10 мая 2025Прогулялись по русским местам Београда, сопоставили исторические факты, увидели связь между прошлым и настоящим России и Сербии. Крайне полезно - вспомните, увидите и услышите много интересного. Рекомендую!
- ИИрина24 апреля 2025Отправляла на эту экскурсию маму — ей всё очень понравилось. Больше всего впечатлили храмы, особенно храм святого Саввы и церковь
- ННадежда10 марта 2025Спасибо Юлии за подробный и занимательный рассказ об эпохе. Ни одного нашего вопроса не осталось без детального ответа. Прекрасный гид,увлеченный городом, его историей, знаковыми людьми и событиями. Уже порекомендовала нескольким своим друзьям, планирующим поездку в Белград. Hvala!
- ААлександра23 февраля 2025Прекрасный гид, хороший материал. Очень интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Русский дом»
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