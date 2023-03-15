Всего 1,5 часа на машине — и вы уже не в столичном Белграде, а в старинном православном монастыре Манасия, окружённом лесами. Рассматриваете древние фрески и любуетесь сербской архитектурой 15 века. И это далеко не всё, что ждёт вас в путешествии! Вы также пройдёте по сказочной тропе в пещере со сталактитами и сталагмитами, заедете в заповедник Лисине и увидите водопад Бук.

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Описание

Что вас ожидает

Крепость-монастырь Манасия

Мы отправимся в монастырь 15 века, расположенный в удивительно живописном месте: в объятиях лесистых горных склонов, рядом с рекой Ресава. Вы услышите, как складывалась история монастыря и чем он живёт сегодня. Оцените могучие каменные стены и древние башни, защищающие и оберегающие сердце Манасии — церковь Святой Троицы. Полюбуетесь старинными фресками и удивитесь мастерству средневековых зодчих.

Ресавская пещера и заповедник Лисине

Вы посетите одну из самых интересных пещер Сербии. Пройдёте по туристической тропе длиной 950 метров, рассматривая цветные колонны, сталактиты, сталагмиты и окаменевшие водопады. Раскроете, как образовалась пещера и почему температура в ней не зависит от времени года и всегда держится на отметке семь градусов. В завершение мы заедем в заповедник Лисине: посмотрим на водопад Бук и насладимся сербской кухней.

Организационные детали