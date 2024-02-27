Мои заказы

Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
На автобусе
10 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия вглубь острова Шри-Ланка. Погружение в культуру и природу, от слонов до священного Канди. Увлекательное путешествие для всех
Начало: У вашего отеля
«Сделаем перерыв на обед (шведский стол
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$212 за человека
Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
На автобусе
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Насладитесь чайными плантациями, водопадами и пещерным храмом в Элле. Включены обед, трансфер и услуги гида. Откройте для себя уникальные пейзажи Шри-Ланки
Начало: В вашем отеле
«15:30 Обед: шриланкийский и европейский шведский стол и обзорная площадка в ресторане»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $315 за человека
Один день в Канди
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Проведите незабываемый день в Канди, посетив Храм Зуба Будды, ботанический сад и чайные плантации. Узнайте историю города и насладитесь природой
Начало: В вашем отеле
«Питание (возможен обед в европейском ресторане по типу шведский стол) — 10$/чел»
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
от $360 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    27 февраля 2024
    Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
    Были на экскурсии 20 февраля. В целом экскурсия понравилась, были мелкие недочеты, но сначала плюсы.
    У нас был гид Вирадж, достаточно
    хорошо говорит по-русски, все понятно, рассказывал не только о достопримечательностях, но и вообще о жизни на Шри-Ланке, о культуре.
    Самый огроменный плюс, что мы после водопада (вода, кстати, в нем леденючая, мы не стали купаться) сначала поехали на мост и на малый Пик Адама, не знаю, так специально задумывалось или случайно получилось. На мосту практически никого не было и на гору мы забирались почти в одиночестве, но когда уже начали спускаться, была дикая жара и просто толпы туристов лезли наверх. Забираться на гору сложно, но можно, оттуда, конечно, красота невероятная. Самые бесстрашные фотались прямо на краю. Около подъема на Малый Пик Адама есть качели, можно за отдельную плату покачаться над пропастью и еще Зиплайн, но мы не катались ни там, ни там, трусишки.
    У нас был чудесный гид, где можно было проехать на тук-туке (до места подъема, до железной дороги), мы ехали, это своего рода атракцион для нас, водители просто отчаянные товарищи на Шри-Ланке. Еще Вирадж, когда мы ехали на поезде, попросил местных жителей освободить нам место с дочкой около окошка, так как один вагон был закрыт и поезд был переполнен, за что ему огромное спасибо, ну и, конечно, местным, что не отказали.
    В экскурсии, кажется, не заявлен аювердический садик, но мы заезжали, рассказали о специях, очень интересно, угостили чаем, можно было купить что понравилось.
    После жары, было приятно посетить пещерный храм, так прохладненько в нем. В описании экскурсии не заявлено, но мы поняли, что лучше, чтобы колени у женщин были прикрыты (хотя бы условно), мы повязывали рубашку на пояс. Ну кормление макак это весело, берите побольше бананов, съедают все мгновенно, но можно остановиться еще купить.
    Теперь мелкие недочеты, в целом для нас несущественные. Ресторан - небольшой выбор еды, если с маленьким ребенком, будет тяжеловато что-то выбрать. В пещерном храме не поняла значение всех картин, но мы в целом не религиозны и как музей интересно было. Дегустация чая, я почему-то думала, что мы будем пробовать, но мы нюхали в магазине всякие разные виды.
    Устали, конечно, очень. Выезд у нас был из Хиккадувы в 3-30 ночи, микроавтобус Тойота, очень чистенький. Вернулись, кажется, к 5 вечера.

Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиккадуве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
  2. Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
  3. Один день в Канди
Сколько стоит экскурсия по Хиккадуве в декабре 2025
Сейчас в Хиккадуве в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 212 до 360. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Хиккадувы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025