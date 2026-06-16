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Из Коломбо в Канди - королевство в тропиках

Общение со слонами, королевские сады, великие храмы и чай с плантации
Это не просто экскурсия, а погружение в живой учебник по истории и природе Шри-Ланки. Вы поймёте, почему Зуб Будды — больше чем реликвия.

Разберётесь в сортах чая, научитесь общаться со слонами и увидите, как в Канди переплетаются древние традиции и современная жизнь.
Из Коломбо в Канди - королевство в тропиках
Из Коломбо в Канди - королевство в тропиках
Из Коломбо в Канди - королевство в тропиках

Описание экскурсии

2:00–4:00 — выезд из отеля. Точное время зависит от вашего местоположения.

7:30 — утро со слонами. Покормим, искупаем и сфотографируемся с этими удивительными животными в питомнике.

8:30 — завтрак

10:30 — храм Неллигала. Уединённая буддийская святыня с красивыми панорамными видами на окрестности.

12:30 — чайная плантация. Прогулка по изумрудным склонам, посещение фабрики и дегустация цейлонского чая.

13:30 — обед

14:30 — Королевский ботанический сад. Исследуем один из самых известных садов Шри-Ланки на электрокаре.

16:00 — храм Зуба Будды. Главная буддийская святыня страны, расположенная на территории дворцового комплекса, включённого в список ЮНЕСКО.

17:00 — смотровая площадка с панорамным видом на озеро и город Канди.

22:00–23:00 — возвращение в отель.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Фото трансфера присылаем вместе с деталями поездки
  • Дополнительные расходы (по желанию): сувениры, чай, питание
  • Заранее попросите завтрак с собой в вашем отеле, так как выезд очень ранний
  • Выезд возможен из городов: Ахунгала, Бентота, Хиккадува, Галле, Унаватуна, Ахангама, Велигама, Мирисса, а также из других. Детали уточните у гида в переписке
  • С вами будет гид из нашей команды

в четверг в 03:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$130
Дети до 12 лет$70
Дети до 6 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 03:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина
Кристина — Организатор в Коломбо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 84 туристов
Мы работаем с 2022 года. За это время превратили более чем 2500 экскурсий в незабываемые впечатления для наших гостей! Мы собрали сильную команду гидов, чтобы предложить вам безупречные групповые и индивидуальные экскурсии и туры.

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