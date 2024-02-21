1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Главное на Шри-Ланке за три дня
Посетить самые известные места острова на насыщенной автомобильной экскурсии
Начало: В аэропорту Бандаранайке
11 июня в 08:30
13 июня в 00:30
$923 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Канди - путешествие в священный город
Храм Зуба Будды, слоновий питомник и ботанический сад Перадения на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Коломбо
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
€365 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
Канди, горные курорты, древние храмы, слоны и чайные плантации на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В аэропорту Коломбо
11 июня в 08:30
13 июня в 06:00
$1 112 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Такая удивительная Шри-Ланка: путешествие на 3 дня
Слоновий питомник Пиннавела, Канди, храм Зуба Будды и ботанический сад на автомобильной экскурсии
Начало: В аэропорту Коломбо
11 июня в 08:30
13 июня в 00:30
$809 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена21 февраля 2024Мы с друзьями были на экскурсии с 10 по 12 февраля. Компания была из 8 человек. Нам организовали прекрасное путешествие
- ТТемир13 ноября 2023Спасибо за интересную экскурсию!
- ССветлана24 июля 2023Все четко и в срок. Хорошая насыщенная программа. Гид прислушивался ко всем пожеланиям, водитель приветлив и аккуратен при вождении. Рекомендую. Огромное спасибо организаторам!
- ММихаил3 февраля 2023Впечатления, в целом, положительные. Во первых были хорошие отели нам предоставлены для ночёвки. Транспорт по меркам шри Ланка хороший. Гид
- ЕЕлена3 августа 2022Очень понравилась поездка! Гид Сурекша - замечательный рассказчик, было очень интересно узнать о Шри-Ланке именно от местного жителя. Я смогла
- ллюдмила16 января 2022Экскурсия интересная, гид много рассказывал о Шри-ланка, о жителях, о достопримечательностях. Нам понравилось. Спасибо за экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Слоновий питомник Пиннавела»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломбо
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Коломбо
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Коломбо в июне 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Слоновий питомник Пиннавела" можно забронировать 4 экскурсии от 365 до 1 112. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
Экскурсии на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Слоновий питомник Пиннавела», 11 ⭐ отзывов, цены от $365. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август