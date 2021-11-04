Наш маршрут:
- Сремские Карловцы
- Сначала мы побываем в небольшом, но очень винном городке Сремские Карловцы, где у Вас будет возможность попробовать 7-8 видов вина, а также 3-4 вида меда.
- В центре города Сремские Карловцы Вы увидите фонтан "Четыре льва". Также Вы увидите самую красивую школу в Сербии -первую сербскую гимназию "Карловацкую“; Патриарший двор, где основана первая русская заграничная церковь; здание богословии, Кафедральный собор святого Николая и другое.
- Петроварадинская крепость
- Далее нас ожидает прогулка по Петроварадинской крепости с панорамным видом на Дунай и город Нови-Сад, а затем посетим и центр Нови-сада. Город с более чем 300-летней историей несет в себе очарование прошлого и представляет разнообразные архитектурные стили. Каждое здание в старой части города является настоящим сокровищем, олицетворяющим свою собственную историю, которая с легкостью переносит нас в прошлое.
- Дунайский парк
- Это самый красивый парк в Нови-Саде. Дунайская улица представляет собой самую красивую и популярную торговую улицу города. Находящиеся здесь магазины принадлежат потомкам основателей. Здесь есть уютные кафе и прекрасные рестораны.
- Ресторан Салаш
- Салаш — сельский ресторан традиционной сербской кухни. Что интересно, звание Салаш присваивается только тем заведениям, которые используют в приготовлении натуральные сельские продукты и это обязательное условие, в противном случае звание Салаш отбирается и заведение становится просто рестораном.
- Здесь вы можете попробовать настоящую домашнюю еду, уникальные блюда сербской кухни, которые готовили из покон веков. Насладиться рюмочкой домашней ракии, видов которой здесь видимо невидимо на любой искушенный вкус. Любой гурман найдет здесь что-то для себя незабываемое и влюбиться в эти колоритные заведения раз и навсегда.
Если вы хотите не только увидеть Сербию, но и узнать ее вкус, то вам непременно стоит посетить Салаш, уникальное место, ярко отражающее сербские традиции и наследие!