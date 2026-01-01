Врнячка баня-Александровац (двухдневная экскурсия)
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
€815 за всё до 3 чел.
Балканское трио: самое интересное в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине
Исследовать природные парки и древности, проехать на ретропоезде и увидеть дом дервишей
Начало: Аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от...
19 июн в 17:00
5 сен в 17:00
€1840 за человека
Балканское гранд-путешествие с пляжным отдыхом: Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория
Встретить закат с Жёлтого бастиона, отдохнуть на пляже и исследовать красоты пешком
Начало: Аэропорт Белграда, 10:00
6 авг в 08:00
€1950 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Белграде
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Белграде
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Белграде в январе 2026
Сейчас в Белграде в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 815 до 1950.
Туры на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Развлечения», цены от €815. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март