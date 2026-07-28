11 отзывов оставили туристы

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Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук

Природные и архитектурные шедевры Сербии - погружение в историю на лоне нетронутой природы
Во время путешествия по живописным местам Сербии вас ждёт знакомство со знаковыми памятниками архитектуры и удивительными шедеврами природы, с их историей и историей сербской культуры.
5
41 отзыв
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук

Описание экскурсии

Программа

Выезжаем из Белграда рано утром в Монастырь Манасия, известный и как Монастырь Ресава. Основан и построен в 1407-1418 гг. деспотом Стефаном Лазаревичем. В XV и XVI веке монастырь был центром сербской культуры, здесь переводились и переписывались книги даже в период османского ига (знаменитая Ресавская школа). Для защиты монастырь укреплён высокой стеной с 11 башнями. До наших дней дошла только третья часть фресок монастыря, тем не менее живопись Манасии отнесена к ряду крупнейших достижений средневекового искусства.

Отъезд в Ресавскую пещеру — самую большую и красивую пещеру Сербии, протяжённость 4.500 м. Длина туристического маршрута 800 м. Температура внутри пещеры 7°C. Внутреннее убранство поражает разнообразием и красотой: разнообразные каналы и галереи, залы, окаменевшие водопады и драпировки будто движутся под дуновением ветра…

В продолжении экскурсии мы посетим водопад Великий Бук на 380 метров н. у. м., на склонах горы Беляница, на речке Врело. Высота водопада 25 метров, а у подножья сформировано озеро необыкновенной красоты. Водопад в 1995 году был провозглашён природным заповедником исключительного значения.

Мы пообедаем в ресторане с видом на водопад. Здесь подают изумительную дикую форель.

Вернёмся в Белград поздно вечером. Протяжённость маршрута — 360 км.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Добрила
Добрила — ваша команда гидов в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 2497 туристов
Я очень люблю свою Сербию и свой белый город, широкой душой принимающий всех путешественников, которые приезжают в нашу страну. Богатая история маленького, но отважного народа, нетронутая природа, которую трудно найти
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в современном цивилизационном буме, искреннее гостеприимство, неописуемо вкусная и разнообразная еда — всё это вы почувствуете на наших экскурсиях, которые запоминаются надолго. Я гедонист, особенно по гастрономии. Люблю вкусную и красивую еду. У нас про вкусно приготовленную пищу говорят: «На шести языках говорит и на седьмом заикается!» Убедитесь, что язык сербской еды легко воспринимается и надолго остаётся в памяти.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
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3
2
1
Дмитрий
Отличная экскурсия по местам деспота Стефана Лазаревича! Посетили монастырь с древними фресками, затем длинную пещеру и водопад, где пообедали местной рыбой и традиционной кухней. Очень ценно, что гид — местный житель, показывает всё под своим уникальным углом. Комфортабельная машина, поездка прошла легко и органично. Спасибо Добриле!
Отличная экскурсия по местам деспота Стефана Лазаревича! Посетили монастырь с древними фресками, затем длинную пещеру и
Отличная экскурсия по местам деспота Стефана Лазаревича! Посетили монастырь с древними фресками, затем длинную пещеру и
Отличная экскурсия по местам деспота Стефана Лазаревича! Посетили монастырь с древними фресками, затем длинную пещеру и
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М
Прекрасная, содержательная, красивая экскурсия. Самому по этим местам сложно проехаться без сопровождения. Гиду Ljiljana отдельное спасибо! Молодец во всех отношениях! Особенно приятно, что сегодня еще есть люди, готовые улыбаться тебе и говорить с тобой не потому, что ты платишь деньги!
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А
Экскурсия очень понравилась! У нас были нестандартные требования - хотели ехать сразу 5 человек и не из Белграда, а из Нови Сада. Добрила нашла для нас транспорт с возможностью старта
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от гостиницы, что значительно упростило наше путешествие. Сама экскурсия была с Лиляной. По нашей просьбе она рассказала историческую часть, ответила на кучу наших вопросов про типичную современную сербскую жизнь, была даже пара анекдотов бонусом. Все было интересно и живо, а не просто сухие факты. В самих крепостях тоже показала и рассказала все самое значимое. Путешествие на катере около крепости было супер изюминкой, куча положительных эмоций и крутые фотки. Все остались очень довольны, спасибо большое.

Экскурсия очень понравилась! У нас были нестандартные требования - хотели ехать сразу 5 человек и не
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И
Интересная и насыщенная экскурсия, Ресавская пещера превзошла все ожидания, совершенно фантастическое зрелище. Лилиана, спасибо! Мы провели с Вами прекрасный день.
Интересная и насыщенная экскурсия, Ресавская пещера превзошла все ожидания, совершенно фантастическое зрелище. Лилиана, спасибо! Мы провели
Интересная и насыщенная экскурсия, Ресавская пещера превзошла все ожидания, совершенно фантастическое зрелище. Лилиана, спасибо! Мы провели
Интересная и насыщенная экскурсия, Ресавская пещера превзошла все ожидания, совершенно фантастическое зрелище. Лилиана, спасибо! Мы провели
Интересная и насыщенная экскурсия, Ресавская пещера превзошла все ожидания, совершенно фантастическое зрелище. Лилиана, спасибо! Мы провели
Интересная и насыщенная экскурсия, Ресавская пещера превзошла все ожидания, совершенно фантастическое зрелище. Лилиана, спасибо! Мы провели
Интересная и насыщенная экскурсия, Ресавская пещера превзошла все ожидания, совершенно фантастическое зрелище. Лилиана, спасибо! Мы провели
Интересная и насыщенная экскурсия, Ресавская пещера превзошла все ожидания, совершенно фантастическое зрелище. Лилиана, спасибо! Мы провели
Интересная и насыщенная экскурсия, Ресавская пещера превзошла все ожидания, совершенно фантастическое зрелище. Лилиана, спасибо! Мы провели
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Ольга
Уважаемые Добрила и Лиляна!
Огромное вам спасибо за организацию экскурсии для моей семьи: сын в восторге, а мама просто в жизни таких красот не видела!
И это не только места экскурсии.
Гид Лиляна - просто восторг! Ходячая энциклопедия знаний, а ещё душевный, отзывчивый и очень светлый человек. Спасибо за заботу❤️ Добрила, огромная благодарность за организацию, за рекомендации.
Леди, вы обе просто звёзды! ❤️🤩
Уважаемые Добрила и Лиляна!
Уважаемые Добрила и Лиляна!
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A
Ljijana приехала вовремя в гостиницу (как договорились) Очень приятная, положительная, эрудированная. Всё очень понравилось. Всем рекомендую
Ljijana приехала вовремя в гостиницу (как договорились) Очень приятная, положительная, эрудированная. Всё очень понравилось. Всем рекомендую
Ljijana приехала вовремя в гостиницу (как договорились) Очень приятная, положительная, эрудированная. Всё очень понравилось. Всем рекомендую
Ljijana приехала вовремя в гостиницу (как договорились) Очень приятная, положительная, эрудированная. Всё очень понравилось. Всем рекомендую
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