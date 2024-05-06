Ночные прогулки и экскурсии Коломбо

Найдено 4 экскурсии в категории «Ночные» в Коломбо на русском языке, цены от $326. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное на Шри-Ланке за три дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Главное на Шри-Ланке за три дня
Посетить самые известные места острова на насыщенной автомобильной экскурсии
Начало: В аэропорту Бандаранайке
11 июня в 08:30
13 июня в 00:30
$923 за всё до 2 чел.
Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
17 отзывов
Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
Горный замок, слоновий питомник и пещерный храм
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от $326 за всё до 6 чел.
Такая удивительная Шри-Ланка: путешествие на 3 дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Такая удивительная Шри-Ланка: путешествие на 3 дня
Слоновий питомник Пиннавела, Канди, храм Зуба Будды и ботанический сад на автомобильной экскурсии
Начало: В аэропорту Коломбо
11 июня в 08:30
13 июня в 00:30
$809 за всё до 2 чел.
Дамбулла, Сигирия и Полоннарува: трансфер-экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Дамбулла, Сигирия и Полоннарува: трансфер-экскурсия
Окунуться в атмосферу старинного святилища и насладиться природой острова по пути на Восток
11 июня в 05:00
12 июня в 05:00
от $370 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    6 мая 2024
    Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
    Все супер
  • К
    Ксения
    15 февраля 2024
    Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
    Прекрасный тур! Очень интересный рассказ, идеальный маршрут, волшебная Шри Ланка! Все наши многочисленные дополнительные пожелания были учтены и выполнены! Большое спасибо!
  • Е
    Екатерина
    6 февраля 2024
    Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
    Рифай организовывал для нас супругом экскурсию по трем достопримечательностям Шри-Ланки: слоновий питомник, Дамбулла, Сигерия. Все четко, вовремя. Подобран качественный комфортный
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    автомобиль, где супруг 2х метрового роста смог с удобством разместиться. Навык вождения водителя выше всяких похвал: быстро и аккуратно. Мы-любители индивидуальных экскурсий, на которых можно узнать историю страны, становления, какие-то нюансы нации, культуры. Поездка с Рифаем более чем удовлетворила нашу тягу узнать о Шри-Ланке. Прекрасное информационное наполнение, мы узнали и исторические факты страны и современную обстановку, и события, ей предшествующие. Погрузились в основы буддизма и смогли прикоснуться к ланкийским святыням. Очень запоминающееся-преодоление себя через подъем на вершину Сигерии: 1202 ступени вверх и ты наслаждаешься великолепными видами с высоты птичьего полета и слушаешь историю королевской семьи. Несмотря на то, что экскурсия продолжительная (12+ часов), мы получили колоссальное удовольствие от поездки. Вне всяких сомнений рекомендую экскурсию с Рифаем.

    Рифай организовывал для нас супругом экскурсию по трем достопримечательностям Шри-Ланки: слоновий питомник, Дамбулла, Сигерия. Все четкоРифай организовывал для нас супругом экскурсию по трем достопримечательностям Шри-Ланки: слоновий питомник, Дамбулла, Сигерия. Все четко
  • Т
    Темир
    13 ноября 2023
    Главное на Шри-Ланке за три дня
    Спасибо за интересную экскурсию!
  • М
    Михаил
    3 февраля 2023
    Главное на Шри-Ланке за три дня
    Впечатления, в целом, положительные. Во первых были хорошие отели нам предоставлены для ночёвки. Транспорт по меркам шри Ланка хороший. Гид
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    хорошо говорила по русски, в случае необходимости - на английском. Предупреждала нас о всяких возможных неудобствах, попрошайки например, да и в целом слушать было интересно. Посетили основные достопримечательности, плюс с дополнительными заездами в туристические места, где можно было прикупить сувениры (ну это было по желанию)

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломбо
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Главное на Шри-Ланке за три дня
  2. Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
  3. Такая удивительная Шри-Ланка: путешествие на 3 дня
  4. Дамбулла, Сигирия и Полоннарува: трансфер-экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Коломбо
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Коломбо в июне 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Ночные" можно забронировать 4 экскурсии от 326 до 923. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
Экскурсии на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Ночные», 19 ⭐ отзывов, цены от $326. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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