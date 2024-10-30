Л Лариса Добро пожаловать в Белград Добрый день! Экскурсия произвела на нас очень хорошее впечатление! Гид Мирко эрудированный и интересный, хорошо знает историю города, было достаточно интересно. Вообще, Белград порадовал гостеприимством и солнечной погодой! Вернемся еще!

O Olga Интересная прогулка по центру Белграда Приятно было послушать и пообщаться с Зорицей. Очень профессионально, спасибо.

Н Наталья Большая обзорная прогулка по Белграду читать дальше где нам без очереди достались билеты и места в первом ряду(благодаря экскурсоводу). И много интересного(не буду спойлерить). Сами конечно бы мы столько не осилили. Спасибо Властимиру за интересную индивидуальную экскурсию. Прошли все достопримечательности города, проучили порцию истории с интересными фактами, посетили музей Николы Тесло,

А Анатолий Добро пожаловать в Белград Много нового. Особенно были интересны исторические параллели между Сербией и Россией. Гордан - наш гид - очень профессиональный и знающий экскурсовод.

Л Лариса Большая обзорная прогулка по Белграду Знакомство с Белградом прошло замечательно! Маршрут четко построенный! Информации достаточно, но не нагружает! Увидели все! Рекомендую!