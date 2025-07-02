Мои заказы

Тайная жизнь Нови-Сада (18+)

Погрузитесь в историю Нови-Сада, где процветала ночная жизнь и открывались секреты Петроварадинской крепости. Узнайте, как жили женщины тех времён
Вы узнаете, почему Нови-Сад называли Меккой проституции, где были самые горячие точки и как здесь жили женщины.

Выясните, какой уникальный публичный дом принимал гостей и от чего на самом деле умирали солдаты Петроварадинской крепости.

Я подготовила для вас исторический стендап — экскурсия будет непринуждённой и подойдёт как гостям города, так и его жителям.
5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Узнать о тайной жизни Нови-Сада
  • 🌆 Посетить исторические улицы
  • 🎭 Послушать увлекательные истории
  • 🏰 Узнать о Петроварадинской крепости
  • 👩‍🎤 Погрузиться в атмосферу прошлого
  • 📜 Исторический стендап для всех
Тайная жизнь Нови-Сада (18+)© Инна
Тайная жизнь Нови-Сада (18+)© Инна
Тайная жизнь Нови-Сада (18+)© Инна
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Петроварадинская крепость
  • Улицы с публичными домами
  • Французский Пигаль

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Улицы, на которых находились публичные дома
  • Улицу, которую называли «французский Пигаль»
  • Главные места, где кипела ночная жизнь

Вы услышите:

  • Почему именно в Нови-Саде процветала проституция и когда она стала легальной
  • Что интересного было на территории Петроварадинской крепости
  • От чего на самом деле умирали солдаты
  • Как жили женщины с 18 по 20 века
  • Какой уникальный публичный дом работал в городе

И многое другое!

Организационные детали

Возрастное ограничение 18+.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Дунайского парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваш гид в Нови-Саде
Провела экскурсии для 116 туристов
Привет, любители «живых» экскурсий! Меня зовут Инна, я копирайтер, журналист, исследователь Сербии. Впервые я побывала на Балканах в 2011 году, и сразу в качестве кумы на сербской свадьбе. Вернулась абсолютно
читать дальше

влюбленной в страну и начала вести сайт о Сербии. Потом приезжала ещё несколько раз, а 2,5 года назад купила билет в один конец. Сейчас я живу в Нови-Саде и веду популярный Телеграм-канал о Сербии. Каждый день открываю для себя город, и теперь помогаю его открыть путешественникам. На моих экскурсиях вы узнаете о Нови-Саде с необычных ракурсов, поймёте, как жили люди в разное время и услышите истории, приправленные юмором. Если вы любите, когда живо, эмоционально, весело, жду вас на своем историческом стендапе!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Анна
2 июл 2025
Инна,спасибо Вам большое!Получили удовольствие от прогулки с Вами по чудесному Нови-Саду! Было увлекательно и легко! Спасибо за Ваши знания,доброжелательность и позитив! ☀️🇷🇸❤️Однозначно,вернемся и только к Вам!❤️
А
Анна
6 мая 2025
Все очень понравилось, интересняй рассказ и классный экскурсовод, необычные темы очень притягивают, побольше бы)

Входит в следующие категории Нови-Сада

Похожие экскурсии из Нови-Сада

Знакомьтесь, Нови-Сад
Пешая
2 часа
92 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Нови-Сад: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Нови-Сада, прогуляйтесь по центральной площади, оцените архитектуру и узнайте удивительные факты о городе
Начало: В центре Нови-Сада
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€68 за всё до 4 чел.
Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Нови-Сада)
На машине
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Нови-Саду: винный путь и русский след
Погрузитесь в историю Нови-Сада, посетите летнюю резиденцию Патриарха, попробуйте вино из патриарших запасов и узнайте о русском следе в Сербии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€321 за всё до 4 чел.
Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
Пешая
2.5 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
Исследовать подземные туннели и ходы одной из крупнейших фортификационных построек Европы
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
€97 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нови-Саде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нови-Саде