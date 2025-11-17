Мои заказы

Здание муниципалитета – экскурсии в Коломбо

Найдено 3 экскурсии в категории «Здание муниципалитета» в Коломбо на русском языке, цены от $193. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Коломбо - первая встреча
На машине
4 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломбо - первая встреча
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломбо, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с древними традициями и современной жизнью города
Начало: Коломбо
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$193 за всё до 5 чел.
Дамбулла и Сигирия за 1 день
На машине
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Дамбулла и Сигирия за 1 день
Раскрыть тайны древнего пещерного храма и подняться на «львиную скалу» с профессиональным гидом
Начало: Коломбо/ Негомбо
11 дек в 05:30
12 дек в 05:30
от $540 за всё до 6 чел.
Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
На машине
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
Посетить культурное сердце острова и познакомиться с его самобытной архитектурой
Начало: У вашего отеля
12 дек в 05:30
13 дек в 05:30
$390 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    17 ноября 2025
    Коломбо - первая встреча
    Очень хороший гид, настоящий профессионал! Не просто проехались по адресам, а у экскурсии разработана методика. Время прошло незаметно, мне очень понравилась экскурсия! От
    Очень хороший гид, настоящий профессионал! Не просто проехались по адресам, а у экскурсии разработана методика. ВремяОчень хороший гид, настоящий профессионал! Не просто проехались по адресам, а у экскурсии разработана методика. ВремяОчень хороший гид, настоящий профессионал! Не просто проехались по адресам, а у экскурсии разработана методика. ВремяОчень хороший гид, настоящий профессионал! Не просто проехались по адресам, а у экскурсии разработана методика. ВремяОчень хороший гид, настоящий профессионал! Не просто проехались по адресам, а у экскурсии разработана методика. ВремяОчень хороший гид, настоящий профессионал! Не просто проехались по адресам, а у экскурсии разработана методика. ВремяОчень хороший гид, настоящий профессионал! Не просто проехались по адресам, а у экскурсии разработана методика. ВремяОчень хороший гид, настоящий профессионал! Не просто проехались по адресам, а у экскурсии разработана методика. ВремяОчень хороший гид, настоящий профессионал! Не просто проехались по адресам, а у экскурсии разработана методика. ВремяОчень хороший гид, настоящий профессионал! Не просто проехались по адресам, а у экскурсии разработана методика. Время
  • Е
    Евгений
    13 ноября 2025
    Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
    Одна из лучших экскурсий за последние 6 лет посещения острова Цейлон. Отлично наполненное содержание, великолепное владение русской речью, грамотно простроенный маршрут. Соблюдены все лучшие традиции в работе гида-экскурсовода!
  • Л
    Людмила
    31 августа 2025
    Коломбо - первая встреча
    Все прошло отлично. Посмотрели основные достопримечательности Коломбо, гид Родни (могу ошибиться в написании) рассказал об исторических и экономических событиях страны, как раз то, что нужно в первый день знакомства со страной. Отдельное спасибо водителю Индражит за обходительность и учтивость.
  • Е
    Елена
    20 августа 2025
    Коломбо - первая встреча
    Прошу прощения за запоздалый отклик.
    Экскурсия была великолепна и познавательна.
  • Н
    НИКИТА
    14 августа 2025
    Коломбо - первая встреча
    В целом составили впечатление о городе. Не так много точек.
    Гид был очень обходительным, но
    для нас были сложности с пониманием из-за акцента.
  • О
    Ольга
    5 мая 2025
    Дамбулла и Сигирия за 1 день
    Потрясающая получилась поездка! Выше наших ожиданий, очень красива Шри-Ланка! Организовано также все было от и до без заминок с учетом всех наших пожеланий. В восторге были все, дорога нелегкая, но она того стоила!
    Потрясающая получилась поездка! Выше наших ожиданий, очень красива Шри-Ланка! Организовано также все было от и доПотрясающая получилась поездка! Выше наших ожиданий, очень красива Шри-Ланка! Организовано также все было от и доПотрясающая получилась поездка! Выше наших ожиданий, очень красива Шри-Ланка! Организовано также все было от и доПотрясающая получилась поездка! Выше наших ожиданий, очень красива Шри-Ланка! Организовано также все было от и доПотрясающая получилась поездка! Выше наших ожиданий, очень красива Шри-Ланка! Организовано также все было от и доПотрясающая получилась поездка! Выше наших ожиданий, очень красива Шри-Ланка! Организовано также все было от и доПотрясающая получилась поездка! Выше наших ожиданий, очень красива Шри-Ланка! Организовано также все было от и до
  • Н
    Наталия
    15 марта 2025
    Коломбо - первая встреча
    Экскурсия понравилась: Иветта постаралась сложные для понимания темы сделать доступнее, очень информативно получилось. Порекомендую непременно!!!
  • А
    Александра
    4 февраля 2025
    Коломбо - первая встреча
    Нам очень понравился данный тур по Коломбо. Это был идеальный вариант для того, чтобы систематизировать наши разрозненные знания об истории
    читать дальше

    и культуре Шри-Ланки. Думаю, что для первичного знакомства со страной это тоже отличный вариант: представление об истории, этническом составе, основных религиях острова очень обогащают путешествие и позволяют подмечать ранее незаметные детали.

    Формат тоже подобран отлично: комфортный автомобиль с предоставленной водой, небольшое количество прогулок под солнцем - лучший вариант для солнечного города, который позволяет посмотреть максимум в предоставленный промежуток времени. Гид Иветта учла все наши пожелания по дополнительным точкам, которые мы хотели посмотреть.

    В основную программу тура входят места, идея идти в которые вряд ли придет самостоятельному путешественнику, про них нужно знать.

    Итог такой: максимум интереса и пользы, очень советую всем путешественникам посещающим Коломбо! Считаю, что без общего представления о городе и стране, полученного в этом туре, наши впечатления Шри-Ланки были бы неполными. Спасибо команде тура!

  • Т
    Татьяна
    10 января 2025
    Коломбо - первая встреча
    Бронировали на 4 часа, на семью с двумя детьми 10 и 14 лет, остались очень довольны. Хоть в Коломбо и
    читать дальше

    особо нет экскурсионных объектов, но для знакомства с городом очень удачная экскурсия. Экскурсовод очень приятная, образованная, знаем мелочи и обладает глобальным знаниями. Отличный русский разговорный. Помогли с организацией трансфера, завезли в Торговый Центр, дали рекомендации по питанию, проживанию, пользованию мобильной связью. Мы довольны.

  • Е
    Екатерина
    9 января 2025
    Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
    Наши впечатления от этой экскурсии можно описать одним словом - великолепно.
    Рифай учёл все наши пожелания - мы заехали в слоновий
    читать дальше

    питомник, сделали остановку пообедать, попробовать горячую кукурузу, кокосовый сок. В Анурадхапура взял дополнительного гида, чтобы детальнее отвечать на вопросы.
    Мы получили очень хорошее представление об истории и культуре страны. Посетили все знаковые локации.
    Отдельно стоит отметить комфорт во время поездки, Рифай великолепно водит.
    Однозначно рекомендую эту экскурсию.

  • И
    Игорь
    5 января 2025
    Коломбо - первая встреча
    Вначале несколько слов об организационных моментах. Помимо экскурсии попросили Алевтину организовать трансфер из аэропорта. Она помогла, быстро ответила, все четко
    читать дальше

    организовала, нас встретили с табличкой в аэропорту и отвезли в отель за адекватную цену за что отдельная благодарность.
    Экскурсия была великолепна. Нам очень повезло с гидом. Мистер Раджана (такое женское имя на русский слух) историк, специалист по русской литературе на Шри-Ланке великолепный знаток истории и легенд Цейлона. Отлично владеет русским. помимо мест, указанных в плане экскурсии, поднялись на смотровую площадку в районе старого маяка и увидели гигантский масштаб строительства: как Коломбо превращается в цейлонский Дубай. Побывали на площади независимости. Останавливались у всех заинтересовавших нас мест. Узнали о цейлонском цикле рассказов Бунина, который две недели пробыл на Целоне и написал цикл рассказов (а во всех путеводителях пишут только о 3-х днях Чехова). Говорили обо всем: религии, истории, обычаях, животном и растительном мире. Экскурсия длилась даже на час больше. Потрясающе провели время.
    Для тех, кто будет заказывать экскурсии - в агентстве Алевтины несколько гидов, думаю, все хорошие. Иногда основываясь на отзывах, мы просим определенного гида. Как я понял в рабочие дни мистер Раджана занят, нам просто повезло, что экскурсия выпала на субботу. Алевтину и ее команду однозначно рекомендую.

  • М
    Марина
    17 декабря 2024
    Коломбо - первая встреча
    Все отлично
  • А
    Александр
    30 ноября 2024
    Коломбо - первая встреча
    Все хорошо
  • О
    Ольга
    29 ноября 2024
    Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
    Очень большая территория комплекса. В основном это - остатки древних сооружений. Есть очень интересные моменты: древний туалет монахов, древние кухня
    читать дальше

    и столовая монахов с громадными каменными лодками для пищи, искусственные водоемы с древней системой подачи воды в них, древние громадные ступы с замурованными реликвиями, в том числе большая белая с волосом и поясом Будды. Очень много паломников. К ступам идти можно только босиком. На территории комплекса видели диких павлинов, обезьян двух видов. Поездка получилась насыщенной и запоминающейся. Гиду Рифаю и водителю большое спасибо!

    Очень большая территория комплекса. В основном это - остатки древних сооружений. Есть очень интересные моменты: древнийОчень большая территория комплекса. В основном это - остатки древних сооружений. Есть очень интересные моменты: древнийОчень большая территория комплекса. В основном это - остатки древних сооружений. Есть очень интересные моменты: древнийОчень большая территория комплекса. В основном это - остатки древних сооружений. Есть очень интересные моменты: древнийОчень большая территория комплекса. В основном это - остатки древних сооружений. Есть очень интересные моменты: древнийОчень большая территория комплекса. В основном это - остатки древних сооружений. Есть очень интересные моменты: древнийОчень большая территория комплекса. В основном это - остатки древних сооружений. Есть очень интересные моменты: древнийОчень большая территория комплекса. В основном это - остатки древних сооружений. Есть очень интересные моменты: древнийОчень большая территория комплекса. В основном это - остатки древних сооружений. Есть очень интересные моменты: древнийОчень большая территория комплекса. В основном это - остатки древних сооружений. Есть очень интересные моменты: древний
  • О
    Олег
    8 августа 2024
    Коломбо - первая встреча
    Закончилась наша экскурсия по Коломбо! Огромное спасибо нашему гиду Прасанне! Мы много посмотрели достопримечательностей, познакомились с городом! Всё было очень интересно! Просанна даже отвёл нас на поезд
    Закончилась наша экскурсия по Коломбо! Огромное спасибо нашему гиду Прасанне! Мы много посмотрели достопримечательностей, познакомились сЗакончилась наша экскурсия по Коломбо! Огромное спасибо нашему гиду Прасанне! Мы много посмотрели достопримечательностей, познакомились с
  • А
    Алесей
    27 июня 2024
    Коломбо - первая встреча
    Очень классно)
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Коломбо - первая встреча
    Экскурсия очень понравилась, позволив за ограниченный временной промежуток увидеть основные достопримечательности прекрасного города Коломбо. Были учтены все наши пожелания, большое спасибо организаторам и лично Иветте за увлекательный рассказ и помощь во всем!
  • А
    Аркадий
    10 мая 2024
    Дамбулла и Сигирия за 1 день
    мы ездили в эту экскурсию из канди, поэтому было не так тяжело как могло бы быть из Коломбо. По крайней
    читать дальше

    мере с нашим малышом
    Большое спасибо за внимательность и помощь.
    На Сигирии очень много помощников которых не просят помогать забираться на гору, так что будте осторожны. А поскольку гид не смог с нами пройти, их было очень много вокруг нас

  • Е
    Евгения
    16 апреля 2024
    Коломбо - первая встреча
    Экскурсией остались довольны,, спасибо организаторам.
    но есть плюсы и минусы. из плюсов: клиентоориентированность (спасибо большое гиду-и отвез нас в кафе где
    читать дальше

    можно было выпить вкусный кофе, и успели купить сувениры и решить еще кучу мелких вопросов), но от этого небольшой минус-не успели посмотреть все что значилось в программе. конечно бОльшую часть мы увидели, но если бы у нас был тайминг, мы бы понимали заранее что кофе то мы выпьем, но не посетим кладбище. Это не в упрек организаторам, но пожелание-озвучивать нашу программу и определять заранее что возможно успеть, а что нет.

  • Р
    Роман
    16 апреля 2024
    Коломбо - первая встреча
    Все отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Здание муниципалитета»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломбо
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Коломбо - первая встреча
  2. Дамбулла и Сигирия за 1 день
  3. Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
Сколько стоит экскурсия по Коломбо в декабре 2025
Сейчас в Коломбо в категории "Здание муниципалитета" можно забронировать 3 экскурсии от 193 до 540. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Экскурсии на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Здание муниципалитета», 52 ⭐ отзыва, цены от $193. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль