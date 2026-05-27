Описание экскурсииМонастырь Манасия, также известный как Ресава - один из самых величественных памятников сербской средневековой культуры. В главном храме Святой Троицы хранятся мощи основателя обители - святого деспота Стефана Лазаревича (сына легендарного князя Лазаря), правившего в XV веке. В эпоху Средневековья монастырь является крупнейшим просветительским центром Сербии: именно здесь действовала знаменитая Ресавская школа переписчиков. Чтобы защитить это культурное сокровище, монастырь был окружен мощными крепостными стенами с 11 оборонительными башнями и глубоким рвом. Ресавская пещера - одна из самых посещаемых, старейших и красивейших пещер в Сербии. Пещера открыта в 1962 году. Ее удивительные подземные галереи формировались на протяжении 80 миллионов лет. Пещера поражает своим природным убранством: сталагмитами и сталактитами, каменными водопадами и уникальной композиции ’'Статуя матери с ребенком''. Для осмотра туристам доступны 8 великолепных залов, включая залы Преддверие истории'', Хрустальный зал, Концертный зал, зал Бобана. Постояная температура внутри пещеры круглый год составляет всего 7°C. Природный парк ’’Лисине’’ встретит вас завораживающим шумом знаменитого водопада ’’Великий Бук’’ - уникального гидрологического памятника природы, охраняемого государством. У подножия водопада, в окружении первозданной зелени, приятно отдохнуть после насыщенного дня и насладится аутентичной кухней Восточной Сербии в местных этно-ресторанах, где подают знаменитую речную форель.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Манасия
- Ресавская Пещера
- Парк природы ’’Лисине’’
Что включено
- Услуги лицензированного русскоговорящего гида,
- Транспортное средство
Что не входит в цену
- Входные билеты,
- Обед.
Место начала и завершения?
В вашей гостинице
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
€320 за экскурсию