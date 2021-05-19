Полезная информация о Коломбо

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Местное время в Коломбо
00:1124
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇰 Шри-Ланка
Название городаКоломбо
По-английскиColombo
Это столицаКоломбо является столицей Шри-Ланки
Население города648 034 чел.
АэропортыБандаранаике CMB, Beira Lake SPB BYV, Ratmalana RML
Часовой поясAsia/Colombo
Средняя высота1 м. от уровня моря

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Популярные экскурсии в Коломбо

Коломбо — первая встреча
Коломбо — первая встреча
5
4 отзыва
85
за чел.
«Визитные карточки» финансовой столицы Шри-Ланки на авто-пешеходной экскурсии
Must-see места Цейлона
Must-see места Цейлона
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7 отзывов
220
за чел.
Горный замок, слоновий питомник и пещерный храм
Коломбо — Шри-Ланка в миниатюре
Коломбо — Шри-Ланка в миниатюре
3.7
7 отзывов
90
за чел.
«Гавань с лиственными манговыми деревьями»
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