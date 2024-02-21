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с ночевкой в 2-х отелях. Один из отелей является в прошлом домом премьер министра, а в настоящее - отелем) там было всего 5 номеров и мы были в отеле одни!!! Было здорово! Прекрасный водитель и его помощник! Огромное спасибо нашему гиду Samurdi!!! И Алевтине за организацию отдыха! Не все удалось посмотреть за 3 дня, если снова приедем, обязательно обратимся к вам👍👍👍🌹🌹🌹