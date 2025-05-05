Отправляемся исследовать самый красивый город Сербии — Нови-Сад, изучать цитадель XVIII века, расположенную на правом берегу Дуная, восхищаться старинным городком Сремски-Карловцы — одним из самых очаровательных мест округа Воеводина и прогуливаться по святилищу, по праву называемому сербским Пантеоном — монастырю Крушедол.

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Описание экскурсии

Монастырь Крушедол

Монастырь Крушедол — это выдающийся памятник культуры Сербии, основанный в начале XVI века епископом Максимом Георгием Бранковичем. Изначально он был построен как усыпальница семьи Бранкович, однако в начале XVIII века монастырь был разрушен и сожжен турками, унесшими с собой мощи основателей.

Сремские Карловцы

Прогулка по Сремским Карловцам подарит вам множество интересных открытий:

Дворец Патриарха XIX века — резиденция сербского патриарха, а ныне епископа;

Фонтан «Четыре льва» на центральной площади;

Кафедральный собор Св. Николая, построенный в 1762 году;

Здание городского магистрата (1805 г.);

Старая аптека (1890 г.);

Карловацкая гимназия (1891 г.);

Нижняя церковь Святых Петра и Павла (XVIII в.) с 150-летним платаном во дворе;

Верхняя церковь;

Часовня Мира, посвященная мирному договору 1699 года между европейскими странами и Турцией;

Памятник генералу российской армии П. Н. Врангелю, который некоторое время жил здесь.

Винные погреба

Не упустите возможность посетить один из местных винных погребов, где вы сможете насладиться дегустацией вин из автохтонных сортов. Попробуйте уникальное ликерное вино «Бермет», которое напоминает вермут и содержит более 20 видов специй и трав, а также другие сорта, такие как португизер и ризлинг. Альтернативой может стать посещение музея виноградарства и пчеловодства.

Петроварадинская крепость

Петроварадинская крепость, известная как «Гибралтар на Дунае», была построена в XVII веке и расположена на правом берегу реки Дунай, напротив города Нови Сад. Это одна из самых больших крепостей в Европе, с башней, на которой установлены большие часы, ставшими символом Нового Сада. Интересные места внутри крепости включают:

Офицерский павильон — кафе-ресторан с прекрасным видом на город;

Длинная казарма;

Арсенал, где сейчас расположен Музей города Нови Сад;

Подземные военные галереи.

С крепости открывается захватывающий вид на Дунай, Фрушку-гору и черепичные крыши Петроварадина. С 2001 года здесь ежегодно проходит международный музыкальный фестиваль Exit.

Нови-Сад — «сербские Афины»

Нови-Сад, расположенный на левом берегу Дуная, является вторым по величине городом Сербии и столицей Автономного края Воеводина. Прогулка по этому городу позволит вам увидеть:

Бульвар Михаила Пупина;

Синагогу на улице Еврейской (1909 год);

Исторический центр города с пешеходной зоной, где преобладает архитектура конца XIX — начала XX века;

Успенскую церковь на Успенской площади (XVIII в.);

Здание Сербского Национального театра на Театральной площади;

Центральную площадь Свободы с католической церковью Девы Марии (XIX в.) и Городской ратушей;

Памятник Светозару Милетичу, известному сербскому политику;

Пешеходную улицу Змай Йовина с памятником поэту Йовану Йовановичу Змаю;

Дворец епископа и Собор сербской православной церкви;

Музей Воеводины;

Дунайский парк с установленной в центре скульптурой Сергия Радонежского, подаренной русским народом сербскому народу в 1992 году.

Важная информация

Не забудьте надеть удобную одежду и обувь, соответствующую погодным условиям, чтобы максимально насладиться вашим путешествием.