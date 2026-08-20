За один день вы отправитесь из Коломбо в Канди и познакомитесь с главными символами центральной Шри-Ланки.
Питомник слонов Пиннавела, сад специй, Храм Священного Зуба Будды и прогулка по ботаническому саду Перадения
Питомник слонов Пиннавела, сад специй, Храм Священного Зуба Будды и прогулка по ботаническому саду Перадения
Описание экскурсииЭкскурсия объединяет природу, духовные традиции и культурное наследие Шри-Ланки в одном насыщенном маршруте. Первая остановка — Питомник слонов Пиннавела. Здесь содержатся десятки слонов, оставшихся без семьи. Вы понаблюдаете за кормлением слонят из бутылочек и купанием животных в реке — это один из самых ярких моментов поездки. Далее — посещение сада специй. Вы познакомитесь с растениями, которыми славится Цейлон, узнаете об аюрведических традициях и сможете приобрести натуральные масла и специи. После переезда в Канди маршрут продолжится в Храме Священного Зуба Будды — главной буддийской святыне страны, где хранится почитаемая реликвия. Храм остаётся важным духовным центром острова и символом национальной культуры. Затем — ювелирная галерея с рассказом о добыче и обработке цейлонских сапфиров и рубинов. Финальная часть программы — прогулка по Королевскому ботаническому саду Перадения. Вас ждут бамбуковые рощи, коллекции орхидей, редкие пальмы и знаменитый гигантский фикус. Вечером — возвращение в Коломбо. Экскурсия проходит с русскоязычным гидом и продуманным трансфером, что делает день информативным и комфортным. Важная информация: При посещении храма нужно снимать головной убор (в том числе парики и накладки) и обувь (иметь при себе одноразовые носки). Плечи и колени должны быть закрыты.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Питомник слонов Пиннавела
- Сад специй
- Город Канди
- Храм Священного Зуба Будды
- Ювелирная галерея
- Королевский ботанический сад Перадения
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Минеральная вода
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты (Пиннавела, Храм зуба Будды, Королевский ботанический сад)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любой отель Коломбо
Завершение: Ваш отель в Коломбо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- При посещении храма нужно снимать головной убор (в том числе парики и накладки) и обувь (иметь при себе одноразовые носки). Плечи и колени должны быть закрыты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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