Шри-Ланка в деталях: главные и «секретные» места острова и отдых на океане

Полюбоваться водопадами и чайными плантациями, познакомиться с городами и животным миром
Мы покажем вам главные города и достопримечательности Шри-Ланки. Вас ждут Коломбо — «деловой центр» страны — и её «культурный центр» Канди.

Вы побываете в горном курорте Элла, изучите колониальный город-форт Галле
и самобытные города юго-западного побережья — Ваддува, Калутара и Бентота.

Мы поднимемся на башню Амбулувава, с которой открывается невероятный вид, и прогуляемся по Девятиарочному мосту. Прокатимся на лодке среди мангрового леса, покормим слонов и погладим детёныша крокодила.

Вы узнаете секреты лучшего в мире цейлонского чая и редкого лунного камня, услышите таинственные легенды и посмотрите зажигательное шоу кандийских танцев. Укрепите иммунитет тропическими фруктами и, конечно, отдохнёте на океанском побережье.

Шри-Ланка в деталях: главные и «секретные» места острова и отдых на океане
Ближайшие даты:
6
мар
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Что мы советуем взять с собой, кроме летней одежды, удобной обуви, купальников и летних головных уборов:
— солнцезащитные очки;
— солнцезащитный крем (фактор не ниже 50);
— репеллент для защиты кожи от комаров;
— гель-антисептик для рук;
— влажные салфетки или бумажные платочки;
— предметы личной гигиены;
— набор лекарств — тех, которыми пользуетесь;
— зарядные устройства для гаджетов;
— парео (места много не займут, ими удобно прикрыть слишком короткие шорты или юбку при посещении храмов);
— носки, которые не жалко, если не хотите ходить в храмах босиком (на входе в буддистский храм обувь снимать обязательно, а в носках в храм можно);
— для кофеманов — пачку кофе (хороший кофе в Шри-Ланке купить проблематично);
— для курильщиков — запас сигарет, они на острове неимоверно дорогие и, по словам тех, кто пробовал, качество их оставляет желать лучшего;
— для любителей качественного алкоголя — любимое вино или виски (из хорошего алкоголя на острове только пиво или ром, все остальное либо гадость редкостная, либо стоит неадекватных денег);
— любителям длинных пеших прогулок вдоль океана — зонтик для защиты от солнца будет вашим надежным другом;
— для налаживания контакта с местными хорошо подойдут сигареты, жвачка, шоколадки:)

Питание. В стоимость включены завтраки и 3 ужина, бутилированная вода. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Микроавтобус Toyota Tourer.

Уровень сложности. Лёгкий. Тур не требует специальной физической подготовки, подходит детям. Экскурсионные маршруты доступны для людей, не имеющих медицинских противопоказаний к пребыванию в жарком климате и на активном солнце.

Возраст участников. От 5 лет. На детей действуют скидки.

Виза. Оформляется онлайн или по прибытии (для граждан РФ бесплатно). Паспорт должен действовать как минимум в течение 6 месяцев с даты въезда в Шри-Ланку.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых

Встречаемся и едем в город Ваддува (в пути около часа). По приезде размещаемся в гостевом доме, отдыхаем и обсуждаем предстоящее путешествие.

При желании вы можете посетить сеанс аюрведического массажа, чтобы расслабиться после перелёта (за доплату).

Встреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдых
2 день

Канди: слоновья ферма, чайная фабрика, шоу танцев, храм Зуба Будды

Сегодня отправимся в город Канди, древнюю столицу шриланкийских королей. Посетим слоновью ферму, где вы сможете покормить слонов и сфотографироваться с ними. Прогуляемся по аюрведическому саду, в котором растут разнообразные ланкийские специи и лекарственные растения — вы узнаете о лечебных и кулинарных свойствах специй и трав.

Заглянем на чайную фабрику — вы продегустируете разные сорта и услышите много нового о напитке. Побываем в музее драгоценных камней — здесь вам расскажут секреты знаменитых цейлонских голубых и звёздных сапфиров. Посмотрим шоу зажигательных кандийских танцев.

Во второй половине дня осмотрим храм Зуба Будды — главную святыню страны и одно из сильнейших по энергетике мест. Вечером поужинаем и отдохнём в отеле, из которого открывается панорамный вид на Канди.

Канди: слоновья ферма, чайная фабрика, шоу танцев, храм Зуба БуддыКанди: слоновья ферма, чайная фабрика, шоу танцев, храм Зуба БуддыКанди: слоновья ферма, чайная фабрика, шоу танцев, храм Зуба БуддыКанди: слоновья ферма, чайная фабрика, шоу танцев, храм Зуба БуддыКанди: слоновья ферма, чайная фабрика, шоу танцев, храм Зуба БуддыКанди: слоновья ферма, чайная фабрика, шоу танцев, храм Зуба Будды
3 день

Башня Амбулувава, водопады

Позавтракав, направимся к башне Амбулувава. Осмотрим архитектурный комплекс из храмов четырёх религий у её подножия и поднимемся наверх, чтобы полюбоваться чарующим пейзажем.

Проедем по дороге среди водопадов и плантаций, которая считается самой красивой на острове, и окажемся у водопада Пуна. Полюбуемся его каскадами и спустимся к подножию ещё одного водопада.

Пообедаем в кафе с видом на изумрудные леса и холмы, а вечером вернёмся в наш отель в Ваддуве.

Башня Амбулувава, водопадыБашня Амбулувава, водопадыБашня Амбулувава, водопадыБашня Амбулувава, водопады
4 день

Свободный день

Этот день в вашем распоряжении. Можно насладиться пляжным отдыхом и прогуляться по окрестностям.

Вечером желающие смогут заглянуть в уютный храм с тропическим садом, где живут маленькие буддистские монахи во главе со своим настоятелем (за донейшн). Здесь будет возможность понаблюдать за небольшой буддистской церемонией и повязать на запястье священную нить — оберег.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Черепаховая ферма, прогулка на лодке, форт Галле

Сегодня вас ждёт поездка вдоль юго-западного побережья Шри-Ланки. Мы заглянем на черепаховую ферму, где заботятся о сохранении животных. Вы узнаете, какие виды черепах водятся в Индийском океане, увидите черепаший «детский сад», сможете подержать огромных океанских черепах и новорождённых малышей.

Затем прокатимся на лодке по реке Бентота среди густого мангрового леса. На одном из островов погладим детёныша крокодила. Посмотрим, как добывают редкий голубой лунный камень и как растет королева специй — цейлонская корица.

Прогуляемся по улочкам форта Галле — хорошо сохранившейся колониальной крепости Азии.

Черепаховая ферма, прогулка на лодке, форт ГаллеЧерепаховая ферма, прогулка на лодке, форт ГаллеЧерепаховая ферма, прогулка на лодке, форт ГаллеЧерепаховая ферма, прогулка на лодке, форт ГаллеЧерепаховая ферма, прогулка на лодке, форт ГаллеЧерепаховая ферма, прогулка на лодке, форт Галле
6 день

Свободный день

Снова свободный день. Отдохните у океана, а вечером, при желании, можно устроить пляжную вечеринку с костром и гитарой (за доплату).

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Элла, Малый пик Адама, Девятиарочный мост

В этот день будем любоваться горными регионами. Сквозь чайные плантации направляемся в высокогорный городок Элла, по пути заглянув на водопад Равана.

По приезде желающие смогут подняться на Малый пик Адама и полюбоваться панорамными видами на Элла-Рок. Подъём несложный, треккинг около часа. А спуститься самые смелые могут на зиплайне (за доплату).

После обеда увидим ещё одну знаковую достопримечательность — Девятиарочный мост. Пройдёмся по нему пешком и поедем обратно в наш отель в Ваддуве.

Элла, Малый пик Адама, Девятиарочный мостЭлла, Малый пик Адама, Девятиарочный мостЭлла, Малый пик Адама, Девятиарочный мостЭлла, Малый пик Адама, Девятиарочный мостЭлла, Малый пик Адама, Девятиарочный мостЭлла, Малый пик Адама, Девятиарочный мост
8 день

Экскурсия по Коломбо

Сегодня вас ждёт обзорная экскурсия по деловой столице Шри-Ланки. Мы проедем по главным улицам Коломбо. Увидим буддийский храм Гангарама и панорамное озеро Бейра, городской форт и променад, колониальное здание Парламента, построенное во времена британского господства на острове, старинный парк с экзотическими деревьями и «Таун Холл», чей архитектурный стиль повторяет стиль здания Капитолия в Вашингтоне.

Экскурсия по КоломбоЭкскурсия по КоломбоЭкскурсия по КоломбоЭкскурсия по КоломбоЭкскурсия по Коломбо
9 день

Свободный день

Этот день можно снова провести на пляже.

Для желающих будет возможность поехать в аквапарк Pearl Bay, чтобы развлечься на водных горках и аттракционах и погонять на картах (за доплату).

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
10 день

Отъезд

Забираем с собой яркие впечатления об отдыхе и едем в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€828
Для бронирования достаточно оплатить 13% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 3 ужина, бутилированная вода
  • Встреча в аэропорту Коломбо
  • Сопровождение в течение тура русскоязычным тур-лидером и местным представителем
  • Все экскурсии по программе и входные билеты
  • Консультации по подбору авиабилетов, оформлению виз и подготовке к поездке
  • Стоимость тура на ребёнка возраста 5-11 лет - €330
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Коломбо и обратно - от $700
  • Остальное питание и алкогольные напитки
  • Виза в Шри-Ланку. Для граждан РФ туристическая виза бесплатная (оформляется онлайн или по прилёте)
  • Входные билеты и транспорт при желании посещения достопримечательностей вне программы
  • Дополнительные мероприятия и активности
  • Чаевые
  • Рейсовая медицинская страховка (обязательна)
  • 1-местное размещение - €200 с человека
  • Стоимость тура для ребёнка в возрасте до 11 лет включительно (в номере с одним или двумя взрослыми) - €330 €, для ребёнка 12-15 лет - €560
  • Внимание! При бронировании до 30.09.2025 действуют льготные цены: €830 взрослый, €300 ребёнок до 11 лет, €500 ребёнок 12-15 лет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломбо, аэропорт, встречаем индивидуально - выбирайте рейсы, комфортные вам (от раннего утра и до вечера)
Завершение: Коломбо, аэропорт, время зависимости от времени вашего вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 13% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика
Анжелика — ваш гид в Коломбо
Привет! Я Анжелика, занимаюсь организацией авторских туров в Шри-Ланку с 2015 года. Когда я впервые приехала на остров, уже на второй день родилось ощущение «это моя страна» и желание узнать как
можно больше о её богатой истории, сакральных ритуалах, выучить язык и увидеть самые интересные и необычные места. Тщательно изучив большинство достопримечательностей, я составила несколько авторских программ, которые пришлись по душе гостям острова. Я горжусь тем, что уже многие люди приехали к нам на замечательный остров Цейлон, и некоторые хотят возвращаться снова и снова. К нам — это ко мне и моему другу Даммика, который открыл для меня Шри-Ланку, показал её настоящую, разную, бесконечно привлекательную и такую загадочно манящую. Даммика начинал свою карьеру как актёр, певец, каскадёр и постановщик трюков. Он может показать вам места, которые обычно спрятаны от большинства, потому что местные жители открывают для его гостей те двери, которые закрыты для других. Мы покажем вам разнообразие и удивительные стороны Шри-Ланки, познакомим не только со знаковыми локациями, но и с нераскрученными аутентичными объектами.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Коломбо

