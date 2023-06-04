Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Коломбо с посещением Форта Галле
Погрузитесь в атмосферу Шри-Ланки: Форт Галле, черепашья ферма, фабрика масок и речное сафари ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель в Бентоте
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от $438 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие по Коломбо и окрестностям: три дня приключений
Откройте для себя удивительные красоты Шри-Ланки за 3 дня! Посетите слоновий питомник, храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад и чайные плантации
Начало: В аэропорту Коломбо
11 дек в 06:00
12 дек в 06:00
$1582 за всё до 2 чел.
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по Коломбо
Приглашаем вас в путешествие из Коломбо в Галле, где вас ждут встречи с морскими черепахами и погружение в мир аюрведы
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 07:30
11 дек в 08:00
$236 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера4 июня 2023Я первый раз заказывала экскурсию у вас и была разочарована, что на сайте был один Гид описан (и я шла
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Фабрика масок»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломбо
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Коломбо в декабре 2025
Сейчас в Коломбо в категории "Фабрика масок" можно забронировать 3 экскурсии от 236 до 1582. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Экскурсии на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Фабрика масок», 7 ⭐ отзывов, цены от $236. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль