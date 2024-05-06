1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Главное на Шри-Ланке за три дня
Посетить самые известные места острова на насыщенной автомобильной экскурсии
Начало: В аэропорту Бандаранайке
11 июня в 08:30
13 июня в 00:30
$923 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
Горный замок, слоновий питомник и пещерный храм
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от $326 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Такая удивительная Шри-Ланка: путешествие на 3 дня
Слоновий питомник Пиннавела, Канди, храм Зуба Будды и ботанический сад на автомобильной экскурсии
Начало: В аэропорту Коломбо
11 июня в 08:30
13 июня в 00:30
$809 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Дамбулла, Сигирия и Полоннарува: трансфер-экскурсия
Окунуться в атмосферу старинного святилища и насладиться природой острова по пути на Восток
11 июня в 05:00
12 июня в 05:00
от $370 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей6 мая 2024Все супер
- ККсения15 февраля 2024Прекрасный тур! Очень интересный рассказ, идеальный маршрут, волшебная Шри Ланка! Все наши многочисленные дополнительные пожелания были учтены и выполнены! Большое спасибо!
- ЕЕкатерина6 февраля 2024Рифай организовывал для нас супругом экскурсию по трем достопримечательностям Шри-Ланки: слоновий питомник, Дамбулла, Сигерия. Все четко, вовремя. Подобран качественный комфортный
- ТТемир13 ноября 2023Спасибо за интересную экскурсию!
- ММихаил3 февраля 2023Впечатления, в целом, положительные. Во первых были хорошие отели нам предоставлены для ночёвки. Транспорт по меркам шри Ланка хороший. Гид
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Ночные»
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Сколько стоит экскурсия по Коломбо в июне 2024
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