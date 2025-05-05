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Максимум это 2-3 факта о каждом месте скороворогокой. Гид, который приехал, не был согласован заранее. Михаил (организатор) накануне сообщил, что «мы приедем», соответственно, все время мы ожидали именно его, не говоря уже что выбирали именно по отзывам на конкретного гида. В 4 утра приезжает неизвестный мужчина (Байтулла/Борис), которому не передали ни наши контакты, не сказали в какой последовательности за нами заехать в отель (потеряли время), который не мог уверенно описать маршрут экскурсии, которую мы заказывали. 2 девушки из нашей группы, видя это, отказались ехать, поехала я одна, и зря. Несмотря на заверения, что Байтулла это национальный аккредитованный гид, никакой экскурсии не предполагалось вообще! Цитата «это просто природа, что здесь рассказывать»! На все мои вопросы и просьбы рассказать хоть что-то о Шри-Ланке было сказано действительно лишь пара общих фраз. Мини-вен, который нас вез, в плохом состоянии, качает и подпрыгивает не только на кочках, но и на ровной дороге. И если бы это было только про экскурсию или контент. Гид не мог помочь 30 минут настроить кондиционер, пока я сама не объяснила водителю на пальцах, что температуру нужно повысить, а не понизить - и это хорошее знание русского языка к гида? Апофеозом было, что в 7 утра водитель и гид вышли из машины со словами «2 minutes» - какое было мое удивление, когда оба вернулись с кофе, не спрося меня ни разу хочу ли я кофе или воды после двух часов дороги. Когда я сама уже сказала, давайте вы в следующий раз спросите меня, последовала очень удивленная реакция «Вы тоже хотите разве?». Ничем кроме как издевательством я назвать это не могу. Михаилу я писала несколько раз, описывая эти проблемы и прося нормальный рассказ экскурсионный - ноль эффекта, гид Байтулла просто не знает материал либо по какой причине нужно просто стоять рядом со мной и упорно молчать! Денег Михаил скинул только 40 долларов. «Прекрасный» трясущийся трансфер в 4 утра с двумя мужчинами всю дорогу болтающими на местном языке за 411 долларов!