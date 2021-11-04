Мы побываем в небольшом, но очень винном городке Сремские Карловцы, где на 9 тысяч населения около 30 винных погребов, один из которых посещала Британская Королевская семья.



Именно в него мы и отправимся на дегустацию.



Далее нас ожидает прогулка по Петроварадинской крепости с панорамным видом на Дунай и город Нови-Сад, а затем посетим и центр Нови-сада, и конечно, отведаем национальные блюда в ресторане Салаш.