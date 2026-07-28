11 отзывов оставили туристы

Во время путешествия по живописным местам Сербии вас ждёт знакомство со знаковыми памятниками архитектуры и удивительными шедеврами природы, с их историей и историей сербской культуры.

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Описание экскурсии

Программа

Выезжаем из Белграда рано утром в Монастырь Манасия, известный и как Монастырь Ресава. Основан и построен в 1407-1418 гг. деспотом Стефаном Лазаревичем. В XV и XVI веке монастырь был центром сербской культуры, здесь переводились и переписывались книги даже в период османского ига (знаменитая Ресавская школа). Для защиты монастырь укреплён высокой стеной с 11 башнями. До наших дней дошла только третья часть фресок монастыря, тем не менее живопись Манасии отнесена к ряду крупнейших достижений средневекового искусства.

Отъезд в Ресавскую пещеру — самую большую и красивую пещеру Сербии, протяжённость 4.500 м. Длина туристического маршрута 800 м. Температура внутри пещеры 7°C. Внутреннее убранство поражает разнообразием и красотой: разнообразные каналы и галереи, залы, окаменевшие водопады и драпировки будто движутся под дуновением ветра…

В продолжении экскурсии мы посетим водопад Великий Бук на 380 метров н. у. м., на склонах горы Беляница, на речке Врело. Высота водопада 25 метров, а у подножья сформировано озеро необыкновенной красоты. Водопад в 1995 году был провозглашён природным заповедником исключительного значения.

Мы пообедаем в ресторане с видом на водопад. Здесь подают изумительную дикую форель.

Вернёмся в Белград поздно вечером. Протяжённость маршрута — 360 км.