Слоновий питомник Пиннавела – экскурсии в Коломбо

Найдено 4 экскурсии в категории «Слоновий питомник Пиннавела» в Коломбо на русском языке, цены от $365. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное на Шри-Ланке за три дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Главное на Шри-Ланке за три дня
Посетить самые известные места острова на насыщенной автомобильной экскурсии
Начало: В аэропорту Бандаранайке
11 июня в 08:30
13 июня в 00:30
$923 за всё до 2 чел.
Канди - путешествие в священный город
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Канди - путешествие в священный город
Храм Зуба Будды, слоновий питомник и ботанический сад Перадения на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Коломбо
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
365 за всё до 6 чел.
По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
Канди, горные курорты, древние храмы, слоны и чайные плантации на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В аэропорту Коломбо
11 июня в 08:30
13 июня в 06:00
$1 112 за всё до 2 чел.
Такая удивительная Шри-Ланка: путешествие на 3 дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Такая удивительная Шри-Ланка: путешествие на 3 дня
Слоновий питомник Пиннавела, Канди, храм Зуба Будды и ботанический сад на автомобильной экскурсии
Начало: В аэропорту Коломбо
11 июня в 08:30
13 июня в 00:30
$809 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    21 февраля 2024
    По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
    Мы с друзьями были на экскурсии с 10 по 12 февраля. Компания была из 8 человек. Нам организовали прекрасное путешествие
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    с ночевкой в 2-х отелях. Один из отелей является в прошлом домом премьер министра, а в настоящее - отелем) там было всего 5 номеров и мы были в отеле одни!!! Было здорово! Прекрасный водитель и его помощник! Огромное спасибо нашему гиду Samurdi!!! И Алевтине за организацию отдыха! Не все удалось посмотреть за 3 дня, если снова приедем, обязательно обратимся к вам👍👍👍🌹🌹🌹

    Мы с друзьями были на экскурсии с 10 по 12 февраля. Компания была из 8 человекМы с друзьями были на экскурсии с 10 по 12 февраля. Компания была из 8 человекМы с друзьями были на экскурсии с 10 по 12 февраля. Компания была из 8 человек
  • Т
    Темир
    13 ноября 2023
    Главное на Шри-Ланке за три дня
    Спасибо за интересную экскурсию!
  • С
    Светлана
    24 июля 2023
    По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
    Все четко и в срок. Хорошая насыщенная программа. Гид прислушивался ко всем пожеланиям, водитель приветлив и аккуратен при вождении. Рекомендую. Огромное спасибо организаторам!
  • М
    Михаил
    3 февраля 2023
    Главное на Шри-Ланке за три дня
    Впечатления, в целом, положительные. Во первых были хорошие отели нам предоставлены для ночёвки. Транспорт по меркам шри Ланка хороший. Гид
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    хорошо говорила по русски, в случае необходимости - на английском. Предупреждала нас о всяких возможных неудобствах, попрошайки например, да и в целом слушать было интересно. Посетили основные достопримечательности, плюс с дополнительными заездами в туристические места, где можно было прикупить сувениры (ну это было по желанию)

  • Е
    Елена
    3 августа 2022
    Канди - путешествие в священный город
    Очень понравилась поездка! Гид Сурекша - замечательный рассказчик, было очень интересно узнать о Шри-Ланке именно от местного жителя. Я смогла
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    задать вопросы, которые меня интересовали, человеку, знающему особенности жизни и религии Шри-Ланки изнутри. Конечно, для детей, да и для взрослых, было незабываемо знакомство со слонами в приюте Пинавелла🐘. Это ни с чем не сравнимые впечатления! А Ботанический сад - красивое и познавательное место для прогулок. Вернулись все довольные, с массой новой информации как общеобразовательной, так и эстетической. Отличная экскурсия!

    Очень понравилась поездка! Гид Сурекша - замечательный рассказчик, было очень интересно узнать о Шри-Ланке именно отОчень понравилась поездка! Гид Сурекша - замечательный рассказчик, было очень интересно узнать о Шри-Ланке именно от
  • л
    людмила
    16 января 2022
    Канди - путешествие в священный город
    Экскурсия интересная, гид много рассказывал о Шри-ланка, о жителях, о достопримечательностях. Нам понравилось. Спасибо за экскурсию.
    Экскурсия интересная, гид много рассказывал о Шри-ланка, о жителях, о достопримечательностях. Нам понравилось. Спасибо за экскурсиюЭкскурсия интересная, гид много рассказывал о Шри-ланка, о жителях, о достопримечательностях. Нам понравилось. Спасибо за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Слоновий питомник Пиннавела»

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Сколько стоит экскурсия по Коломбо в июне 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Слоновий питомник Пиннавела" можно забронировать 4 экскурсии от 365 до 1 112. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
Экскурсии на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Слоновий питомник Пиннавела», 11 ⭐ отзывов, цены от $365. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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