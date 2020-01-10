11 отзывов оставили туристы

Во время этого автомобильного тура по живописным местам Сербии вас ждет знакомство со знаковыми памятниками архитектуры и удивительными шедеврами природы, с их историей 📖 и историей сербской культуры.

Программа

Отъезд из Белграда в Монастырь Манасия, известный и как Монастырь Ресава. Основан и построен в 1407-1418 гг. деспотом Стефаном Лазаревичем (сын князя Лазара — Битва на Косове 1389 г). В XV и XVI веке монастырь был центром сербской культуры, здесь переводились и переписывались книги даже в период османского ига (знаменитая Ресавская школа). Для защиты монастырь укреплен высокой стеной с 11 башнями. До наших дней дошла только третья часть фресок монастыря, тем не менее живопись Манасии отнесена к ряду крупнейших достижений средневекового искусства.

К интересным моментам истории монастыря хочется отнести и то, что русская царица Мария Александровна, супруга Александра II, передала в дар богато украшенное Четвероевангелие.

Отъезд в Ресавскую пещеру — самую большую и красивую пещеру Сербии, протяжённость 4.500 м. Длина туристического маршрута 800 м. Температура внутри пещеры 7°C. Открыта она относительно недавно — в 1962 году пастух случайно наткнулся на эту пещеру. Ее возраст насчитывает 80 млн. лет. Внутреннее убранство поражает разнообразием и красотой: разнообразные каналы и галереи, залы, окаменевшие водопады и драпировки будто движутся под дуновением ветра…

В продолжении экскурсии — посещение водопада Великий Бук высотой 25 м. Перерыв на обед — в ресторане с видом на водопад.

Протяженность маршрута — 360 км.