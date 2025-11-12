Вы побываете в горном курорте Элла, изучите колониальный город-форт Галле
Описание тура
Организационные детали
Что мы советуем взять с собой, кроме летней одежды, удобной обуви, купальников и летних головных уборов:
— солнцезащитные очки;
— солнцезащитный крем (фактор не ниже 50);
— репеллент для защиты кожи от комаров;
— гель-антисептик для рук;
— влажные салфетки или бумажные платочки;
— предметы личной гигиены;
— набор лекарств — тех, которыми пользуетесь;
— зарядные устройства для гаджетов;
— парео (места много не займут, ими удобно прикрыть слишком короткие шорты или юбку при посещении храмов);
— носки, которые не жалко, если не хотите ходить в храмах босиком (на входе в буддистский храм обувь снимать обязательно, а в носках в храм можно);
— для кофеманов — пачку кофе (хороший кофе в Шри-Ланке купить проблематично);
— для курильщиков — запас сигарет, они на острове неимоверно дорогие и, по словам тех, кто пробовал, качество их оставляет желать лучшего;
— для любителей качественного алкоголя — любимое вино или виски (из хорошего алкоголя на острове только пиво или ром, все остальное либо гадость редкостная, либо стоит неадекватных денег);
— любителям длинных пеших прогулок вдоль океана — зонтик для защиты от солнца будет вашим надежным другом;
— для налаживания контакта с местными хорошо подойдут сигареты, жвачка, шоколадки:)
Питание. В стоимость включены завтраки и 3 ужина, бутилированная вода. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Микроавтобус Toyota Tourer.
Уровень сложности. Лёгкий. Тур не требует специальной физической подготовки, подходит детям. Экскурсионные маршруты доступны для людей, не имеющих медицинских противопоказаний к пребыванию в жарком климате и на активном солнце.
Возраст участников. От 5 лет. На детей действуют скидки.
Виза. Оформляется онлайн или по прибытии (для граждан РФ бесплатно). Паспорт должен действовать как минимум в течение 6 месяцев с даты въезда в Шри-Ланку.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых
Встречаемся и едем в город Ваддува (в пути около часа). По приезде размещаемся в гостевом доме, отдыхаем и обсуждаем предстоящее путешествие.
При желании вы можете посетить сеанс аюрведического массажа, чтобы расслабиться после перелёта (за доплату).
Канди: слоновья ферма, чайная фабрика, шоу танцев, храм Зуба Будды
Сегодня отправимся в город Канди, древнюю столицу шриланкийских королей. Посетим слоновью ферму, где вы сможете покормить слонов и сфотографироваться с ними. Прогуляемся по аюрведическому саду, в котором растут разнообразные ланкийские специи и лекарственные растения — вы узнаете о лечебных и кулинарных свойствах специй и трав.
Заглянем на чайную фабрику — вы продегустируете разные сорта и услышите много нового о напитке. Побываем в музее драгоценных камней — здесь вам расскажут секреты знаменитых цейлонских голубых и звёздных сапфиров. Посмотрим шоу зажигательных кандийских танцев.
Во второй половине дня осмотрим храм Зуба Будды — главную святыню страны и одно из сильнейших по энергетике мест. Вечером поужинаем и отдохнём в отеле, из которого открывается панорамный вид на Канди.
Башня Амбулувава, водопады
Позавтракав, направимся к башне Амбулувава. Осмотрим архитектурный комплекс из храмов четырёх религий у её подножия и поднимемся наверх, чтобы полюбоваться чарующим пейзажем.
Проедем по дороге среди водопадов и плантаций, которая считается самой красивой на острове, и окажемся у водопада Пуна. Полюбуемся его каскадами и спустимся к подножию ещё одного водопада.
Пообедаем в кафе с видом на изумрудные леса и холмы, а вечером вернёмся в наш отель в Ваддуве.
Свободный день
Этот день в вашем распоряжении. Можно насладиться пляжным отдыхом и прогуляться по окрестностям.
Вечером желающие смогут заглянуть в уютный храм с тропическим садом, где живут маленькие буддистские монахи во главе со своим настоятелем (за донейшн). Здесь будет возможность понаблюдать за небольшой буддистской церемонией и повязать на запястье священную нить — оберег.
Черепаховая ферма, прогулка на лодке, форт Галле
Сегодня вас ждёт поездка вдоль юго-западного побережья Шри-Ланки. Мы заглянем на черепаховую ферму, где заботятся о сохранении животных. Вы узнаете, какие виды черепах водятся в Индийском океане, увидите черепаший «детский сад», сможете подержать огромных океанских черепах и новорождённых малышей.
Затем прокатимся на лодке по реке Бентота среди густого мангрового леса. На одном из островов погладим детёныша крокодила. Посмотрим, как добывают редкий голубой лунный камень и как растет королева специй — цейлонская корица.
Прогуляемся по улочкам форта Галле — хорошо сохранившейся колониальной крепости Азии.
Свободный день
Снова свободный день. Отдохните у океана, а вечером, при желании, можно устроить пляжную вечеринку с костром и гитарой (за доплату).
Элла, Малый пик Адама, Девятиарочный мост
В этот день будем любоваться горными регионами. Сквозь чайные плантации направляемся в высокогорный городок Элла, по пути заглянув на водопад Равана.
По приезде желающие смогут подняться на Малый пик Адама и полюбоваться панорамными видами на Элла-Рок. Подъём несложный, треккинг около часа. А спуститься самые смелые могут на зиплайне (за доплату).
После обеда увидим ещё одну знаковую достопримечательность — Девятиарочный мост. Пройдёмся по нему пешком и поедем обратно в наш отель в Ваддуве.
Экскурсия по Коломбо
Сегодня вас ждёт обзорная экскурсия по деловой столице Шри-Ланки. Мы проедем по главным улицам Коломбо. Увидим буддийский храм Гангарама и панорамное озеро Бейра, городской форт и променад, колониальное здание Парламента, построенное во времена британского господства на острове, старинный парк с экзотическими деревьями и «Таун Холл», чей архитектурный стиль повторяет стиль здания Капитолия в Вашингтоне.
Свободный день
Этот день можно снова провести на пляже.
Для желающих будет возможность поехать в аквапарк Pearl Bay, чтобы развлечься на водных горках и аттракционах и погонять на картах (за доплату).
Отъезд
Забираем с собой яркие впечатления об отдыхе и едем в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€828
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 3 ужина, бутилированная вода
- Встреча в аэропорту Коломбо
- Сопровождение в течение тура русскоязычным тур-лидером и местным представителем
- Все экскурсии по программе и входные билеты
- Консультации по подбору авиабилетов, оформлению виз и подготовке к поездке
- Стоимость тура на ребёнка возраста 5-11 лет - €330
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Коломбо и обратно - от $700
- Остальное питание и алкогольные напитки
- Виза в Шри-Ланку. Для граждан РФ туристическая виза бесплатная (оформляется онлайн или по прилёте)
- Входные билеты и транспорт при желании посещения достопримечательностей вне программы
- Дополнительные мероприятия и активности
- Чаевые
- Рейсовая медицинская страховка (обязательна)
- 1-местное размещение - €200 с человека
- Стоимость тура для ребёнка в возрасте до 11 лет включительно (в номере с одним или двумя взрослыми) - €330 €, для ребёнка 12-15 лет - €560
- Внимание! При бронировании до 30.09.2025 действуют льготные цены: €830 взрослый, €300 ребёнок до 11 лет, €500 ребёнок 12-15 лет