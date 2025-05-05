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Горный курорт Элла и слоновий питомник Удавалаве

Путешествие в Хиккадуве подарит вам незабываемые впечатления: водопады, мосты и слоны ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность посетить живописный городок Элла, где можно насладиться видами на девятиарочный мост и водопад Равана. Также вы посетите слоновий питомник Удавалаве, где заботятся о слонят-сиротах. Путешествие включает поездку на поезде по живописному маршруту и посещение чайной плантации. Все билеты и трансфер включены в стоимость, а обед оплачивается отдельно. Забираем из отелей от Калутары до Унаватуны
4.43
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды Эллы
  • 🐘 Уникальный слоновий питомник
  • 🚂 Поездка по железной дороге
  • 🍵 Посещение чайной плантации
  • 🛍️ Шопинг на фруктовом рынке
Горный курорт Элла и слоновий питомник Удавалаве
Горный курорт Элла и слоновий питомник Удавалаве
Горный курорт Элла и слоновий питомник Удавалаве
Ближайшие даты:
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Время начала: 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Что можно увидеть

  • Водопад Равана
  • Девятиарочный мост
  • Малый пик Адама

Описание экскурсии

На горном курорте Элла:

  • вы полюбуетесь 19-метровым водопадом Равана.
  • посмотрите на старинный девятиарочный мост.
  • подниметесь на Малый пик Адама, с вершины которого открываются виды на холмы и рисовые поля.
  • проедете на поезде по живописному железнодорожному маршруту.
  • посетите чайную плантацию, магазин чая и фруктовый рынок.

В слоновом питомнике Удавалаве:

  • вы окажетесь в месте, где ухаживают за брошенными слонятами до полного выздоровления, а затем отпускают их обратно в естественную среду.
  • понаблюдаете, как маленькие животные свободно бродят по территории питомника, и как их кормят.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены все билеты и трансфер на автомобиле Toyota Prius, Honda Shuttle, Honda Grace или аналогичной модели.
  • Дополнительно оплачивается обед — по желанию.
  • Мы заберём вас из любого отеля от Калутары до Унаватуны, из других городов — с доплатой. Детали обсудим в переписке.
  • Погода может меняться. Рекомендуем взять с собой тёплую одежду.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Владимир
5 мая 2025
Очень хорошая экскурсия! Гид Красавчик ответил на все вопросы, внимателен к детям, отлично во всем разбирается, и сделал максимально комфортной экскурсию!
Очень хорошая экскурсия! Гид Красавчик ответил на все вопросы, внимателен к детям, отлично во всем разбирается,Очень хорошая экскурсия! Гид Красавчик ответил на все вопросы, внимателен к детям, отлично во всем разбирается,Очень хорошая экскурсия! Гид Красавчик ответил на все вопросы, внимателен к детям, отлично во всем разбирается,Очень хорошая экскурсия! Гид Красавчик ответил на все вопросы, внимателен к детям, отлично во всем разбирается,Очень хорошая экскурсия! Гид Красавчик ответил на все вопросы, внимателен к детям, отлично во всем разбирается,Очень хорошая экскурсия! Гид Красавчик ответил на все вопросы, внимателен к детям, отлично во всем разбирается,Очень хорошая экскурсия! Гид Красавчик ответил на все вопросы, внимателен к детям, отлично во всем разбирается,Очень хорошая экскурсия! Гид Красавчик ответил на все вопросы, внимателен к детям, отлично во всем разбирается,Очень хорошая экскурсия! Гид Красавчик ответил на все вопросы, внимателен к детям, отлично во всем разбирается,
Наталья
23 мар 2025
Прекрасная экскурсия. Да, в первый момент, идея поехать в отпуске в 4 утра на экскурсию - казалась абсурдной)… но вчитавшись несколько раз, мы поняли, что не хотим пропустить ни одну
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из предложенных локаций. Водопад без толп, арочный мост, поезд, чудесные слонята… мы все хотим увидеть:) нам достался прекрасно образованный гид Джером, который не досаждал нам энциклопедической информацией, но с удовольствием отвечал на все наши вопросы и вопросы нашего ребенка. Все было замечательно, познавательно и очень красиво. Спасибо огромное. Мы уже едем с этой командой на следующую экскурсию👌

В
19 фев 2025
Отлично провели время с семьей в поездке в Эллу! Миша учел все наши пожелания по изменению маршрута, было комфортно, абсолютно безопасно и интересно. Нам ни о чем не нужно было
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беспокоиться, а с детьми это особенно важно. Миша прекрасно говорит по-русски и очень приятный и дружелюбный гид, это здорово потому, что дети сами могли задавать вопросы и что-то уточнять и остались очень довольны поездкой!

Галина
8 фев 2025
Экскурсия нам очень понравилась! Прошла комфортно и время в дороге пролетело незаметно! Гид много рассказывал и отвечал на все наши вопросы про Шри-Ланку 😍, чем еще больше влюбил в это
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место❤️ вообще гид был очень заботлив, ждал нас всегда, если мы тормозили по маршруту, фотографировал в лучших локациях, подобрал время посещения туристических мест (в частности поезда) когда будет поменьше туристов, завез в магазин вкусного чая 👌 Я такого детского восторга и радости от каждой локации давно не испытывала. Всем советую эту экскурсию с данной компанией!!! 👍

Экскурсия нам очень понравилась! Прошла комфортно и время в дороге пролетело незаметно! Гид много рассказывал иЭкскурсия нам очень понравилась! Прошла комфортно и время в дороге пролетело незаметно! Гид много рассказывал иЭкскурсия нам очень понравилась! Прошла комфортно и время в дороге пролетело незаметно! Гид много рассказывал иЭкскурсия нам очень понравилась! Прошла комфортно и время в дороге пролетело незаметно! Гид много рассказывал иЭкскурсия нам очень понравилась! Прошла комфортно и время в дороге пролетело незаметно! Гид много рассказывал иЭкскурсия нам очень понравилась! Прошла комфортно и время в дороге пролетело незаметно! Гид много рассказывал и
A
14 янв 2025
Хороший маршрут, спланировано по времени. Немного не хватило более детального рассказа про некоторые места, но в целом достойная экскурсия и организация поездки.
Н
6 янв 2025
К сожалению, одна из самых ужасных экскурсий. Баснословная цена в 411 долларов, где по факту вы платите только за трансфер, но никак не за контент экскурсии. Рассказа просто не было!
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Максимум это 2-3 факта о каждом месте скороворогокой. Гид, который приехал, не был согласован заранее. Михаил (организатор) накануне сообщил, что «мы приедем», соответственно, все время мы ожидали именно его, не говоря уже что выбирали именно по отзывам на конкретного гида. В 4 утра приезжает неизвестный мужчина (Байтулла/Борис), которому не передали ни наши контакты, не сказали в какой последовательности за нами заехать в отель (потеряли время), который не мог уверенно описать маршрут экскурсии, которую мы заказывали. 2 девушки из нашей группы, видя это, отказались ехать, поехала я одна, и зря. Несмотря на заверения, что Байтулла это национальный аккредитованный гид, никакой экскурсии не предполагалось вообще! Цитата «это просто природа, что здесь рассказывать»! На все мои вопросы и просьбы рассказать хоть что-то о Шри-Ланке было сказано действительно лишь пара общих фраз. Мини-вен, который нас вез, в плохом состоянии, качает и подпрыгивает не только на кочках, но и на ровной дороге. И если бы это было только про экскурсию или контент. Гид не мог помочь 30 минут настроить кондиционер, пока я сама не объяснила водителю на пальцах, что температуру нужно повысить, а не понизить - и это хорошее знание русского языка к гида? Апофеозом было, что в 7 утра водитель и гид вышли из машины со словами «2 minutes» - какое было мое удивление, когда оба вернулись с кофе, не спрося меня ни разу хочу ли я кофе или воды после двух часов дороги. Когда я сама уже сказала, давайте вы в следующий раз спросите меня, последовала очень удивленная реакция «Вы тоже хотите разве?». Ничем кроме как издевательством я назвать это не могу. Михаилу я писала несколько раз, описывая эти проблемы и прося нормальный рассказ экскурсионный - ноль эффекта, гид Байтулла просто не знает материал либо по какой причине нужно просто стоять рядом со мной и упорно молчать! Денег Михаил скинул только 40 долларов. «Прекрасный» трясущийся трансфер в 4 утра с двумя мужчинами всю дорогу болтающими на местном языке за 411 долларов!

Миша
Миша
Ответ организатора:
Здравствуйте, В данной экскурсии в основном природа, животный мир и полюбившиеся туристами 9ти арочный мост и слоновый питомник Очень жаль, что такой формат вас не заинтересовал. Благодарим за отзыв о работе гида и водителя.
Е
4 янв 2025
Всем привет) вчера нам провел экскурсию Удаянга (надеюсь я правильно написала имя)
Нам очень понравилось, нас было 4, двое взрослых, двое детей! Мы отлично провели время, Удаянга нам рассказывал разные истории про остров, учитывал наши пожелания и заботился о нас!
С удовольствием рекомендуем ❤️❤️❤️

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