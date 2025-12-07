Да, у Сербии три столицы, и мы исследуем две из них — те, что неочевидны.
Вы узнаете, за что Нови-Сад и Сремски-Карловци получили такие статусы и как они поддерживают их сегодня, что такое задужбина, зачем нужна Петроварадинская крепость и где жила русская эмиграция в 1920-х годах.
Вы узнаете, за что Нови-Сад и Сремски-Карловци получили такие статусы и как они поддерживают их сегодня, что такое задужбина, зачем нужна Петроварадинская крепость и где жила русская эмиграция в 1920-х годах.
Описание экскурсии
Нови-Сад — крепость, задужбина и сербские Афины
Пройдёмся по старому ядру города и послушаем, что расскажут о себе ратуша, кафедральный собор и другие дома.
Спустимся к Дунаю и рассмотрим Петроварадинскую крепость.
Погуляем по бульвару Михайло Пупина, что усыпан архитектурными шедеврами начала 20 века.
Вы узнаете:
- что такое задужбина и почему Змай — не Змай
- какую роль играет Петроварадинская крепость в истории города
- когда Нови-Сад превратился в сербские Афины, а затем и в культурную столицу
Сремски-Карловцы — вино, эмиграция и много первого
Погуляем по уютными улицам, поднимемся на смотровую площадку — и поговорим:
- какие исторические события сделали этот город столицей виноделия и духовной столицей Сербии
- почему именно это место стало важным центром русской эмиграции 1920-х годов
- кто создал первую гимназию, первую семинарию и первую художественную школу в Сремски-Карловцах — и можно ли познакомиться с этим человеком
Организационные детали
- Тайминг: экскурсия в Нови-Саде — 2,5 ч, дорога в Сремски-Карловицы — 30 мин, экскурсия в Сремски-Карловицах — 2,5 ч, дорога в Нови-Сад — 30 мин
- Интересно будет взрослым и детям от 7 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Нови-Саде
Провели экскурсии для 93 туристов
Всю жизнь много путешествую. Кажется, что дома и города рассказывают мне свои истории, а я делюсь ими со своими гостями. Имею диплом профессионального гида. Веду канал об архитектуре и истории города. Экскурсии в формате диалога провожу я и мои коллеги — мы оставляем у гостей знания и эмоции.
Входит в следующие категории Нови-Сада
Похожие экскурсии из Нови-Сада
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
Прогулка по Нови-Саду откроет вам старинные особняки и храмы, а также позволит насладиться видами с Петроварадинской крепости
Начало: В центре города
10 дек в 09:30
11 дек в 09:30
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Нови-Сад: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Нови-Сада, прогуляйтесь по центральной площади, оцените архитектуру и узнайте удивительные факты о городе
Начало: В центре Нови-Сада
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
€68 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Туристический и скрытый Нови-Сад
Увидеть must-see места города и нырнуть в уголки, в которых не бывали многие местные
Начало: На набережной Београдски кеj
15 янв в 09:30
16 янв в 09:30
€50 за всё до 3 чел.