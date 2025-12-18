Поедем в Эллу — город среди гор с открыточными видами. Именно здесь находится тот самый каменный мост, словно из фильма. Мы доедем до него на поезде — очень кинематографичное путешествие получится! В программе также водопад и прогулка через чайные плантации до Малого пика Адама. Вы наснимаете много классных видео и фото, покормите диких обезьян и слонов.

Описание экскурсии

3:00 — выезд из отеля

6:15–6:45 — водопад Равана

Мы встретим рассвет у одного из самых известных водопадов Шри-Ланки. Здесь живут дружелюбные обезьяны — их можно покормить и сделать яркие кадры.

7:00–7:30 — завтрак

7:30–8:00 — трансфер на железнодорожную станцию

8:15–9:00 — поезд Хали-Эла — Элла

Вас ждёт путешествие по живописной железной дороге. За окнами — чайные плантации, горы и тихие деревни.

9:15–10:15 — девятиарочный мост

Одна из визитных карточек Шри-Ланки. Мы пройдём к мосту по горным тропинкам.

10:15–11:15 — прогулка по чайным плантациям и подъём на Малый пик Адама

Небольшой подъём займёт около 20–25 минут. С вершины открываются виды на Элла-Рок, водопад Равана и бесконечные зелёные холмы.

11:15–12:00 — зиплайн и качели (по желанию)

12:00–13:15 — обед

13:30–17:30 — возвращение в отель через национальный парк «Удавалаве»

По дороге сделаем остановку, чтобы покормить диких слонов вместе с рейнджерами.

Организационные детали