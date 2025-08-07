Индивидуальная
до 6 чел.
Дамбулла и Сигирия за 1 день
Раскрыть тайны древнего пещерного храма и подняться на «львиную скалу» с профессиональным гидом
Начало: Коломбо/ Негомбо
11 дек в 05:30
12 дек в 05:30
от $540 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-сафари в парке Яла: встреча с дикой природой и историей Коломбо
Погрузитесь в мир дикой природы и истории с экскурсией в национальный парк Яла. Вас ждут встречи с редкими животными и посещение древних фортов
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$163 за человека
Водная прогулка
Рафтинг на Шри-Ланке: индивидуальная водная прогулка
Отвлекитесь от пляжей Шри-Ланки и добавьте адреналина в ваше путешествие. Захватывающий рафтинг по реке Келания Ганга и прогулка по джунглям ждут вас
Начало: У вашего отеля в Коломбо
12 дек в 06:00
14 дек в 06:00
$436 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир7 августа 2025Лучшее сафари на Шри-Ланке в Яле.
Мы побывали в форте Галле, на черепашьей ферме, далее был шведский стол, после чего поехали
- ООльга5 мая 2025Потрясающая получилась поездка! Выше наших ожиданий, очень красива Шри-Ланка! Организовано также все было от и до без заминок с учетом всех наших пожеланий. В восторге были все, дорога нелегкая, но она того стоила!
- AAleksei23 января 2025Все прошло отлично
- ААркадий10 мая 2024мы ездили в эту экскурсию из канди, поэтому было не так тяжело как могло бы быть из Коломбо. По крайней
- ВВера3 марта 2024Сафари как экскурсию, конечно,надо планировать с пониманием того, что везение в этом деле немаловажная часть успеха… Кто куда выйдет из
- ААнастасия16 февраля 2023Отличная индивидуальная экскурсия по приятной цене. Большое спасибо за индивидуальный подход к клиенту: учли пожелания по изменению маршрута. Экскурсовод Веранжит
- ИИрина18 февраля 2022Экскурсия оправдала все ожидания! Несмотря на то, что накануне пришлось заменить гида (по болезни), все было организовано четко: приехали за
