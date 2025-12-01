Индивидуальная
до 5 чел.
Коломбо - первая встреча
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломбо, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с древними традициями и современной жизнью города
Начало: Коломбо
Завтра в 13:00
14 дек в 08:00
$193 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
Посетить культурное сердце острова и познакомиться с его самобытной архитектурой
Начало: У вашего отеля
15 дек в 05:30
16 дек в 05:30
$390 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-сафари в парке Яла: встреча с дикой природой и историей Коломбо
Погрузитесь в мир дикой природы и истории с экскурсией в национальный парк Яла. Вас ждут встречи с редкими животными и посещение древних фортов
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$163 за человека
