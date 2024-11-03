3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешеходная прогулка по Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда с индивидуальной экскурсией. Откройте город через его историю, уникальные места и вкуснейшие блюда
Начало: В аэропорту Никола Тесла
25 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
€257 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Белград
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: индивидуальная экскурсия в любой день
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от €280 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Интересная прогулка по центру Белграда
Начало: Рецепшен отеля клиента
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 ноября 2024Спасибо огромное Дмитрию за прекрасно проведенное время в Белграде. Увлекательно и доступно рассказывает историю города,страны. Прекрасный рассказчик,вежливый,грамотный,культурный человек! Рекомендую!
- ЛЛариса30 октября 2024Добрый день! Экскурсия произвела на нас очень хорошее впечатление! Гид Мирко эрудированный и интересный, хорошо знает историю города, было достаточно интересно. Вообще, Белград порадовал гостеприимством и солнечной погодой! Вернемся еще!
- ННиколай25 октября 2024Очень довольны профессионализмом и доброжелательностью Дмитрия. Видно, что он с душой относится к работе. Очень рекомендую!
- OOlga24 августа 2024Приятно было послушать и пообщаться с Зорицей. Очень профессионально, спасибо.
- ААнатолий3 августа 2024Много нового. Особенно были интересны исторические параллели между Сербией и Россией. Гордан - наш гид - очень профессиональный и знающий экскурсовод.
- ННадежда12 июля 2024Прекрасный, очень интересный рассказчик. Доброжелательный, немного ироничный. Экскурсия не перегружена, но при этом, крайне содержательна. Однозначно рекомендую всем, кто проездом в Белграде - почувствуете себя местным жителем к концу путешествия)))
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Церковь Ружица»
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