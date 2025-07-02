Вы узнаете, почему Нови-Сад называли Меккой проституции, где были самые горячие точки и как здесь жили женщины.
Выясните, какой уникальный публичный дом принимал гостей и от чего на самом деле умирали солдаты Петроварадинской крепости.
Я подготовила для вас исторический стендап — экскурсия будет непринуждённой и подойдёт как гостям города, так и его жителям.
6 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Узнать о тайной жизни Нови-Сада
- 🌆 Посетить исторические улицы
- 🎭 Послушать увлекательные истории
- 🏰 Узнать о Петроварадинской крепости
- 👩🎤 Погрузиться в атмосферу прошлого
- 📜 Исторический стендап для всех
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Петроварадинская крепость
- Улицы с публичными домами
- Французский Пигаль
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Улицы, на которых находились публичные дома
- Улицу, которую называли «французский Пигаль»
- Главные места, где кипела ночная жизнь
Вы услышите:
- Почему именно в Нови-Саде процветала проституция и когда она стала легальной
- Что интересного было на территории Петроварадинской крепости
- От чего на самом деле умирали солдаты
- Как жили женщины с 18 по 20 века
- Какой уникальный публичный дом работал в городе
И многое другое!
Организационные детали
Возрастное ограничение 18+.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дунайского парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Инна — ваш гид в Нови-Саде
Провела экскурсии для 116 туристов
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
А
Анна
2 июл 2025
Инна,спасибо Вам большое!Получили удовольствие от прогулки с Вами по чудесному Нови-Саду! Было увлекательно и легко! Спасибо за Ваши знания,доброжелательность и позитив! ☀️🇷🇸❤️Однозначно,вернемся и только к Вам!❤️
А
Анна
6 мая 2025
Все очень понравилось, интересняй рассказ и классный экскурсовод, необычные темы очень притягивают, побольше бы)
