Активности – экскурсии в Коломбо

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Коломбо на русском языке, цены от $163. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Дамбулла и Сигирия за 1 день
На машине
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Дамбулла и Сигирия за 1 день
Раскрыть тайны древнего пещерного храма и подняться на «львиную скалу» с профессиональным гидом
Начало: Коломбо/ Негомбо
11 дек в 05:30
12 дек в 05:30
от $540 за всё до 6 чел.
Джип-сафари в парке Яла
На машине
Джиппинг
7 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-сафари в парке Яла: встреча с дикой природой и историей Коломбо
Погрузитесь в мир дикой природы и истории с экскурсией в национальный парк Яла. Вас ждут встречи с редкими животными и посещение древних фортов
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$163 за человека
Рафтинг на Шри-Ланке
На машине
10 часов
Водная прогулка
Рафтинг на Шри-Ланке: индивидуальная водная прогулка
Отвлекитесь от пляжей Шри-Ланки и добавьте адреналина в ваше путешествие. Захватывающий рафтинг по реке Келания Ганга и прогулка по джунглям ждут вас
Начало: У вашего отеля в Коломбо
12 дек в 06:00
14 дек в 06:00
$436 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    7 августа 2025
    Джип-сафари в парке Яла
    Лучшее сафари на Шри-Ланке в Яле.
    Мы побывали в форте Галле, на черепашьей ферме, далее был шведский стол, после чего поехали
    читать дальше

    в сам парк, где увидели двух слонов, стадо оленей, много павлинов, пару крокодилов, стадо буйволов, летучих мышей на деревьях, мангустов, белок, обезьян. Впечатлений было супер много, особенно в момент встречи с диким слоном.
    До парка в машине всегда работал кондиционер, нам дали времени ровно столько сколько было нужно нам в каждом из мест где мы были.
    В парке перемещались на джипе, который был вполне комфортным, при этом у гида был бинокль, который он периодически нам передавал, также он останавливался когда высматривал очередное животное.
    Забрали от отеля в 6:30, домой доставили в 21:30, за день впечатлений и эмоций было столько, что спали в ту ночь превосходно

    Спасибо всем участвовавшим и организаторам!

  • О
    Ольга
    5 мая 2025
    Дамбулла и Сигирия за 1 день
    Потрясающая получилась поездка! Выше наших ожиданий, очень красива Шри-Ланка! Организовано также все было от и до без заминок с учетом всех наших пожеланий. В восторге были все, дорога нелегкая, но она того стоила!
    Потрясающая получилась поездка! Выше наших ожиданий, очень красива Шри-Ланка! Организовано также все было от и до без заминок с учетом всех наших пожеланий. В восторге были все, дорога нелегкая, но она того стоила!
  • A
    Aleksei
    23 января 2025
    Джип-сафари в парке Яла
    Все прошло отлично
  • А
    Аркадий
    10 мая 2024
    Дамбулла и Сигирия за 1 день
    мы ездили в эту экскурсию из канди, поэтому было не так тяжело как могло бы быть из Коломбо. По крайней
    читать дальше

    мере с нашим малышом
    Большое спасибо за внимательность и помощь.
    На Сигирии очень много помощников которых не просят помогать забираться на гору, так что будте осторожны. А поскольку гид не смог с нами пройти, их было очень много вокруг нас

  • В
    Вера
    3 марта 2024
    Джип-сафари в парке Яла
    Сафари как экскурсию, конечно,надо планировать с пониманием того, что везение в этом деле немаловажная часть успеха… Кто куда выйдет из
    читать дальше

    зверей показаться вам неизвестно… Поразило то, что даже когда мы заказали тур рано утром, уже через несколько часов - экскурсия началась… Нам надо было именно в этот день, и это очень порадовало. . Все четко построено, Дон всегда на связи и консультировал. . Машина чудесная, с кондиционером, доехали очень комфортно! Не забыли гиды про обед и саностановку… Все приветливые и организованные ребята водитель и провожатый сами очень радовались всем зверям и птицам, с воодушевлением реагировали. . Видели много птиц красивых и известных, Воранов, оленей, павлинов, обезьян, мангуст, зайца, лис, цапля марабу, туканов, и главное. . СЛОНОВ. . Как мы знали, в парке Яла, не много и водиться зверей. . По моему из всех кто есть, нам только с леопардом не повезло, но видели следы. . Ни смотря ни на что, впечатление прекрасное, слонов даже покормили бананами, которые брали в дорогу, а павлин нам покричал, чем всех порадовал… Спасибо ребятам за отличное настроение, сафари удалось на все 100

  • А
    Анастасия
    16 февраля 2023
    Дамбулла и Сигирия за 1 день
    Отличная индивидуальная экскурсия по приятной цене. Большое спасибо за индивидуальный подход к клиенту: учли пожелания по изменению маршрута. Экскурсовод Веранжит
    читать дальше

    прекрасный рассказчик, отлично владеет русским языком. Большое спасибо Веранжиту и водителю Чаморе (извиняюсь, если ошиблась в написании). Рекомендую, очень внимательные и профессиональные.

  • И
    Ирина
    18 февраля 2022
    Дамбулла и Сигирия за 1 день
    Экскурсия оправдала все ожидания! Несмотря на то, что накануне пришлось заменить гида (по болезни), все было организовано четко: приехали за
    читать дальше

    нами вовремя, микроавтобус был комфортный и вместительный, водитель прекрасный. Гид Samurdi прекрасно говорит по-русски, очень понятно и интересно рассказывала, отвечала на все наши вопросы, делала все, чтобы нам было комфортно. В итоге мы посмотрели все, что хотели, в удобном для нас темпе и объеме. Спасибо организаторам и гиду!

