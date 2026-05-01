Описание Фото Ответы на вопросы Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по древнему Белграду, городу с 7000-летней историей, где восточная и западная культуры переплетаются в уникальном очаровании.



Мы посетим Белградскую крепость, парк Калемегдан и Храм Святого Саввы, а также откроем для себя богемную Скадарлию и Музей Николы Теслы. Погрузитесь в атмосферу этого удивительного города и его богатую историю!

Snezhana Ваш гид в Белграде Индивидуальная экскурсия €150 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский Язык проведения 3 часа 1-10 человек Пешком

Описание экскурсии Погружение в историю: исследуйте Белград с 7000-летней историей Приглашаю вас на познавательную и увлекательную экскурсию по древнему Белграду, городу с 7000-летней историей, где причудливая смесь восточной и западной культур создает неповторимое очарование. Сердце города расположено на месте слияния рек Савы и Дуная, где находится Белградская крепость, хранящая множество историй. Во время экскурсии мы раскроем тайны города и посетим основные достопримечательности, такие как парк Калемегдан, пешеходная улица Князя Михаила, Дом княгини Любицы, Соборная церковь, здание Патриархии, Площадь Республики, Парламент Сербии, Национальный театр, Национальный музей, памятник князю Михаилу, Русская церковь и Мэрия Белграда. Кроме того, мы увидим Храм Святого Саввы — самый величественный православный собор на Балканах и посетим Музей Николы Теслы, посвященный великому физику и изобретателю переменного тока. Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться атмосферой этого удивительного города!

