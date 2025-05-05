Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость

Погрузитесь в историю и культуру Сербии с индивидуальной экскурсией в Белграде
Отправляемся исследовать самый красивый город Сербии — Нови-Сад, изучать цитадель XVIII века, расположенную на правом берегу Дуная, восхищаться старинным городком Сремски-Карловцы — одним из самых очаровательных мест округа Воеводина и прогуливаться по святилищу, по праву называемому сербским Пантеоном — монастырю Крушедол.
4.92
12 отзывов
Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость
Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость
Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость
Ближайшие даты:
17
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Время начала: 09:00, 10:00

Описание экскурсии

Монастырь Крушедол

Монастырь Крушедол — это выдающийся памятник культуры Сербии, основанный в начале XVI века епископом Максимом Георгием Бранковичем. Изначально он был построен как усыпальница семьи Бранкович, однако в начале XVIII века монастырь был разрушен и сожжен турками, унесшими с собой мощи основателей.

Сремские Карловцы

Прогулка по Сремским Карловцам подарит вам множество интересных открытий:

  • Дворец Патриарха XIX века — резиденция сербского патриарха, а ныне епископа;
  • Фонтан «Четыре льва» на центральной площади;
  • Кафедральный собор Св. Николая, построенный в 1762 году;
  • Здание городского магистрата (1805 г.);
  • Старая аптека (1890 г.);
  • Карловацкая гимназия (1891 г.);
  • Нижняя церковь Святых Петра и Павла (XVIII в.) с 150-летним платаном во дворе;
  • Верхняя церковь;
  • Часовня Мира, посвященная мирному договору 1699 года между европейскими странами и Турцией;
  • Памятник генералу российской армии П. Н. Врангелю, который некоторое время жил здесь.

Винные погреба

Не упустите возможность посетить один из местных винных погребов, где вы сможете насладиться дегустацией вин из автохтонных сортов. Попробуйте уникальное ликерное вино «Бермет», которое напоминает вермут и содержит более 20 видов специй и трав, а также другие сорта, такие как португизер и ризлинг. Альтернативой может стать посещение музея виноградарства и пчеловодства.

Петроварадинская крепость

Петроварадинская крепость, известная как «Гибралтар на Дунае», была построена в XVII веке и расположена на правом берегу реки Дунай, напротив города Нови Сад. Это одна из самых больших крепостей в Европе, с башней, на которой установлены большие часы, ставшими символом Нового Сада. Интересные места внутри крепости включают:

  • Офицерский павильон — кафе-ресторан с прекрасным видом на город;
  • Длинная казарма;
  • Арсенал, где сейчас расположен Музей города Нови Сад;
  • Подземные военные галереи.

С крепости открывается захватывающий вид на Дунай, Фрушку-гору и черепичные крыши Петроварадина. С 2001 года здесь ежегодно проходит международный музыкальный фестиваль Exit.

Нови-Сад — «сербские Афины»

Нови-Сад, расположенный на левом берегу Дуная, является вторым по величине городом Сербии и столицей Автономного края Воеводина. Прогулка по этому городу позволит вам увидеть:

  • Бульвар Михаила Пупина;
  • Синагогу на улице Еврейской (1909 год);
  • Исторический центр города с пешеходной зоной, где преобладает архитектура конца XIX — начала XX века;
  • Успенскую церковь на Успенской площади (XVIII в.);
  • Здание Сербского Национального театра на Театральной площади;
  • Центральную площадь Свободы с католической церковью Девы Марии (XIX в.) и Городской ратушей;
  • Памятник Светозару Милетичу, известному сербскому политику;
  • Пешеходную улицу Змай Йовина с памятником поэту Йовану Йовановичу Змаю;
  • Дворец епископа и Собор сербской православной церкви;
  • Музей Воеводины;
  • Дунайский парк с установленной в центре скульптурой Сергия Радонежского, подаренной русским народом сербскому народу в 1992 году.

Важная информация

Не забудьте надеть удобную одежду и обувь, соответствующую погодным условиям, чтобы максимально насладиться вашим путешествием.

По договоренности с туристом

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Монастырь Крушедол
  • Сремские Карловцы
  • Петроварадинская крепость
  • Нови-Сад
Что включено
  • Услуги лицензированного русскоговорящего гида
  • Транспортное средство
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Обед
  • Дегустация вина
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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К
5 мая 2025
Отличная экскурсия, очень понравилась! Споменка замечательный экскурсовод: внимательная, интересно рассказывала и показывала. В рамках экскурсии на выбор было несколько виноделен, выбрали с дегустацией мёда и не пожалели.
Рекомендую!
Г
8 мар 2025
Наш гид Споменка забрала нас из гостиницы и отвезла в интереснейшие места: Срмски Краловец и Нови Сад. Много достопримечательностей о которых детально рассказала Споменка. Заехали на винодельню, где продегустировали разные вина и мед. Спасибо большое. Все очень понравилось.
Э
16 ноя 2024
Очень приятный гид,знающий историю Белграда и окрестностей.
С
23 авг 2024
Понравились все места, которые посетили. Было очень интересно и познавательно. Экскурсия была комфортной. Гид глубоко владеет материалом, историческими деталями. Споменка чень любезная и доброжелательная, учитывала все пожелания. Поездка была очень приятная! Советуем! Спасибо большое!!!!
Т
17 мая 2024
Е
9 апр 2024
М
20 мар 2024
Спасибо за экскурсию! Интересно, профессионально) Мы ездили с бабушкой и дочкой 3 лет, все наши пожелания, а главное, темп, учитывались. Эта экскурсия осталась самым ярким воспоминанием нашей поездки в Сербию, однозначно будем рекомендовать Споменку!
J
31 дек 2023
Отличная экскурсия! Ездила с мамой на весь день. Споменка нас встретила у дома в Белграде, много рассказывала про Сербию, местных жителей, обычаи и менталитет. Показала самые красивые туристические места: монастырь Крушедол, Сремские Карловцы, Петроварадинскую крепость и великолепный Нови Сад! Экскурсией очень довольна, советую.
Л
7 июл 2023
Очень хороший гид, приятное общение, интересный и содержательный рассказ!
Очень интересная экскурсия!
Наилучшие рекомендации!
V
4 апр 2023
В
6 мар 2023
Мне очень понравилась экскурсия! Особенно понравилось, что мы посетили сразу несколько мест, за небольшое время проехали и маленькие деревушки, и небольшие городки, и крупные города. Экскурсию можно подстраивать под свой
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вкус, но при этом и изначальный маршрут продуман отлично. Помимо осмотра достопримечательностей мне также удалось продегустировать вина и мёд и даже заглянуть на блошиный рынок. Очень рекомендую эту экскурсию тем, кто уже осмотрел Белград и хочет увидеть и другие места Сербии.

Б
28 сен 2022

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