4 отзыва оставили туристы

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Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу

Бывшая столица Сербии, археологические раскопки, средневековая крепость и другие знаковые места

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 12 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

200 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
5
Добрила
Задать вопросОбычно отвечает за 50 мин.
Добрила – Гид в Белграде
Во время этого автомобильного тура вы посетите интересные архитектурные и природные памятники Сербии, начиная с древнейших времен, и познакомитесь с их историей 📖.

Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу

Программа

  • Отъезд из Белграда в Смедерево. В средние века Смедерево было столицей и самым крупным городом Сербии. Прогулка по центру и пешеходной зоне города, посещение Смедеревской крепости, построенной в XV веке.
  • Следующий пункт — Виминациум — археологические раскопки древнеримского города, основанного в I веке н.э. Один из самых крупных городов данной эпохи (население 40.000 жителей). Город являлся столицей и военным лагерем римской провинции Мезия. В период процветания Виминациум являлся одним из самых больших римских городов на Балканах. Здесь проживали почти все римские императоры.
  • Отъезд на Серебряное Озеро на правом берегу Дуная. Озеро образовано ответвлением одного из рукавов Дуная длиной 14 км. при средней ширине 300 м. Название продиктовано чистейшей прозрачной водой — вода озера естественным образом фильтруется через множество песчаных слоев. И, конечно, Озеро Серебряное богато рыбой.
  • Перерыв на обед.
  • В 17 часов — расслабляющий круиз по Дунаю, продолжительностью 3,5 часа, на современном корабле «Сильвер Стар» до знаменитой средневековой крепости «Голубац», построенной в XIV веке. В крепости девять башен, высотой до 25 метров. Расположение крепости не случайно: высота скалы и самая узкая часть русла Дуная у входа в ущелье Джердап служили ей природными защитниками.

Протяженность маршрута — 320 км.

Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Добрила
Добрила
Меня зовут Добрила. Я очень люблю свою Сербию и свой БЕЛЫЙ город, широкой душой принимающий всех путешественников, которые приезжают в нашу страну, и всегда возвращаются вновь испытать то, что они, возможно, упустили богатую историю маленького, но отважного народа, нетронутую природу, что трудно найти в современном цивилизационном буме, искреннее гостеприимство, неописуемо вкусную и разнообразную еду. Все это Вы почувствуете через многочисленные, мною обдуманные экскурсии, которые запоминаются и о которых долго рассказывается. Я гедонист, особенно по гастрономии. Люблю вкусную и красивую еду. У нас про вкусно приготовленную пищу говорят: «На шести языках говорит и на седьмом заикается»! Убедитесь, что язык сербской еды легко воспринимается и надолго остается в памяти.
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4 отзыва оставили туристы

7 октября 2019
Большое спасибо Добриле за замечательно проведенный день, море впечатлений и прекрасных эмоций!)
8 августа 2019
Спасибо огромное Лиляне за великолепную экскурсию и душевное общение. Очень познавательно и увлекательно.
5 августа 2019
Отличная экскурсия, большая и насыщенная. С нами работала напарница Добрилы по имени Лилиана, и от нее мы получили дополнительно курс сербской истории, языка и практических советов по стране. Детям хорошо и интересно, только не совсем маленьким, - Голубац с воды и по земле, обед и полный осмотр Виминациума - у нас получилось ровно 12 часов от Белграда и обратно. В общем, очень здорово. Спасибо
8 мая 2018
Здравствуйте! Мы были на экскурсии с 28 апреля по 2 мая. Экскурсовод у нас был Добрила. Она настоящий профессионал своего дела. Экскурия была просто великолепной. На все доп. вопросы были получены ответы. Организация на высшем уровне. Интересный рассказаз о стране и не только. Великолепное знание русского языка. Очень рекомендую данного экскурсовода. С ним хоть куда!

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