Белградская крепость, а также парк 🌳 Калемегдан – самые главные достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️ Сербии, находятся в очень живописном месте: слияния рек Савы и Дуная. Археологические находки показывают, что первые поселения людей в этой местности относятся к эпохе неолита. И в разное время земля принадлежала то византийцам, то туркам, то болгарам. Благодаря тому, что сохранились (или были восстановлены) многие архитектурные памятники, мы имеем возможность наглядно представить, чем этот известный в древности город 🏙️ жил в течение предыдущих веков.

Мы встретим вас, проведем экскурсию ⛳ по крепости и отведем к месту пикника. После прогулки немного сыра и вина помогут восстановить силы. А вид на реку даст пищу к размышлениям о прекрасном.

Погода в Сербии позволяет наслаждаться природой с ранней весны вплоть до глубокой осени. Забронируйте пикник на свободный день в календаре и задайте гиду интересующие вас вопросы.