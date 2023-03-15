Мы отправимся в монастырь 15 века, расположенный в удивительно живописном месте: в объятиях лесистых горных склонов, рядом с рекой Ресава. Вы услышите, как складывалась история монастыря и чем он живёт сегодня. Оцените могучие каменные стены и древние башни, защищающие и оберегающие сердце Манасии — церковь Святой Троицы. Полюбуетесь старинными фресками и удивитесь мастерству средневековых зодчих.
Вы посетите одну из самых интересных пещер Сербии. Пройдёте по туристической тропе длиной 950 метров, рассматривая цветные колонны, сталактиты, сталагмиты и окаменевшие водопады. Раскроете, как образовалась пещера и почему температура в ней не зависит от времени года и всегда держится на отметке семь градусов. В завершение мы заедем в заповедник Лисине: посмотрим на водопад Бук и насладимся сербской кухней.