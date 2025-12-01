Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Коломбо на русском языке, цены от $163. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 4 часа 43 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Коломбо - первая встреча Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломбо, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с древними традициями и современной жизнью города Начало: Коломбо $193 за всё до 5 чел. На машине 13 часов 5 отзывов Индивидуальная до 2 чел. Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки Посетить культурное сердце острова и познакомиться с его самобытной архитектурой Начало: У вашего отеля $390 за всё до 2 чел. На машине Джиппинг 7 часов 3 отзыва Мини-группа до 10 чел. Джип-сафари в парке Яла: встреча с дикой природой и историей Коломбо Погрузитесь в мир дикой природы и истории с экскурсией в национальный парк Яла. Вас ждут встречи с редкими животными и посещение древних фортов Начало: В вашем отеле Расписание: ежедневно в 11:00 $163 за человека Другие экскурсии Коломбо

