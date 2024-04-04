Экскурсии по пещерам Белграда

Найдено 7 экскурсий в категории «Пещеры» в Белграде на русском языке, цены от €290. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Популярное предложение
Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в удивительный мир сербской истории и природы, посетив Монастырь Манасия, Ресавскую пещеру и водопад Великий Бук
«Отъезд в Ресавскую пещеру — самую большую и красивую пещеру Сербии, протяжённость 4»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Увлекательное авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
Погрузитесь в историю и природу Сербии! Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук ждут вас. Комфортное авто-путешествие и традиционная кухня
«Мы пройдём самые зрелищные 800 метров из почти 3 километров ходов этой пещеры, посетим 8 залов и увидим диковинные доисторические украшения, которые насчитывают 45 миллионов лет»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
385 за всё до 4 чел.
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера: путешествие в историю и природу
Погрузитесь в вековую историю и уникальную природу Сербии, посетив монастырь Манасия и Ресавскую пещеру всего за один день
Начало: У вашего отеля
«Ресавская пещера и заповедник Лисине»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
299 за всё до 4 чел.
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Начало: По согласованию с туристом
«Манасия – Ресавска пещера – Водопад Великий бук Эта многогранная экскурсия захватит ваше внимание с первых минут и на протяжении всего дня подарит калейдоскоп ярких эмоций и впечатлений»
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 300 за всё до 3 чел.
Манасия - Ресавская пещера - парк природы Лисинэ
Индивидуальная
11 часов
Манасия - Ресавская пещера - парк природы Лисинэ
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
«Посещение Ресавской пещеры, самой большой и живописной пещеры Сербии – обзорная экскурсия для посетителей проводится по освещённому и проложенному пути длиной 800 м, в то время как длинна самой пещеры протягивается до 4,5 км»
Расписание: ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 375 за всё до 3 чел.
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук (гид-водитель)
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук (гид-водитель)
«Далее по маршруту самая большая и красивая пещера Сербии – Ресавская»
Расписание: Ежедневно в 08:00
300 за экскурсию
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
«Далее по маршруту самая большая и красивая пещера Сербии – Ресавская»
Расписание: Ежедневно в 08:00
350 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 апреля 2024
    Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
    Отличная экскурсия! Целый день провели с Микица, прекрасный экскурсовод и замечательный человек. Очень рады знакомству с ней! Было интересно, вкусно и познавательно и взрослым и подростку! Очень дружелюбная обстановка, не заметили как пролетел день. Рекомендуем!!!
  • Е
    Евгения
    25 марта 2024
    Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
    Экскурсия прошла очень организовано. Гид Лиляна хорошо владеет историей, время в пути пролетело незаметно. Удивило, что вход в монастырь Манасия не оплачивается. Ресавская пещера - это чудо природы, которое необходимо увидеть. Водопад Бук -приятное место для отдыха.
  • Д
    Дмитрий
    17 марта 2024
    Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
    Очень понравилась экскурсия, спасибо! Впечатлили знания экскурсовода по истории Сербии.
  • S
    Sergey
    12 марта 2024
    Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
    Сегодня мы посетили Монастырь Манасия, Ресавскую пещеру и водопад Велики Бук, находясь в Сербии. Это был замечательный день, полный интересных
    читать дальше

    мест и историй, которыми с нами поделилась наш гид Микица. Благодаря её знаниям и гостеприимству, поездка оставила очень приятные воспоминания. Мы благодарны за качественно организованную экскурсию и дружескую атмосферу, и рекомендуем Микицу как опытного гида для тех, кто хочет узнать больше о культуре и природе Сербии.

  • И
    Ирина
    27 декабря 2023
    Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день
    Мы были на этой экскурсии в солнечный осенний день и я думаю это лучшее время чтобы любоваться видами этой экскурсии.
    читать дальше

    У меня не было каких-то особых ожиданий от монастыря, но он меня впечатлил. Это очень массивное старое сооружение, которое сохранилось в хорошем состоянии. Было интересно слушать нашего гида Зорана, как проходила оборона и как устроена крепостная стена. А еще меня удивила ухоженность или даже вылизанность монастыря. Очень красивое и аккуратеое место! Мы сделали там много хороших фотографий. Пещера мне тоже понравилась, есть необычные формы, про все рассказывает местный гид, но сама пещера (вернее трек) мне показался коротким. На обратном пути мы заехали посмотреть на макеты храмов и немного погулять в зоне отдыха с водопадом. Вода под водопадом холодная, но говорят летом там даже можно искупаться. В ресторане у водопада наш гид посоветовал нам взять домашний каймак с домашней лепешкой. Я сначала скептически отнеслась к идее есть хлеб, пускай и только из печи, но вкуснее хлеба я не ела, так что всем рекомендую!

  • А
    Антон
    21 октября 2023
    Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день
    Красивые места, приятный собеседник, который слушает, что тебе интересно и старается акцентировать на этом внимание. Пещера превосходная, контраст температур очень
    читать дальше

    чувствуется, не забывайте одежду с собой. Монастырь конечно подкачал, в основном всё восстановленное, но это ожидаемо. В целом, крайне приятно проведённый день в приятной компании.

  • А
    Андрей
    27 апреля 2023
    Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день
    Мирко очень эрудированный, коммуникабельный, приятный в общении. Маршрут четко построен. Экскурсия профессионально организована и проведена и интересна по содержанию. Всем советуем
    Мирко очень эрудированный, коммуникабельный, приятный в общении. Маршрут четко построен. Экскурсия профессионально организована и проведена иМирко очень эрудированный, коммуникабельный, приятный в общении. Маршрут четко построен. Экскурсия профессионально организована и проведена и
  • Д
    Дмитрий
    23 февраля 2022
    Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
    Дмитрий лучший гид из всех, что встречались нам за все наши поездки. Такое чувство, что он знает о Сербии всё.
    читать дальше

    Может поддержать разговор абсолютно на любую тему, причём без заученных историй и фраз, как это часто бывает у гидов: отлично ориентируется и в истории, и в гастрономии, и в политике, и в бытовых аспектах жизни Сербии и сербов. 9 часов пролетели незаметно, не было ощущения неловкости и каких-то скучных моментов, только самые приятные ощущения. В следующий раз обратимся только к нему. Спасибо за увлекательное путешествие!

    Дмитрий лучший гид из всех, что встречались нам за все наши поездки. Такое чувство, что он
  • Д
    Дарья
    3 июля 2021
    Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
    Замечательное путешествие с Дмитрием, интересный рассказ, комфортное передвижение, классная пещера. Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2021
    Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
    Приятно знакомиться с такими интеллигентными людьми как Дмитрий! От экскурсии в полном восторге! Дмитрий не только отличный гид, но и очень интересный собеседник! Эмоции от экскурсии останутся с нами навсегда как тёплое воспоминание о прекрасной стране Сербии!

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Пещеры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
  2. Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
  3. Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день
  4. Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
  5. Манасия - Ресавская пещера - парк природы Лисинэ
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Пещеры" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 290 до 385. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Пещеры», 38 ⭐ отзывов, цены от €290. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам