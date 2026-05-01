Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по древнему Белграду, городу с 7000-летней историей, где восточная и западная культуры переплетаются в уникальном очаровании.
Мы посетим Белградскую крепость, парк Калемегдан и Храм Святого Саввы, а также откроем для себя богемную Скадарлию и Музей Николы Теслы. Погрузитесь в атмосферу этого удивительного города и его богатую историю!
Описание экскурсииПогружение в историю: исследуйте Белград с 7000-летней историей Приглашаю вас на познавательную и увлекательную экскурсию по древнему Белграду, городу с 7000-летней историей, где причудливая смесь восточной и западной культур создает неповторимое очарование. Сердце города расположено на месте слияния рек Савы и Дуная, где находится Белградская крепость, хранящая множество историй. Во время экскурсии мы раскроем тайны города и посетим основные достопримечательности, такие как парк Калемегдан, пешеходная улица Князя Михаила, Дом княгини Любицы, Соборная церковь, здание Патриархии, Площадь Республики, Парламент Сербии, Национальный театр, Национальный музей, памятник князю Михаилу, Русская церковь и Мэрия Белграда. Кроме того, мы увидим Храм Святого Саввы — самый величественный православный собор на Балканах и посетим Музей Николы Теслы, посвященный великому физику и изобретателю переменного тока. Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться атмосферой этого удивительного города!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белградская крепость
- Парк Калемегдан
- Пешеходная улица Князя Михаила
- Дом княгини Любицы
- Соборная церковь
- Здание Патриархии
- Площадь Республики
- Парламент Сербии
- Национальный театр
- Национальный музей
- Памятник князю Михаилу
- Русская церковь
- Мэрия Белграда
- Храм Святого Саввы
- Музей Николы Тесла
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.