Экскурсии на автобусе в Белграде

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Белграде на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
На автобусе
11 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
Расписание: Индивидуальная экскурсия
Завтра в 09:00
22 сен в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Воскресная пешеходная экскурсия по старому Белграду
Пешая
На автобусе
3 часа
Индивидуальная
Воскресная пешеходная экскурсия по старому Белграду
Начало: Памятник князю Михаилу, Площадь Республики, Белгра...
Расписание: по воскресеньям в 10.00
20 сен в 09:00
21 сен в 09:00
45 за человека
Большая автомобильная экскурсия по Белграду + гора Авала
На автобусе
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая автомобильная экскурсия по Белграду + гора Авала
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 13:00
20 сен в 09:00
от 315 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Igor
    14 августа 2024
    Белград. Обзорная aвто-пешеходная экскурсия
    Снежана очень хороший гид, которая знает и любит свою работу. отлично проводит тур и ответит на любой ваш вопрос-оставила очень хорошее впечатление. Автомобиль -очень комфортный шикарный минивэн МЕРСЕДЕС -водитель Александр -супер!! Спасибо большое.
  • N
    NATALIA
    18 июня 2023
    Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
    Экскурсия отличная. Понравилась даже 10-ти летнему ребенку). А экскурсовод Мирко просто на 5 с плюсом.
  • N
    Nina
    20 апреля 2019
    Белград. Обзорная aвто-пешеходная экскурсия
    Интересная экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
  2. Воскресная пешеходная экскурсия по старому Белграду
  3. Большая автомобильная экскурсия по Белграду + гора Авала
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Храм Архангела Михаила
  7. Площадь Республики
  8. Гостиница Москва
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в сентябре 2024
Сейчас в Белграде в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 315. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на автобусе, 11 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам