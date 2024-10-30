5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Большая обзорная прогулка по историческому Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
Начало: На улице князя Михаила
9 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
€100 за всё до 7 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Белград
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: индивидуальная экскурсия в любой день
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от €280 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Интересная прогулка по центру Белграда
Начало: Рецепшен отеля клиента
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса30 октября 2024Добрый день! Экскурсия произвела на нас очень хорошее впечатление! Гид Мирко эрудированный и интересный, хорошо знает историю города, было достаточно интересно. Вообще, Белград порадовал гостеприимством и солнечной погодой! Вернемся еще!
- OOlga24 августа 2024Приятно было послушать и пообщаться с Зорицей. Очень профессионально, спасибо.
- ННаталья18 августа 2024Спасибо Властимиру за интересную индивидуальную экскурсию. Прошли все достопримечательности города, проучили порцию истории с интересными фактами, посетили музей Николы Тесло,
- ААнатолий3 августа 2024Много нового. Особенно были интересны исторические параллели между Сербией и Россией. Гордан - наш гид - очень профессиональный и знающий экскурсовод.
- ЛЛариса19 февраля 2024Знакомство с Белградом прошло замечательно! Маршрут четко построенный! Информации достаточно, но не нагружает! Увидели все! Рекомендую!
- ВВероника6 января 2024Властимир отличный гид, рассказывает увлекательно. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Музей Николы Теслы»
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