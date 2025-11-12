Мы покажем вам главные города и достопримечательности Шри-Ланки. Вас ждут Коломбо — «деловой центр» страны — и её «культурный центр» Канди.Вы побываете в горном курорте Элла, изучите колониальный город-форт Галле

и самобытные города юго-западного побережья — Ваддува, Калутара и Бентота. Мы поднимемся на башню Амбулувава, с которой открывается невероятный вид, и прогуляемся по Девятиарочному мосту. Прокатимся на лодке среди мангрового леса, покормим слонов и погладим детёныша крокодила. Вы узнаете секреты лучшего в мире цейлонского чая и редкого лунного камня, услышите таинственные легенды и посмотрите зажигательное шоу кандийских танцев. Укрепите иммунитет тропическими фруктами и, конечно, отдохнёте на океанском побережье.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Что мы советуем взять с собой, кроме летней одежды, удобной обуви, купальников и летних головных уборов:

— солнцезащитные очки;

— солнцезащитный крем (фактор не ниже 50);

— репеллент для защиты кожи от комаров;

— гель-антисептик для рук;

— влажные салфетки или бумажные платочки;

— предметы личной гигиены;

— набор лекарств — тех, которыми пользуетесь;

— зарядные устройства для гаджетов;

— парео (места много не займут, ими удобно прикрыть слишком короткие шорты или юбку при посещении храмов);

— носки, которые не жалко, если не хотите ходить в храмах босиком (на входе в буддистский храм обувь снимать обязательно, а в носках в храм можно);

— для кофеманов — пачку кофе (хороший кофе в Шри-Ланке купить проблематично);

— для курильщиков — запас сигарет, они на острове неимоверно дорогие и, по словам тех, кто пробовал, качество их оставляет желать лучшего;

— для любителей качественного алкоголя — любимое вино или виски (из хорошего алкоголя на острове только пиво или ром, все остальное либо гадость редкостная, либо стоит неадекватных денег);

— любителям длинных пеших прогулок вдоль океана — зонтик для защиты от солнца будет вашим надежным другом;

— для налаживания контакта с местными хорошо подойдут сигареты, жвачка, шоколадки:)