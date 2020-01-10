11 отзывов оставили туристы

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Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук

Тур по природным и архитектурным шедеврам Сербии — погружение в историю на лоне нетронутой природы

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 12 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

200 за экскурсию

У этой экскурсии11 отзывов
5
Добрила
Задать вопросОбычно отвечает за 50 мин.
Добрила – Гид в Белграде
Во время этого автомобильного тура по живописным местам Сербии вас ждет знакомство со знаковыми памятниками архитектуры и удивительными шедеврами природы, с их историей 📖 и историей сербской культуры.
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук

Программа

Отъезд из Белграда в Монастырь Манасия, известный и как Монастырь Ресава. Основан и построен в 1407-1418 гг. деспотом Стефаном Лазаревичем (сын князя Лазара — Битва на Косове 1389 г). В XV и XVI веке монастырь был центром сербской культуры, здесь переводились и переписывались книги даже в период османского ига (знаменитая Ресавская школа). Для защиты монастырь укреплен высокой стеной с 11 башнями. До наших дней дошла только третья часть фресок монастыря, тем не менее живопись Манасии отнесена к ряду крупнейших достижений средневекового искусства.

К интересным моментам истории монастыря хочется отнести и то, что русская царица Мария Александровна, супруга Александра II, передала в дар богато украшенное Четвероевангелие.

Отъезд в Ресавскую пещеру — самую большую и красивую пещеру Сербии, протяжённость 4.500 м. Длина туристического маршрута 800 м. Температура внутри пещеры 7°C. Открыта она относительно недавно — в 1962 году пастух случайно наткнулся на эту пещеру. Ее возраст насчитывает 80 млн. лет. Внутреннее убранство поражает разнообразием и красотой: разнообразные каналы и галереи, залы, окаменевшие водопады и драпировки будто движутся под дуновением ветра…

В продолжении экскурсии — посещение водопада Великий Бук высотой 25 м. Перерыв на обед — в ресторане с видом на водопад.

Протяженность маршрута — 360 км.

Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Добрила
Добрила
Меня зовут Добрила. Я очень люблю свою Сербию и свой БЕЛЫЙ город, широкой душой принимающий всех путешественников, которые приезжают в нашу страну, и всегда возвращаются вновь испытать то, что они, возможно, упустили богатую историю маленького, но отважного народа, нетронутую природу, что трудно найти в современном цивилизационном буме, искреннее гостеприимство, неописуемо вкусную и разнообразную еду. Все это Вы почувствуете через многочисленные, мною обдуманные экскурсии, которые запоминаются и о которых долго рассказывается. Я гедонист, особенно по гастрономии. Люблю вкусную и красивую еду. У нас про вкусно приготовленную пищу говорят: «На шести языках говорит и на седьмом заикается»! Убедитесь, что язык сербской еды легко воспринимается и надолго остается в памяти.
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11 отзывов оставили туристы

10 января 2020
Огромное спасибо Добриле за доставленное удовольствие! За время экскурсии мы посетили три места, которые очаровали нас: монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук. Монастырь Монасия - настоящая средневековая крепость, внутри которой расположена церковь Пресвятой Троицы с сохранившимися фресками XIV-XV веков. Ресавская пещера - настоящий природный подземный дворец с колоннами - сталагнатами, каменными занавесами, и другими причудливыми формами сталактитов и сталагмитов., на которых спят летучие мыши. Маршрут не сложный и не утомительный, всего 800 метров. Но получили массу впечатлений от красоты каменных изваяний. Водопад Великий БУК очень симпатичный. Путь к нему не утомительный. Прекрасным дополнением к природным красотам служат рестораны у водопада, в которых можно попробовать только что выловленную форель. Особое и огромное спасибо нашему экскурсоводу - Добриле! Мы получили огромное удовольствие от общения, так как Добрила очень эрудированный и приятный в общении человек. ее знание истории Сербии восхищает, Кроме того с ней можно поговорить и получить исчерпывающую информацию о других достопримечательностях, истории, традициях и современной жизни Сербии. Более комфортного и познавательного путешествия трудно себе представить!
8 октября 2019
экскурсовод Лиляна просто профессионал своего дела Очень хорошо знает историю Сербии Время прошло не заметно не смотря на длительность экскурсии
6 октября 2019
экскурсия прошла великолепно ! Очень хороший грамотный экскурсовод.
23 сентября 2018
Экскурсовод была Лиляна. Очень все душевно было. Спасибо!
Konstantin
6 августа 2018
Тот случай, когда экскурсия организована профессионалом. Ответственный подход и стремление постоянно повышать качество услуг. Никуда не торопились, при этом всё успели. Можно расслабиться и полностью довериться гиду. Интересно и познавательно. Рекомендую интересующимся историей Сербии, по пути много времени для общения. Дороги хорошие, ехать комфортно. Несравнимо лучше, чем самостоятельное посещение. Спасибо за этот день!
22 июля 2018
Все было великолепно, от начала до конца экскурсии! Рекомендую!!!
16 апреля 2018
Мы путешествовали с детьми 6 и 11 лет. Добрилла смогла рассказать и показать так, что было интересно всем. Было приятно пообщаться как на тему экскурсии, так и на общие темы. По ходу экскурсии останавливались в тех местах, где было интересно погулять детям или пофотографироваться. Спасибо большое за интересную экскурсию!
17 декабря 2017
Огромное спасибо Добриле за экскурсии по Беграду и поездку в Нови сад (по прилету в Белград мы с мужем поменяли маршрут и вместо "Монастыря Монасия, Реславская пещера, водопад" поехали на Фрушку гору и Нови сад). Все экскурсии были проведены на высочайшем профессиональном уровне и на прекрасном русском языке! Я думаю, что при самостоятельном изучении мы получили бы в пять раза меньше впечатлений, я уже не говорю о знаниях. Все маршруты тщательно продуманы, но если вы хотите внести свои коррективы, Добрила всегда учтет ваше желание. Рекомендую воспользоваться услугами Добрилы для экскурсий по Белграду и стране!
18 октября 2017
Потрясающая экскурсия! Добрила великолепный гид-экскурсовод! Узнали много интересного о Сербии. Отлично провели день. Очень рекомендую гида и эту программу
11 февраля 2017
Мы поменяли экскурсию ввиду зимнего времени на маршрут: Фрушка гора, Сремский Карловец и Нови Сад. Удивило приятно то, что Добрила быстро переориентировалась и радушно приняла наши пожелания. Помимо основной темы экскурсии, что, безусловно, было на самом высоком уровне, мы почерпнули от неё много полезной и близкой русскому сердцу информации о реальных делах двух братских народов - русского и сербского. Знание церковной истории и особенностей каждого храма и монастыря, неподдельный внутренний интерес к тому, о чем она рассказывает, заставляет забыть об искусственных преградах для исконно братской исторической дружбы России и Сербии. Мы очень благодарны Добриле за честное и "непроходное" отношение к делу, которым она занимается. Добрые впечатления от поездки в Сербию для нас во многом определились встречей с Добрилой. Здоровья ей и её близким! Пусть она ещё долго трудится на ниве служения дружбе между нашими народами.
Ещё 1 отзыв

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