В нашем маршруте нет тривиальных локаций — только самые удивительные места. Вы посмотрите, как разводят морских черепах, заглянете в шахты, где добывают лунный камень. Узнаете старинные рецепты аюрведических снадобий в саду специй. И искупаетесь в водопаде дождевого леса. Эта поездка подарит яркие впечатления и раскроет неожиданные грани Шри-Ланки.

Описание экскурсии

7:30 — выезд из Галле

8:00 — голландский форт. Вы пройдёте по бастионам, увидите колониальную застройку 17–19 веков и старинные склады. И узнаете о роли Галле в португальско-голландской истории.

9.30 — черепаховая ферма. Вы осмотрите инкубаторы, где разводят и спасают морских черепах. А если повезёт, понаблюдаете за выпуском малышей в море.

10:20 — монумент и храм в память о жертвах цунами. Мы расскажем о стихийном бедствии 2004 года, его последствиях для региона и восстановлении пострадавших территорий.

10:50 — деревня и шахта, где добывают лунный камень. Вы познакомитесь с этапами добычи и первичной обработки камня. Поймёте, почему он так ценится на Шри-Ланке и как определяется его качество.

11:30 — прогулка по саду специй. Вы насладитесь ароматами трав и услышите о свойствах и применении растений в аюрведе.

12:15 — чайная плантация. На прогулке по террасам вы узнаете, как собирают чайный лист, как его сортируют и ферментируют.

14:30 — прогулка по дождевому лесу Каннелия. Мы пройдём по тропам биосферного заповедника и рассмотрим эндемичные растения.

15:00 — естественный водопад, где вы при желании искупаетесь

18:00 — возвращение в отель

Организационные детали