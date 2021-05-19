Полезная информация о Коломбо
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Местное время в Коломбо
00:1124
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇰 Шри-Ланка
|Название города
|Коломбо
|По-английски
|Colombo
|Это столица
|Коломбо является столицей Шри-Ланки
|Население города
|648 034 чел.
|Аэропорты
|Бандаранаике CMB, Beira Lake SPB BYV, Ratmalana RML
|Часовой пояс
|Asia/Colombo
|Средняя высота
|1 м. от уровня моря
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Коломбо
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