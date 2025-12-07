Да, у Сербии три столицы, и мы исследуем две из них — те, что неочевидны. Вы узнаете, за что Нови-Сад и Сремски-Карловци получили такие статусы и как они поддерживают их сегодня, что такое задужбина, зачем нужна Петроварадинская крепость и где жила русская эмиграция в 1920-х годах.

Описание экскурсии

Нови-Сад — крепость, задужбина и сербские Афины

Пройдёмся по старому ядру города и послушаем, что расскажут о себе ратуша, кафедральный собор и другие дома.

Спустимся к Дунаю и рассмотрим Петроварадинскую крепость.

Погуляем по бульвару Михайло Пупина, что усыпан архитектурными шедеврами начала 20 века.

Вы узнаете:

что такое задужбина и почему Змай — не Змай

какую роль играет Петроварадинская крепость в истории города

когда Нови-Сад превратился в сербские Афины, а затем и в культурную столицу

Сремски-Карловцы — вино, эмиграция и много первого

Погуляем по уютными улицам, поднимемся на смотровую площадку — и поговорим:

какие исторические события сделали этот город столицей виноделия и духовной столицей Сербии

почему именно это место стало важным центром русской эмиграции 1920-х годов

кто создал первую гимназию, первую семинарию и первую художественную школу в Сремски-Карловцах — и можно ли познакомиться с этим человеком

Организационные детали