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Далее нас ожидает прогулка по Петроварадинской крепости с панорамным видом на Дунай и город Нови-Сад, а затем посетим и центр Нови-сада, и конечно, отведаем национальные блюда в ресторане Салаш. Мы побываем в небольшом, но очень винном городке Сремские Карловцы, где на 9 тысяч населения около 30 винных погребов, один из которых посещала британская королевская семья. Именно в него мы 5 21 отзыв

Мирко Ваш гид в Белграде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €369 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 21 отзыв 🇷🇺 русский 7 часов 1-4 человека На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вино, крепость и сербский Салаш Сремские Карловцы Сначала мы побываем в небольшом, но очень винном городке Сремские Карловцы, где у вас будет возможность попробовать 7-8 видов вина, а также 3-4 вида меда. В центре города Сремские Карловцы Вы увидите фонтан «Четыре льва». Также Вы увидите самую красивую школу в Сербии — первую сербскую гимназию «Карловацкую»; Патриарший двор, где основана первая русская заграничная церковь; здание богословии, Кафедральный собор святого Николая и другое. Петроварадинская крепость Далее нас ожидает прогулка по Петроварадинской крепости с панорамным видом на Дунай и город Нови-Сад, а затем посетим и центр Нови-сада. Город с более чем 300-летней историей несет в себе очарование прошлого и представляет разнообразные архитектурные стили. Каждое здание в старой части города является настоящим сокровищем, олицетворяющим свою собственную историю, которая с легкостью переносит нас в прошлое. Дунайский парк Это самый красивый парк в Нови-Саде. Дунайская улица представляет собой самую красивую и популярную торговую улицу города. Находящиеся здесь магазины принадлежат потомкам основателей. Здесь есть уютные кафе и прекрасные рестораны. Ресторан Салаш Салаш — сельский ресторан традиционной сербской кухни. Что интересно, звание Салаш присваивается только тем заведениям, которые используют в приготовлении натуральные сельские продукты и это обязательное условие, в противном случае звание Салаш отбирается и заведение становится просто рестораном. Здесь вы можете попробовать настоящую домашнюю еду, уникальные блюда сербской кухни, которые готовили из покон веков. Насладиться рюмочкой домашней ракии, видов которой здесь видимо невидимо на любой искушенный вкус. Любой гурман найдет здесь что-то для себя незабываемое и влюбиться в эти колоритные заведения раз и навсегда.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Сремские Карловцы

Фонтан «Четыре льва»

Кафедральный собор Святого Георгия

Патриарший дворец

Гимназия

Винария

Крепость Петроварадин

Нови-сад

Дунайский парк

Дунайская улица

Дворец Епископа

Главная площадь Что включено Услуги русскоговорящего гида

Трансфер Что не входит в цену Дегустация вина - 5 евро/чел.

Обед в Салаше

Личные расходы Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Индивидуальная экскурсия Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.