Храм Ятагала Раджа Маха Вихарайя – экскурсии в Галле

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Ятагала Раджа Маха Вихарайя» в Галле на русском языке, цены от $280. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие в Эллу
На машине
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие в Эллу
К живописному водопаду, вечнозелёным горам и чайным плантациям
Начало: У вашего отеля
11 дек в 03:00
12 дек в 03:00
$482 за всё до 2 чел.
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
На машине
8 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
От памятников архитектуры до природных чудес - всё, чем славится остров
Начало: В любом отеле от Калутары до Коггалы
Завтра в 11:30
11 дек в 07:00
$280 за всё до 2 чел.
Магия южного побережья Шри-Ланки - из Галле
На машине
5 часов
Индивидуальная
Магия южного побережья Шри-Ланки - из Галле
Прочувствовать колорит острова - от древних храмов до заката над океаном
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $295 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    21 ноября 2025
    Путешествие в Эллу
    Очень дружелюбный и приветливый гид, хорошо знает историю, развернуто отвечает на вопросы.
    По самому туру:
    Комфортный транспорт
    Красивые виды
    Вкусная еда, нас отвозили в места с европейской кухней.

    Все прошло отлично!
  • Ю
    Юлия
    26 февраля 2025
    Путешествие в Эллу
    Прекрасная поездка, не смотря на довольно нелегкий маршрут, а мы были с тремя детьми, все прошло замечательно, вершины покорили, красотой налюбовались. Терпеливый, грамотный экскурсовод Ольга, прекрасно налаженная организация самой поездки, все просто супер. спасибо большое
  • А
    Абдуллаева
    20 февраля 2025
    Путешествие в Эллу
    Отличная экскурсия! Большое спасибо Ольге!!! Бронировали еще из России, удобный сервис, оплата, связь. Прекрасно, что экскурсия индивидуальная, только для нашей
    читать дальше

    группы из 4 человек. Большой опыт участия в больших автобусных экскурсиях, и конечно индивидуальный тур стоит своих денег! Никого не приходится ждать, учитываются все твои пожелания, будь то выбор маршрута, ресторана, магазинов! И важно именно, что гид Ольга очень внимательная, приятная и располагающая к себе девушка! Нам было интересно все! Как живут местные, как наши россияне. Что едят, пьют, куда ходят развлекаться, как относятся к россиянам, погода, история, достопримечательности, серфинг и т. д. Ольга на все вопросы ответила, удовлетворив наше любопытство! Минивен с кондиционером, удобный, водитель отличный! Сама экскурсия прекрасно сбалансированно спланирована. Все что предусмотрено, мы посмотрели! Обязательно здесь надо побывать! Горы невысокие, но очень колоритные! Элла интересный городок! Про 9-арочный мост и поездку на поезде - нет слов! Очень красиво и интересно!

  • И
    Илона
    12 января 2024
    Путешествие в Эллу
    Прекрасно организованная экскурсия на всех этапах. Нас сопровождала Катерина - внимательная, заботливая, хорошо владеющая всей информацией о Шри-Ланке (исторической, культурной,
    читать дальше

    бытовой). В ходе экскурсии из-за сильного дождя пришлось изменять программу, Катерина быстро предложила нам альтернативные варианты, которые оставили незабываемые впечатления о поездке. Буду всем рекомендовать эту команду гидов - спасибо, что с такой любовью и ответственностью подходите к делу.

