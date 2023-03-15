Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день

Посетить средневековую обитель и погулять по волшебной древней пещере на авто-пешеходной экскурсии

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Всего 1,5 часа на машине — и вы уже не в столичном Белграде, а в старинном православном монастыре Манасия, окружённом лесами. Рассматриваете древние фрески и любуетесь сербской архитектурой 15 века.

И это далеко не всё, что ждёт вас в путешествии! Вы также пройдёте по сказочной тропе в пещере со сталактитами и сталагмитами, заедете в заповедник Лисине и увидите водопад Бук.
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день
Ближайшие даты:
15
мар
16
мар
17
мар
18
мар
19
мар
20
мар
21
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Крепость-монастырь Манасия

Мы отправимся в монастырь 15 века, расположенный в удивительно живописном месте: в объятиях лесистых горных склонов, рядом с рекой Ресава. Вы услышите, как складывалась история монастыря и чем он живёт сегодня. Оцените могучие каменные стены и древние башни, защищающие и оберегающие сердце Манасии — церковь Святой Троицы. Полюбуетесь старинными фресками и удивитесь мастерству средневековых зодчих.

Ресавская пещера и заповедник Лисине

Вы посетите одну из самых интересных пещер Сербии. Пройдёте по туристической тропе длиной 950 метров, рассматривая цветные колонны, сталактиты, сталагмиты и окаменевшие водопады. Раскроете, как образовалась пещера и почему температура в ней не зависит от времени года и всегда держится на отметке семь градусов. В завершение мы заедем в заповедник Лисине: посмотрим на водопад Бук и насладимся сербской кухней.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
  • Транспорт включен в стоимость
  • Дополнительные расходы: обед, входные билеты: Ресавская пещера — 3 евро с человека, водопад Бук — 1 евро с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Религиозные
Монастыри, церкви, храмы
Пещеры

Похожие туры из Белграда

Первое знакомство с Белградом
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
115 отзывов
Первое знакомство с Белградом
Проникнуться душевной атмосферой и многообразием города на обзорной экскурсии
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
114 за всё до 4 чел.
Большое путешествие на север Сербии
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Мирко
Мирко
20 отзывов
Большое путешествие на север Сербии
Погулять по старинным городам, оценить древнюю крепость, продегустировать местные блюда и вина
у вашего отеля
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
250225 за всё до 4 чел.
Путешествие по Восточной Сербии
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Мирко
Мирко
17 отзывов
Путешествие по Восточной Сербии
Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап
у вашего отеля
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
305275 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Белграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Белграде
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием? Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ