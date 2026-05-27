Споменка Ваш гид в Белграде Индивидуальная экскурсия €320 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 9 часов 1-3 человека

Описание экскурсии Монастырь Манасия, также известный как Ресава - один из самых величественных памятников сербской средневековой культуры. В главном храме Святой Троицы хранятся мощи основателя обители - святого деспота Стефана Лазаревича (сына легендарного князя Лазаря), правившего в XV веке. В эпоху Средневековья монастырь является крупнейшим просветительским центром Сербии: именно здесь действовала знаменитая Ресавская школа переписчиков. Чтобы защитить это культурное сокровище, монастырь был окружен мощными крепостными стенами с 11 оборонительными башнями и глубоким рвом. Ресавская пещера - одна из самых посещаемых, старейших и красивейших пещер в Сербии. Пещера открыта в 1962 году. Ее удивительные подземные галереи формировались на протяжении 80 миллионов лет. Пещера поражает своим природным убранством: сталагмитами и сталактитами, каменными водопадами и уникальной композиции ’'Статуя матери с ребенком''. Для осмотра туристам доступны 8 великолепных залов, включая залы Преддверие истории'', Хрустальный зал, Концертный зал, зал Бобана. Постояная температура внутри пещеры круглый год составляет всего 7°C. Природный парк ’’Лисине’’ встретит вас завораживающим шумом знаменитого водопада ’’Великий Бук’’ - уникального гидрологического памятника природы, охраняемого государством. У подножия водопада, в окружении первозданной зелени, приятно отдохнуть после насыщенного дня и насладится аутентичной кухней Восточной Сербии в местных этно-ресторанах, где подают знаменитую речную форель.

