Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает страницу истории и каждый поворот демонстрирует чудеса природы.Всего в полутора часах езды от Белграда находится место, где время словно остановилось - крепость-монастырь Манасия.Окруженный

лесами и горными склонами, монастырь 15 века впечатляет своей архитектурой и древними фресками. Но путешествие не заканчивается на этом. Вас ждет Ресавская пещера - подземное царство с удивительными сталактитами и сталагмитами, где температура остается неизменной круглый год. Завершится ваше приключение в заповеднике Лисине, где вы сможете насладиться видом на водопад Бук и отведать блюда сербской кухни. Экскурсия включает профессионального гида, транспорт, а также возможность узнать много нового и интересного о Сербии. Дополнительные расходы минимальны: вход в Ресавскую пещеру и к водопаду Бук. Это путешествие станет одним из самых запоминающихся в вашей жизни, предоставив не только знания, но и незабываемые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения крепости Манасия и Ресавской пещеры - летние месяцы с июня по август. В это время погода тёплая и комфортная для прогулок, а природа вокруг особенно красива. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой посещение возможно, но стоит учитывать холод и возможные осадки, что может ограничить комфортность прогулок.

Сейчас август — это идеальное время.