Мини-группа
до 10 чел.
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
Групповая экскурсия вглубь острова Шри-Ланка. Погружение в культуру и природу, от слонов до священного Канди. Увлекательное путешествие для всех
Начало: У вашего отеля
«Сделаем перерыв на обед (шведский стол)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$212 за человека
Индивидуальная
Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
Насладитесь чайными плантациями, водопадами и пещерным храмом в Элле. Включены обед, трансфер и услуги гида. Откройте для себя уникальные пейзажи Шри-Ланки
Начало: В вашем отеле
«15:30 Обед: шриланкийский и европейский шведский стол и обзорная площадка в ресторане»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $315 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия: Один день в Канди
Проведите незабываемый день в Канди, посетив Храм Зуба Будды, ботанический сад и чайные плантации. Узнайте историю города и насладитесь природой
Начало: В вашем отеле
«Питание (возможен обед в европейском ресторане по типу шведский стол) — 10$/чел»
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
от $360 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна27 февраля 2024Были на экскурсии 20 февраля. В целом экскурсия понравилась, были мелкие недочеты, но сначала плюсы.
У нас был гид Вирадж, достаточно
