Музей Николы Теслы – экскурсии в Белграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Николы Теслы» в Белграде на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Большая обзорная прогулка по Белграду
Пешая
15 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Большая обзорная прогулка по историческому Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
Начало: На улице князя Михаила
9 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
100 за всё до 7 чел.
Добро пожаловать в Белград
18 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Белград
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: индивидуальная экскурсия в любой день
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 280 за всё до 4 чел.
Интересная прогулка по центру Белграда
Пешая
8 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Интересная прогулка по центру Белграда
Начало: Рецепшен отеля клиента
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    30 октября 2024
    Добро пожаловать в Белград
    Добрый день! Экскурсия произвела на нас очень хорошее впечатление! Гид Мирко эрудированный и интересный, хорошо знает историю города, было достаточно интересно. Вообще, Белград порадовал гостеприимством и солнечной погодой! Вернемся еще!
  • O
    Olga
    24 августа 2024
    Интересная прогулка по центру Белграда
    Приятно было послушать и пообщаться с Зорицей. Очень профессионально, спасибо.
  • Н
    Наталья
    18 августа 2024
    Большая обзорная прогулка по Белграду
    Спасибо Властимиру за интересную индивидуальную экскурсию. Прошли все достопримечательности города, проучили порцию истории с интересными фактами, посетили музей Николы Тесло,
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    где нам без очереди достались билеты и места в первом ряду(благодаря экскурсоводу). И много интересного(не буду спойлерить). Сами конечно бы мы столько не осилили.

  • А
    Анатолий
    3 августа 2024
    Добро пожаловать в Белград
    Много нового. Особенно были интересны исторические параллели между Сербией и Россией. Гордан - наш гид - очень профессиональный и знающий экскурсовод.
  • Л
    Лариса
    19 февраля 2024
    Большая обзорная прогулка по Белграду
    Знакомство с Белградом прошло замечательно! Маршрут четко построенный! Информации достаточно, но не нагружает! Увидели все! Рекомендую!
    Знакомство с Белградом прошло замечательно! Маршрут четко построенный! Информации достаточно, но не нагружает! Увидели все! Рекомендую!Знакомство с Белградом прошло замечательно! Маршрут четко построенный! Информации достаточно, но не нагружает! Увидели все! Рекомендую!Знакомство с Белградом прошло замечательно! Маршрут четко построенный! Информации достаточно, но не нагружает! Увидели все! Рекомендую!
  • В
    Вероника
    6 января 2024
    Большая обзорная прогулка по Белграду
    Властимир отличный гид, рассказывает увлекательно. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Музей Николы Теслы»

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  5. Улица Князя Михаила
  6. Церковь Святого Марка
  7. Площадь Республики
  8. Гостиница Москва
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Квартал Скадарлия
Сколько стоит экскурсия по Белграду в ноябре 2024
Сейчас в Белграде в категории "Музей Николы Теслы" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 280. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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