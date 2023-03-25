12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Увлекательное путешествие в Сигирию и Канди
Индивидуальная экскурсия из Хиккадувы к древним чудесам Шри-Ланки. Посетите Сигирию, Золотой храм и храм Зуба Будды с русскоговорящим гидом
7 авг в 07:00
8 авг в 05:00
$490 за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
2 дня в самом сердце Шри-Ланки: Канди, Нувара Элия и чайные плантации
Насладитесь красотой Шри-Ланки за 2 дня: храм Зуба Будды, Королевский Ботанический Сад, чайные плантации и водопад Рамбода. Путешествие, полное открытий
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $900 за всё до 2 чел.
12 часов
Водная прогулка
Путешествие по югу Шри-Ланки: Форт Галле, черепашья ферма, речное сафари и парк Удавалаве
Проведите день, наслаждаясь уникальными местами южного побережья Шри-Ланки. Посетите форт Галле, черепашью ферму, речное и джип-сафари
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
от $697 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина25 марта 2023Путешествовали в марте. Экскурсия включала в себя поездку в Канди, храм зуба Будды, храм Золотого Будды и как завершающий этап
- ООльга20 марта 2023Экскурсия очень понравилась … но хочу отметить гида, очень образованный и знает не только по теме но и легко ориентируется
- ААнастасия4 января 2022Мы провели 2 дня в центре острова компанией из 14 человек. Остались очень довольны поездкой!!! Из недостатков: были шероховатости с
Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Хиккадуве в августе 2024
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