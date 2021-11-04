Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы

Мы побываем в небольшом, но очень винном городке Сремские Карловцы, где на 9 тысяч населения около...

5
2 отзыва
Мы побываем в небольшом, но очень винном городке Сремские Карловцы, где на 9 тысяч населения около 30 винных погребов, один из которых посещала Британская Королевская семья.

Именно в него мы и отправимся на дегустацию.

Далее нас ожидает прогулка по Петроварадинской крепости с панорамным видом на Дунай и город Нови-Сад, а затем посетим и центр Нови-сада, и конечно, отведаем национальные блюда в ресторане Салаш.
Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы

Что вы увидите 🤩

  • Сремские Карловцы:
  • фонтан "четыре льва"
  • кафедральный собор Святого Георгия
  • Патриарший дворец
  • гимназия
  • винария
  • Крепость Петроварадин
  • Нови-сад:
  • дунайский парк
  • дунайская улица
  • дворец Епископа
  • главная площадь

Наш маршрут:

  • Сремские Карловцы
  • Сначала мы побываем в небольшом, но очень винном городке Сремские Карловцы, где у Вас будет возможность попробовать 7-8 видов вина, а также 3-4 вида меда.
  • В центре города Сремские Карловцы Вы увидите фонтан "Четыре льва". Также Вы увидите самую красивую школу в Сербии -первую сербскую гимназию "Карловацкую“; Патриарший двор, где основана первая русская заграничная церковь; здание богословии, Кафедральный собор святого Николая и другое.
  • Петроварадинская крепость
  • Далее нас ожидает прогулка по Петроварадинской крепости с панорамным видом на Дунай и город Нови-Сад, а затем посетим и центр Нови-сада. Город с более чем 300-летней историей несет в себе очарование прошлого и представляет разнообразные архитектурные стили. Каждое здание в старой части города является настоящим сокровищем, олицетворяющим свою собственную историю, которая с легкостью переносит нас в прошлое.
  • Дунайский парк
  • Это самый красивый парк в Нови-Саде. Дунайская улица представляет собой самую красивую и популярную торговую улицу города. Находящиеся здесь магазины принадлежат потомкам основателей. Здесь есть уютные кафе и прекрасные рестораны.
  • Ресторан Салаш
  • Салаш — сельский ресторан традиционной сербской кухни. Что интересно, звание Салаш присваивается только тем заведениям, которые используют в приготовлении натуральные сельские продукты и это обязательное условие, в противном случае звание Салаш отбирается и заведение становится просто рестораном.
  • Здесь вы можете попробовать настоящую домашнюю еду, уникальные блюда сербской кухни, которые готовили из покон веков. Насладиться рюмочкой домашней ракии, видов которой здесь видимо невидимо на любой искушенный вкус. Любой гурман найдет здесь что-то для себя незабываемое и влюбиться в эти колоритные заведения раз и навсегда.
Если вы хотите не только увидеть Сербию, но и узнать ее вкус, то вам непременно стоит посетить Салаш, уникальное место, ярко отражающее сербские традиции и наследие!

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
экскурсия Нови-сад
€250

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги русскоговорящего лицензированного гида
  • трансфер.
Что не входит
  • дегустация вина (5 евро с человека)
  • обед в Салаше
Место начала и завершения
возле главного входа отеля или апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: индивидуальная экскурсия в любой удобный день
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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индивидуальная экскурсия в любой удобный день

Мирко Р.
Мирко Р.
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