  1. Экскурсии

Прогулка по Белградской крепости и пикник

Евгения
Евгения – Гид из Белграда
Здраво, меня зовут Евгения.

У меня простая философия — отдых должен быть хорошо организован.

Только так можно получить массу положительных эмоций и быть полным сил.

Специально для вас я создала уникальную прогулку 👣 по Белградской крепости.

За 2 часа вы узнаете все о прошлом Белграда и насладитесь пейзажем Дуная во время уютного пикника.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €60 за человека

    Заказать экскурсию
Прогулка по Белградской крепости и пикник
Прогулка по Белградской крепости и пикник

Что вы увидите

  • Музей естественной истории.
  • Военный музей.
  • Национальная обсерватория.
  • Церковь Ружица.
  • Церковь Св. Петки.
  • Статуя победителя.
  • Пикник.
Белградская крепость, а также парк 🌳 Калемегдан – самые главные достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️ Сербии, находятся в очень живописном месте: слияния рек Савы и Дуная. Археологические находки показывают, что первые поселения людей в этой местности относятся к эпохе неолита. И в разное время земля принадлежала то византийцам, то туркам, то болгарам. Благодаря тому, что сохранились (или были восстановлены) многие архитектурные памятники, мы имеем возможность наглядно представить, чем этот известный в древности город 🏙️ жил в течение предыдущих веков.
Мы встретим вас, проведем экскурсию ⛳ по крепости и отведем к месту пикника. После прогулки немного сыра и вина помогут восстановить силы. А вид на реку даст пищу к размышлениям о прекрасном.
Погода в Сербии позволяет наслаждаться природой с ранней весны вплоть до глубокой осени. Забронируйте пикник на свободный день в календаре и задайте гиду интересующие вас вопросы.
Что входит
  • «Винная корзинка» (или по желанию «невинная» – пивная или безалкогольная) с закусками:
  • бутылка местного вина (красное, белое, розовое – на выбор)
  • три вида домашнего сыра
  • пршут (национальный мясной деликатес)
  • айвар и каймак
  • сезонные фрукты
  • снэки и орехи
  • оливки
  • домашний хлеб
  • минеральная вода
Что не входит
  • Цены на билеты в музеи.
Начало и место завершения
🚩 Кнеза Михаила, 56, Библиотека града Београд
Прогулка по Белградской крепости и пикник
Прогулка по Белградской крепости и пикник
Прогулка по Белградской крепости и пикник
Прогулка по Белградской крепости и пикник

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Евгения
Евгения
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько необычных экскурсий в Белграде

Белград — город на границе двух культур
От 38
3 часа
Белград — город на границе двух культур
146 отзывов
Открыть самобытную атмосферу города и познакомиться с его наследием
Первый день в Белграде: успеть за два часа
45
2 часа
Первый день в Белграде: успеть за два часа
101 отзыв
Прогуляться по историческому центру, уловить атмосферу города и услышать его нескучные истории
Бар-тур по необычным заведениям Белграда
От 38
2.5 часа
Бар-тур по необычным заведениям Белграда
70 отзывов
Открыть для себя шумные бары, колоритные ресторанчики, тусовочные кварталы и секретные места города
Первое знакомство с Белградом
75
3 часа
Первое знакомство с Белградом
65 отзывов
Проникнуться душевной атмосферой и многообразием города на обзорной экскурсии
Визитные карточки Белграда за 3 часа
60
3 часа
Визитные карточки Белграда за 3 часа
30 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу
По следам старого Белграда
60
3 часа
По следам старого Белграда
26 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по достопримечательностям исторического центра