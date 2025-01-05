Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Нови-Сада

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Нови-Саде на русском языке, цены от €50, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Знакомьтесь, Нови-Сад
Пешая
66 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Нови-Сад: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Нови-Сада, прогуляйтесь по центральной площади, оцените архитектуру и узнайте удивительные факты о городе
Начало: В центре Нови-Сада
«Вы пройдёте по центральной площади и главным улицам, оцените купеческие особняки 18 и 19 веков и уютные дворики, насладитесь видом Дуная и Петроварадинской крепости»
Завтра в 09:30
17 янв в 09:30
50 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
Пешая
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
Прогулка по Нови-Саду откроет вам старинные особняки и храмы, а также позволит насладиться видами с Петроварадинской крепости
Начало: В центре города
«Вы прогуляетесь по пешеходным улицам, рассматривая старинные особняки и храмы»
Завтра в 09:00
17 янв в 09:00
100 за всё до 6 чел.
Тайная жизнь Нови-Сада (18+)
Пешая
скидка
20%
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайная жизнь Нови-Сада (18+)
Погрузитесь в историю Нови-Сада, где процветала ночная жизнь и открывались секреты Петроварадинской крепости. Узнайте, как жили женщины тех времён
Начало: У Дунайского парка
«Улицы, на которых находились публичные дома»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
10080 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Даша
    5 января 2025
    Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
    Большое спасибо за знакомство с городом! 4,5ч пролетели буквально на одном дыхании: мы прошли по главным улицам старого города, полюбовались
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    Дунаем и посетили крепость Петроварадина. Отдельная благодарность за экскурсию по музею Воеводины, куда турист, впервые посещающий Нови Сад, вряд ли зайдет самостоятельно. Вадим познакомил нас с непростой историей этого края и его жителей, а также провел экскурсию по временной выставке, посвященной королю Александру 1 Карагеоргиевичу. Вадим с большим вниманием и заботой относится к своим туристам: с удовольствием отвечал на наши многочисленные вопросы, поделился своим опытом жизни в Сербии, посоветовал много классных мест как в городе, так и за его пределами. Вадим - замечательный рассказчик, с которым было очень интересно знакомиться с городом. Обязательно вернемся еще!

    Большое спасибо за знакомство с городом! 4,5ч пролетели буквально на одном дыхании: мы прошли по главнымБольшое спасибо за знакомство с городом! 4,5ч пролетели буквально на одном дыхании: мы прошли по главным
  • E
    Ekaterina
    2 января 2025
    Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
    Несмотря на туман (так город выглядит загадочнее), экскурсия прошла на отлично! А ни одна улочка не была пройдена дважды 🙂 Посещение музея очень гармонично вписывается в программу, тем более там есть очень интересные экспонаты.
  • Е
    Елизавета
    3 декабря 2024
    Знакомьтесь, Нови-Сад
    Побывали с мужем на экскурсии по Нови-Саду с Еленой, и это был настоящий восторг! Елена с большим энтузиазмом и невероятной
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    увлеченностью погружает в историю города и рассказывает об его архитектурных особенностях. Экскурсия прошла очень живо и динамично — это было совсем не похоже на обычную лекцию. Особенно понравилось, как Елена вовлекала нас в процесс, задавая вопросы, чтобы мы сами пытались отгадать интересные исторические факты. Это сделало прогулку более интерактивной и позволило еще глубже прочувствовать атмосферу этого замечательного города. Кроме того, Елена посоветовала нам несколько отличных мест, где можно вкусно поесть, за что мы ей очень благодарны! В общем, всем от души рекомендуем прогулку по Нови-Саду с Еленой. Ее увлеченность, профессионализм и искренняя любовь к своему делу оставляют самые теплые впечатления!

    Побывали с мужем на экскурсии по Нови-Саду с Еленой, и это был настоящий восторг! Елена сПобывали с мужем на экскурсии по Нови-Саду с Еленой, и это был настоящий восторг! Елена сПобывали с мужем на экскурсии по Нови-Саду с Еленой, и это был настоящий восторг! Елена сПобывали с мужем на экскурсии по Нови-Саду с Еленой, и это был настоящий восторг! Елена сПобывали с мужем на экскурсии по Нови-Саду с Еленой, и это был настоящий восторг! Елена с
  • А
    Алексей
    29 ноября 2024
    Знакомьтесь, Нови-Сад
    Отличная интересная и познавательная экскурсия
  • Л
    Лариса
    15 ноября 2024
    Знакомьтесь, Нови-Сад
    Во время школьных каникул в Сербии мы с внуком Сашей хотели увидеть не только столичный город Белград, но и какой-нибудь
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    городок поменьше. Наш выбор остановился на Нови-Сад, до которого от Белграда всего 40 минут езды на скором поезде. В городе Нови-Сад, который принято называть культурной столицей Сербии, мы с внуком провели два полных дня. И в первый же день мы отправились на пешеходную экскурсию по городу. Вместе с гидом Еленой мы погуляли по центральным пешеходным улицам, осмотрели самые интересные здания, познакомились с историей города и знаменитыми горожанами. Потом мы спустились к реке и полюбовались на старинные военные укрепления на другом берегу Дуная. Экскурсия была весьма интересной и неутомительной. А после пешеходной экскурсии мы, по рекомендации нашего гида Елены, сходили также в очень качественный музей искусства и естественной истории, который называется Музей Воеводины. Это был отличный выбор!

Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «Улицы и переулки»

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Сколько стоит экскурсия по Нови-Саду в январе 2025
Сейчас в Нови-Саде в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 100 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Нови-Сада. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод