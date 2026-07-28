11 отзывов оставили туристы

Выезжаем из Белграда рано утром в Монастырь Манасия, известный и как Монастырь Ресава. Основан и построен в 1407-1418 гг. деспотом Стефаном Лазаревичем. В XV и XVI веке монастырь был центром сербской культуры, здесь переводились и переписывались книги даже в период османского ига (знаменитая Ресавская школа). Для защиты монастырь укреплён высокой стеной с 11 башнями. До наших дней дошла только третья часть фресок монастыря, тем не менее живопись Манасии отнесена к ряду крупнейших достижений средневекового искусства.
Отъезд в Ресавскую пещеру — самую большую и красивую пещеру Сербии, протяжённость 4.500 м. Длина туристического маршрута 800 м. Температура внутри пещеры 7°C. Внутреннее убранство поражает разнообразием и красотой: разнообразные каналы и галереи, залы, окаменевшие водопады и драпировки будто движутся под дуновением ветра…
В продолжении экскурсии мы посетим водопад Великий Бук на 380 метров н. у. м., на склонах горы Беляница, на речке Врело. Высота водопада 25 метров, а у подножья сформировано озеро необыкновенной красоты. Водопад в 1995 году был провозглашён природным заповедником исключительного значения.
Мы пообедаем в ресторане с видом на водопад. Здесь подают изумительную дикую форель.
Вернёмся в Белград поздно вечером. Протяжённость маршрута — 360 км.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Добрила — ваша команда гидов в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 2497 туристов
Я очень люблю свою Сербию и свой белый город, широкой душой принимающий всех путешественников, которые приезжают в нашу страну. Богатая история маленького, но отважного народа, нетронутая природа, которую трудно найти читать дальшеуменьшить
в современном цивилизационном буме, искреннее гостеприимство, неописуемо вкусная и разнообразная еда — всё это вы почувствуете на наших экскурсиях, которые запоминаются надолго.
Я гедонист, особенно по гастрономии. Люблю вкусную и красивую еду.
У нас про вкусно приготовленную пищу говорят: «На шести языках говорит и на седьмом заикается!» Убедитесь, что язык сербской еды легко воспринимается и надолго остаётся в памяти.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дмитрий
Отличная экскурсия по местам деспота Стефана Лазаревича! Посетили монастырь с древними фресками, затем длинную пещеру и водопад, где пообедали местной рыбой и традиционной кухней. Очень ценно, что гид — местный житель, показывает всё под своим уникальным углом. Комфортабельная машина, поездка прошла легко и органично. Спасибо Добриле!
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М
Максим
Прекрасная, содержательная, красивая экскурсия. Самому по этим местам сложно проехаться без сопровождения. Гиду Ljiljana отдельное спасибо! Молодец во всех отношениях! Особенно приятно, что сегодня еще есть люди, готовые улыбаться тебе и говорить с тобой не потому, что ты платишь деньги!
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А
Анастасия
Экскурсия очень понравилась! У нас были нестандартные требования - хотели ехать сразу 5 человек и не из Белграда, а из Нови Сада. Добрила нашла для нас транспорт с возможностью старта читать дальшеуменьшить
от гостиницы, что значительно упростило наше путешествие. Сама экскурсия была с Лиляной. По нашей просьбе она рассказала историческую часть, ответила на кучу наших вопросов про типичную современную сербскую жизнь, была даже пара анекдотов бонусом. Все было интересно и живо, а не просто сухие факты. В самих крепостях тоже показала и рассказала все самое значимое. Путешествие на катере около крепости было супер изюминкой, куча положительных эмоций и крутые фотки. Все остались очень довольны, спасибо большое.
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И
Инна
Интересная и насыщенная экскурсия, Ресавская пещера превзошла все ожидания, совершенно фантастическое зрелище. Лилиана, спасибо! Мы провели с Вами прекрасный день.
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Ольга
Уважаемые Добрила и Лиляна! Огромное вам спасибо за организацию экскурсии для моей семьи: сын в восторге, а мама просто в жизни таких красот не видела! И это не только места экскурсии. Гид Лиляна - просто восторг! Ходячая энциклопедия знаний, а ещё душевный, отзывчивый и очень светлый человек. Спасибо за заботу❤️ Добрила, огромная благодарность за организацию, за рекомендации. Леди, вы обе просто звёзды! ❤️🤩
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A
Airat
Ljijana приехала вовремя в гостиницу (как договорились) Очень приятная, положительная, эрудированная. Всё очень понравилось. Всем рекомендую
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