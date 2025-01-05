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городок поменьше. Наш выбор остановился на Нови-Сад, до которого от Белграда всего 40 минут езды на скором поезде. В городе Нови-Сад, который принято называть культурной столицей Сербии, мы с внуком провели два полных дня. И в первый же день мы отправились на пешеходную экскурсию по городу. Вместе с гидом Еленой мы погуляли по центральным пешеходным улицам, осмотрели самые интересные здания, познакомились с историей города и знаменитыми горожанами. Потом мы спустились к реке и полюбовались на старинные военные укрепления на другом берегу Дуная. Экскурсия была весьма интересной и неутомительной. А после пешеходной экскурсии мы, по рекомендации нашего гида Елены, сходили также в очень качественный музей искусства и естественной истории, который называется Музей Воеводины. Это был отличный выбор!