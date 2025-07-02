читать дальше

влюбленной в страну и начала вести сайт о Сербии. Потом приезжала ещё несколько раз, а 2,5 года назад купила билет в один конец. Сейчас я живу в Нови-Саде и веду популярный Телеграм-канал о Сербии. Каждый день открываю для себя город, и теперь помогаю его открыть путешественникам. На моих экскурсиях вы узнаете о Нови-Саде с необычных ракурсов, поймёте, как жили люди в разное время и услышите истории, приправленные юмором. Если вы любите, когда живо, эмоционально, весело, жду вас на своем историческом стендапе!