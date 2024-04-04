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У меня не было каких-то особых ожиданий от монастыря, но он меня впечатлил. Это очень массивное старое сооружение, которое сохранилось в хорошем состоянии. Было интересно слушать нашего гида Зорана, как проходила оборона и как устроена крепостная стена. А еще меня удивила ухоженность или даже вылизанность монастыря. Очень красивое и аккуратеое место! Мы сделали там много хороших фотографий. Пещера мне тоже понравилась, есть необычные формы, про все рассказывает местный гид, но сама пещера (вернее трек) мне показался коротким. На обратном пути мы заехали посмотреть на макеты храмов и немного погулять в зоне отдыха с водопадом. Вода под водопадом холодная, но говорят летом там даже можно искупаться. В ресторане у водопада наш гид посоветовал нам взять домашний каймак с домашней лепешкой. Я сначала скептически отнеслась к идее есть хлеб, пускай и только из печи, но вкуснее хлеба я не ела, так что всем рекомендую!