Лучшее время для посещения крепости Манасия и Ресавской пещеры - летние месяцы с июня по август. В это время погода тёплая и комфортная для прогулок, а природа вокруг особенно красива. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой посещение возможно, но стоит учитывать холод и возможные осадки, что может ограничить комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Крепость-монастырь Манасия
Ресавская пещера
Заповедник Лисине
Водопад Бук
Описание экскурсии
Крепость-монастырь Манасия
Мы отправимся в монастырь 15 века, расположенный в удивительно живописном месте: в объятиях лесистых горных склонов, рядом с рекой Ресава. Вы услышите, как складывалась история монастыря и чем он живёт сегодня. Оцените могучие каменные стены и древние башни, защищающие и оберегающие сердце Манасии — церковь Святой Троицы. Полюбуетесь старинными фресками и удивитесь мастерству средневековых зодчих.
Ресавская пещера и заповедник Лисине
Вы посетите одну из самых интересных пещер Сербии. Пройдёте по туристической тропе длиной 950 метров, рассматривая цветные колонны, сталактиты, сталагмиты и окаменевшие водопады. Раскроете, как образовалась пещера и почему температура в ней не зависит от времени года и всегда держится на отметке семь градусов. В завершение мы заедем в заповедник Лисине: посмотрим на водопад Бук и насладимся сербской кухней.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
Транспорт включен в стоимость
Дополнительные расходы: обед, входные билеты: Ресавская пещера — 3 евро с человека, водопад Бук — 1 евро с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мирко — Организатор в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2947 туристов
Меня зовут Мирко. Я лицензированный гид. Родился и вырос в Белграде, поэтому как никто другой могу рассказать и показать вам родную и любимую Сербию: удивительную природу, самобытную культуру, богатое историческое наследие и вкуснейшую кухню. Работаю с компанией гидов-единомышленников. Мы всем сердцем любим Сербию и с радостью поделимся с вами лучшими местами и расскажем о них самое интересное!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Инна
Дата посещения: 30 июл 2026
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера — две знаковые достопримечательности Восточной Сербии.Монастырь, основанный в XV веке, поражает своей архитектурой и древними фресками, а пещера удивляет подземными красотами. Отдельное спасибо нашему гиду Лиляне! читать дальшеуменьшить
Умная, красивая женщина — и при этом невероятно тёплая в общении. Она так искренне любит Сербию, что эта любовь буквально передалась и нам: каждый факт, каждая деталь звучали не как заученный текст, а как личная история. Ещё и водит машину просто прекрасно — дорога прошла спокойно и комфортно, без суеты. Маршрут продуман, темп осмотра удобный, успеваешь и пофотографировать, и просто побыть в тишине, впитывая атмосферу. Сербская природа, интересный рассказ и человеческое тепло — всё сложилось в идеальную картину!
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П
Павел
Большая благодарность Мирко, брали тур буквально вчера. Несмотря на то что были не очень подготовлены в плане физического состояния (джет лэг после 12 часового перелета) Мирко сделал все, что бы читать дальшеуменьшить
поездка вышла максимально полной и глубокой. Благодаря ему удалось прикоснуться к сути сербского духа и через посещение монастыря, и через красоты сербской природы и через точные рекомендации о сокровищах сербской кухни. А главное через самого Мирко, общение с которым помогло лучше понять пути сербской в прошлом и ее настоящее. Всячески рекомендую
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V
Vyacheslav
очень понравилось, экскурсию проводила гид Лилиана. гид с большим опытом и очень приятный в общении человек.
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Maya
Экскурсия очень понравилась ☺️ Нам повезло и с погодой и с гидом. Лилиан чудесная женщина с хорошим чувством юмора, позитивная. На все вопросы отвечала со знанием дела.. Благодарим за классную экскурсию ❤️
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А
Анастасия
Экскурсия отличная! Все очень понравилось, гид Саша интересный рассказчик, на хорошем русском рассказывал о достопримечательностях, каждой точке маршрута и в целом о жизни в Сербии. Было приятно провести время в отличной компании и в таких красивых местах!
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Наталья
Замечательная прогулка по красивым местам с приятной беседой об истории Сербии без занудства. Организация выше всяких похвал, комфортный автомобиль на четверых пассажиров. Петер замечательный человек и аккуратный водитель. Мы с мужем и двое детей подростков очень довольны этим небольшим путешествием. Однозначно рекомендую эту экскурсию.
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