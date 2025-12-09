На ферму морских черепах и к месторождениям символа нежности и удачи
В нашем маршруте нет тривиальных локаций — только самые удивительные места. Вы посмотрите, как разводят морских черепах, заглянете в шахты, где добывают лунный камень. Узнаете старинные рецепты аюрведических снадобий в саду специй. И искупаетесь в водопаде дождевого леса. Эта поездка подарит яркие впечатления и раскроет неожиданные грани Шри-Ланки.
Описание экскурсии
7:30 — выезд из Галле
8:00 — голландский форт. Вы пройдёте по бастионам, увидите колониальную застройку 17–19 веков и старинные склады. И узнаете о роли Галле в португальско-голландской истории.
9.30 — черепаховая ферма. Вы осмотрите инкубаторы, где разводят и спасают морских черепах. А если повезёт, понаблюдаете за выпуском малышей в море.
10:20 — монумент и храм в память о жертвах цунами. Мы расскажем о стихийном бедствии 2004 года, его последствиях для региона и восстановлении пострадавших территорий.
10:50 — деревня и шахта, где добывают лунный камень. Вы познакомитесь с этапами добычи и первичной обработки камня. Поймёте, почему он так ценится на Шри-Ланке и как определяется его качество.
11:30 — прогулка по саду специй. Вы насладитесь ароматами трав и услышите о свойствах и применении растений в аюрведе.
12:15 — чайная плантация. На прогулке по террасам вы узнаете, как собирают чайный лист, как его сортируют и ферментируют.
14:30 — прогулка по дождевому лесу Каннелия. Мы пройдём по тропам биосферного заповедника и рассмотрим эндемичные растения.
15:00 — естественный водопад, где вы при желании искупаетесь
18:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Toyota Prius, Honda Shuttle, Honda Grace или аналогичного класса
Мы заберём вас из любого отеля от Калутары до Унаватуны, из других городов — с доплатой (детали обсудим в переписке)
Все входные билеты включены в стоимость
В стоимость входит одна бутылка воды на человека, а также перекус: банан, ананас, папайя или манго. Обед оплачивается дополнительно, по желанию — €8–10 за чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Миша — ваша команда гидов в Галле
Провели экскурсии для 154 туристов
Я родился и живу на Шри-Ланке. Учился в России более 8 лет. Сейчас возглавляю дружную команду профессиональных русскоговорящих гидов. С радостью покажем вам любимый остров.