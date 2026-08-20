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Питомник слонов Пиннавела, сад специй, Храм Священного Зуба Будды и прогулка по ботаническому саду Перадения читать дальше уменьшить создают насыщенную и сбалансированную программу. В маршруте сочетаются традиции, природные ландшафты и культурные святыни острова. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет глубже понять страну и увидеть её разные грани за один день. За один день вы отправитесь из Коломбо в Канди и познакомитесь с главными символами центральной Шри-Ланки.Питомник слонов Пиннавела, сад специй, Храм Священного Зуба Будды и прогулка по ботаническому саду Перадения

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Описание экскурсии Экскурсия объединяет природу, духовные традиции и культурное наследие Шри-Ланки в одном насыщенном маршруте. Первая остановка — Питомник слонов Пиннавела. Здесь содержатся десятки слонов, оставшихся без семьи. Вы понаблюдаете за кормлением слонят из бутылочек и купанием животных в реке — это один из самых ярких моментов поездки. Далее — посещение сада специй. Вы познакомитесь с растениями, которыми славится Цейлон, узнаете об аюрведических традициях и сможете приобрести натуральные масла и специи. После переезда в Канди маршрут продолжится в Храме Священного Зуба Будды — главной буддийской святыне страны, где хранится почитаемая реликвия. Храм остаётся важным духовным центром острова и символом национальной культуры. Затем — ювелирная галерея с рассказом о добыче и обработке цейлонских сапфиров и рубинов. Финальная часть программы — прогулка по Королевскому ботаническому саду Перадения. Вас ждут бамбуковые рощи, коллекции орхидей, редкие пальмы и знаменитый гигантский фикус. Вечером — возвращение в Коломбо. Экскурсия проходит с русскоязычным гидом и продуманным трансфером, что делает день информативным и комфортным. Важная информация: При посещении храма нужно снимать головной убор (в том числе парики и накладки) и обувь (иметь при себе одноразовые носки). Плечи и колени должны быть закрыты.

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