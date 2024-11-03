Н Наталья Проездом в Белграде Спасибо огромное Дмитрию за прекрасно проведенное время в Белграде. Увлекательно и доступно рассказывает историю города,страны. Прекрасный рассказчик,вежливый,грамотный,культурный человек! Рекомендую!

Л Лариса Добро пожаловать в Белград Добрый день! Экскурсия произвела на нас очень хорошее впечатление! Гид Мирко эрудированный и интересный, хорошо знает историю города, было достаточно интересно. Вообще, Белград порадовал гостеприимством и солнечной погодой! Вернемся еще!

Н Николай Проездом в Белграде Очень довольны профессионализмом и доброжелательностью Дмитрия. Видно, что он с душой относится к работе. Очень рекомендую!

O Olga Интересная прогулка по центру Белграда Приятно было послушать и пообщаться с Зорицей. Очень профессионально, спасибо.

А Анатолий Добро пожаловать в Белград Много нового. Особенно были интересны исторические параллели между Сербией и Россией. Гордан - наш гид - очень профессиональный и знающий экскурсовод.