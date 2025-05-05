Эта экскурсия предлагает уникальную возможность посетить живописный городок Элла, где можно насладиться видами на девятиарочный мост и водопад Равана. Также вы посетите слоновий питомник Удавалаве, где заботятся о слонят-сиротах. Путешествие включает поездку на поезде по живописному маршруту и посещение чайной плантации. Все билеты и трансфер включены в стоимость, а обед оплачивается отдельно. Забираем из отелей от Калутары до Унаватуны
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды Эллы
- 🐘 Уникальный слоновий питомник
- 🚂 Поездка по железной дороге
- 🍵 Посещение чайной плантации
- 🛍️ Шопинг на фруктовом рынке
Время начала: 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Что можно увидеть
- Водопад Равана
- Девятиарочный мост
- Малый пик Адама
Описание экскурсии
На горном курорте Элла:
- вы полюбуетесь 19-метровым водопадом Равана.
- посмотрите на старинный девятиарочный мост.
- подниметесь на Малый пик Адама, с вершины которого открываются виды на холмы и рисовые поля.
- проедете на поезде по живописному железнодорожному маршруту.
- посетите чайную плантацию, магазин чая и фруктовый рынок.
В слоновом питомнике Удавалаве:
- вы окажетесь в месте, где ухаживают за брошенными слонятами до полного выздоровления, а затем отпускают их обратно в естественную среду.
- понаблюдаете, как маленькие животные свободно бродят по территории питомника, и как их кормят.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены все билеты и трансфер на автомобиле Toyota Prius, Honda Shuttle, Honda Grace или аналогичной модели.
- Дополнительно оплачивается обед — по желанию.
- Мы заберём вас из любого отеля от Калутары до Унаватуны, из других городов — с доплатой. Детали обсудим в переписке.
- Погода может меняться. Рекомендуем взять с собой тёплую одежду.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миша — ваша команда гидов в Хиккадуве
Провели экскурсии для 129 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Миша, я родился и живу на Шри-Ланке. Учился в России более 8 лет. Сейчас возглавляю дружную команду профессиональных русскоговорящих гидов. С радостью покажем вам любимый остров.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Владимир
5 мая 2025
Очень хорошая экскурсия! Гид Красавчик ответил на все вопросы, внимателен к детям, отлично во всем разбирается, и сделал максимально комфортной экскурсию!
Наталья
23 мар 2025
Прекрасная экскурсия. Да, в первый момент, идея поехать в отпуске в 4 утра на экскурсию - казалась абсурдной)… но вчитавшись несколько раз, мы поняли, что не хотим пропустить ни одну
В
Виктория
19 фев 2025
Отлично провели время с семьей в поездке в Эллу! Миша учел все наши пожелания по изменению маршрута, было комфортно, абсолютно безопасно и интересно. Нам ни о чем не нужно было
Галина
8 фев 2025
Экскурсия нам очень понравилась! Прошла комфортно и время в дороге пролетело незаметно! Гид много рассказывал и отвечал на все наши вопросы про Шри-Ланку 😍, чем еще больше влюбил в это
A
Anna
14 янв 2025
Хороший маршрут, спланировано по времени. Немного не хватило более детального рассказа про некоторые места, но в целом достойная экскурсия и организация поездки.
Н
Наталья
6 янв 2025
К сожалению, одна из самых ужасных экскурсий. Баснословная цена в 411 долларов, где по факту вы платите только за трансфер, но никак не за контент экскурсии. Рассказа просто не было!
Миша
Ответ организатора:
Здравствуйте, В данной экскурсии в основном природа, животный мир и полюбившиеся туристами 9ти арочный мост и слоновый питомник Очень жаль, что такой формат вас не заинтересовал. Благодарим за отзыв о работе гида и водителя.
Е
Екатерина
4 янв 2025
Всем привет) вчера нам провел экскурсию Удаянга (надеюсь я правильно написала имя)
Нам очень понравилось, нас было 4, двое взрослых, двое детей! Мы отлично провели время, Удаянга нам рассказывал разные истории про остров, учитывал наши пожелания и заботился о нас!
С удовольствием рекомендуем ❤️❤️❤️
Нам очень понравилось, нас было 4, двое взрослых, двое детей! Мы отлично провели время, Удаянга нам рассказывал разные истории про остров, учитывал наши пожелания и заботился о нас!
С удовольствием рекомендуем ❤️❤️❤️
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