7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
Расписание: Индивидуальная экскурсия
Завтра в 09:00
22 сен в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
Воскресная пешеходная экскурсия по старому Белграду
Начало: Памятник князю Михаилу, Площадь Республики, Белгра...
Расписание: по воскресеньям в 10.00
20 сен в 09:00
21 сен в 09:00
€45 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая автомобильная экскурсия по Белграду + гора Авала
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 13:00
20 сен в 09:00
от €315 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIgor14 августа 2024Белград. Обзорная aвто-пешеходная экскурсияСнежана очень хороший гид, которая знает и любит свою работу. отлично проводит тур и ответит на любой ваш вопрос-оставила очень хорошее впечатление. Автомобиль -очень комфортный шикарный минивэн МЕРСЕДЕС -водитель Александр -супер!! Спасибо большое.
- NNATALIA18 июня 2023Экскурсия отличная. Понравилась даже 10-ти летнему ребенку). А экскурсовод Мирко просто на 5 с плюсом.
- NNina20 апреля 2019Белград. Обзорная aвто-пешеходная экскурсияИнтересная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «На автобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Белграду в сентябре 2024
Сейчас в Белграде в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 315. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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