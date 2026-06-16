Общение со слонами, королевские сады, великие храмы и чай с плантации
Это не просто экскурсия, а погружение в живой учебник по истории и природе Шри-Ланки. Вы поймёте, почему Зуб Будды — больше чем реликвия.
Разберётесь в сортах чая, научитесь общаться со слонами и увидите, как в Канди переплетаются древние традиции и современная жизнь.
Описание экскурсии
2:00–4:00 — выезд из отеля. Точное время зависит от вашего местоположения.
7:30 — утро со слонами. Покормим, искупаем и сфотографируемся с этими удивительными животными в питомнике.
8:30 — завтрак
10:30 — храм Неллигала. Уединённая буддийская святыня с красивыми панорамными видами на окрестности.
12:30 — чайная плантация. Прогулка по изумрудным склонам, посещение фабрики и дегустация цейлонского чая.
13:30 — обед
14:30 — Королевский ботанический сад. Исследуем один из самых известных садов Шри-Ланки на электрокаре.
16:00 — храм Зуба Будды. Главная буддийская святыня страны, расположенная на территории дворцового комплекса, включённого в список ЮНЕСКО.
17:00 — смотровая площадка с панорамным видом на озеро и город Канди.
22:00–23:00 — возвращение в отель.
Организационные детали
Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Фото трансфера присылаем вместе с деталями поездки
Дополнительные расходы (по желанию): сувениры, чай, питание
Заранее попросите завтрак с собой в вашем отеле, так как выезд очень ранний
Выезд возможен из городов: Ахунгала, Бентота, Хиккадува, Галле, Унаватуна, Ахангама, Велигама, Мирисса, а также из других. Детали уточните у гида в переписке
С вами будет гид из нашей команды
в четверг в 03:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
$130
Дети до 12 лет
$70
Дети до 6 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 03:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — Организатор в Коломбо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 84 туристов
Мы работаем с 2022 года. За это время превратили более чем 2500 экскурсий в незабываемые впечатления для наших гостей! Мы собрали сильную команду гидов, чтобы предложить вам безупречные групповые и индивидуальные экскурсии и туры.
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