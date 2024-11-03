Церковь Ружица – экскурсии в Белграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Ружица» в Белграде на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Проездом в Белграде
На машине
42 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешеходная прогулка по Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда с индивидуальной экскурсией. Откройте город через его историю, уникальные места и вкуснейшие блюда
Начало: В аэропорту Никола Тесла
25 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
257 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Белград
18 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Белград
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: индивидуальная экскурсия в любой день
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 280 за всё до 4 чел.
Интересная прогулка по центру Белграда
Пешая
8 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Интересная прогулка по центру Белграда
Начало: Рецепшен отеля клиента
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 ноября 2024
    Проездом в Белграде
    Спасибо огромное Дмитрию за прекрасно проведенное время в Белграде. Увлекательно и доступно рассказывает историю города,страны. Прекрасный рассказчик,вежливый,грамотный,культурный человек! Рекомендую!
  • Л
    Лариса
    30 октября 2024
    Добро пожаловать в Белград
    Добрый день! Экскурсия произвела на нас очень хорошее впечатление! Гид Мирко эрудированный и интересный, хорошо знает историю города, было достаточно интересно. Вообще, Белград порадовал гостеприимством и солнечной погодой! Вернемся еще!
  • Н
    Николай
    25 октября 2024
    Проездом в Белграде
    Очень довольны профессионализмом и доброжелательностью Дмитрия. Видно, что он с душой относится к работе. Очень рекомендую!
  • O
    Olga
    24 августа 2024
    Интересная прогулка по центру Белграда
    Приятно было послушать и пообщаться с Зорицей. Очень профессионально, спасибо.
  • А
    Анатолий
    3 августа 2024
    Добро пожаловать в Белград
    Много нового. Особенно были интересны исторические параллели между Сербией и Россией. Гордан - наш гид - очень профессиональный и знающий экскурсовод.
  • Н
    Надежда
    12 июля 2024
    Проездом в Белграде
    Прекрасный, очень интересный рассказчик. Доброжелательный, немного ироничный. Экскурсия не перегружена, но при этом, крайне содержательна. Однозначно рекомендую всем, кто проездом в Белграде - почувствуете себя местным жителем к концу путешествия)))
    Прекрасный, очень интересный рассказчик. Доброжелательный, немного ироничный. Экскурсия не перегружена, но при этом, крайне содержательна. ОднозначноПрекрасный, очень интересный рассказчик. Доброжелательный, немного ироничный. Экскурсия не перегружена, но при этом, крайне содержательна. ОднозначноПрекрасный, очень интересный рассказчик. Доброжелательный, немного ироничный. Экскурсия не перегружена, но при этом, крайне содержательна. Однозначно

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Церковь Ружица»

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  5. Улица Князя Михаила
  6. Церковь Святого Марка
  7. Площадь Республики
  8. Гостиница Москва
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Квартал Скадарлия
Сколько стоит экскурсия по Белграду в ноябре 2024
Сейчас в Белграде в категории "Церковь Ружица" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 280. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Церковь Ружица», 68 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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