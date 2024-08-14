Найдено 3 экскурсии в категории « На автобусе » в Белграде на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На автобусе 11 отзывов 7 часов Индивидуальная до 4 чел. Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов Расписание: Индивидуальная экскурсия € 300 за всё до 4 чел. Пешая На автобусе 3 часа Индивидуальная Воскресная пешеходная экскурсия по старому Белграду Начало: Памятник князю Михаилу, Площадь Республики, Белгра... Расписание: по воскресеньям в 10.00 € 45 за человека На автобусе 6 часов Индивидуальная до 6 чел. Большая автомобильная экскурсия по Белграду + гора Авала Начало: По договорённости Расписание: Ежедневно по договоренности от € 315 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Белграда Последние отзывы на экскурсии I Igor Белград. Обзорная aвто-пешеходная экскурсия Снежана очень хороший гид, которая знает и любит свою работу. отлично проводит тур и ответит на любой ваш вопрос-оставила очень хорошее впечатление. Автомобиль -очень комфортный шикарный минивэн МЕРСЕДЕС -водитель Александр -супер!! Спасибо большое.

N NATALIA Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы Экскурсия отличная. Понравилась даже 10-ти летнему ребенку). А экскурсовод Мирко просто на 5 с плюсом.

N Nina Белград. Обзорная aвто-пешеходная экскурсия Интересная экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «На автобусе»

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