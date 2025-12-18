Поедем в Эллу — город среди гор с открыточными видами. Именно здесь находится тот самый каменный мост, словно из фильма.
Мы доедем до него на поезде — очень кинематографичное путешествие получится! В программе также водопад и прогулка через чайные плантации до Малого пика Адама. Вы наснимаете много классных видео и фото, покормите диких обезьян и слонов.
Описание экскурсии
3:00 — выезд из отеля
6:15–6:45 — водопад Равана
Мы встретим рассвет у одного из самых известных водопадов Шри-Ланки. Здесь живут дружелюбные обезьяны — их можно покормить и сделать яркие кадры.
7:00–7:30 — завтрак
7:30–8:00 — трансфер на железнодорожную станцию
8:15–9:00 — поезд Хали-Эла — Элла
Вас ждёт путешествие по живописной железной дороге. За окнами — чайные плантации, горы и тихие деревни.
9:15–10:15 — девятиарочный мост
Одна из визитных карточек Шри-Ланки. Мы пройдём к мосту по горным тропинкам.
10:15–11:15 — прогулка по чайным плантациям и подъём на Малый пик Адама
Небольшой подъём займёт около 20–25 минут. С вершины открываются виды на Элла-Рок, водопад Равана и бесконечные зелёные холмы.
11:15–12:00 — зиплайн и качели (по желанию)
12:00–13:15 — обед
13:30–17:30 — возвращение в отель через национальный парк «Удавалаве»
По дороге сделаем остановку, чтобы покормить диких слонов вместе с рейнджерами.
Организационные детали
- В стоимость входит: комфортабельный минивэн или микроавтобус кондиционером (в зависимости от количества человек), фрукты для кормления животных, все входные билеты
- Отдельно оплачивается завтрак/обед — по желанию
- Особой физической подготовки для подъёма на гору не требуется, но рекомендуем надеть удобную обувь
- Экскурсию для вас проведёт русскоговорящий гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$79
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Галле
Провела экскурсии для 3636 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.
