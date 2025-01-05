2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Нови-Сад: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Нови-Сада, прогуляйтесь по центральной площади, оцените архитектуру и узнайте удивительные факты о городе
Начало: В центре Нови-Сада
«Вы пройдёте по центральной площади и главным улицам, оцените купеческие особняки 18 и 19 веков и уютные дворики, насладитесь видом Дуная и Петроварадинской крепости»
Завтра в 09:30
17 янв в 09:30
€50 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
Прогулка по Нови-Саду откроет вам старинные особняки и храмы, а также позволит насладиться видами с Петроварадинской крепости
Начало: В центре города
«Вы прогуляетесь по пешеходным улицам, рассматривая старинные особняки и храмы»
Завтра в 09:00
17 янв в 09:00
€100 за всё до 6 чел.
скидка
20%
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайная жизнь Нови-Сада (18+)
Погрузитесь в историю Нови-Сада, где процветала ночная жизнь и открывались секреты Петроварадинской крепости. Узнайте, как жили женщины тех времён
Начало: У Дунайского парка
«Улицы, на которых находились публичные дома»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
100€80 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДаша5 января 2025Большое спасибо за знакомство с городом! 4,5ч пролетели буквально на одном дыхании: мы прошли по главным улицам старого города, полюбовались
- EEkaterina2 января 2025Несмотря на туман (так город выглядит загадочнее), экскурсия прошла на отлично! А ни одна улочка не была пройдена дважды 🙂 Посещение музея очень гармонично вписывается в программу, тем более там есть очень интересные экспонаты.
- ЕЕлизавета3 декабря 2024Побывали с мужем на экскурсии по Нови-Саду с Еленой, и это был настоящий восторг! Елена с большим энтузиазмом и невероятной
- ААлексей29 ноября 2024Отличная интересная и познавательная экскурсия
- ЛЛариса15 ноября 2024Во время школьных каникул в Сербии мы с внуком Сашей хотели увидеть не только столичный город Белград, но и какой-нибудь
Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нови-Саде
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Нови-Саду в январе 2025
Сейчас в Нови-Саде в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 100 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Нови-Сада. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод