Побываете в пещерном храме
Описание тура
Организационные детали
После внесения предоплаты на сайте для бронирования необходимо внести гиду напрямую предоплату в размере 30%.
Оплата оставшейся суммы за тур производится либо в рублях за 1 календарный месяц до начала тура, либо в долларах в первый день начала тура наличными встречающему гиду.
Оплата в рублях производится по курсу покупки доллара в сбербанке на день оплаты.
Отмена с полным возвратом возможна не позднее, чем за 2 месяца до начала тура.
При отмене тура за 1 месяц удерживается 75% от предоплаты. При отмене менее чем за месяц до тура оплата не возвращается.
Проживание. Будем жить в отелях 4*:
- Amaya Lake / Tropical Life в Сигирии
- Radisson Kandy / Amaya Hills в Канди
- Mirage Kings / Lynden Grove в Нувара-Элии
- Chaarya Resort в Яле
Отели могут быть заменены на аналогичные.
2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание. Возможно размещение в отелях 5* за доплату.
*Фото отелей взято с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены завтраки и ужины в отеле, а также обеды во время экскурсий.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером.
Дети. Рекомендуемый возраст — от 8 лет.
Уровень сложности. Будем подниматься на Сигирию, набор высоты — 200 метров, время подъёма — 1-2 часа в одну сторону. А также на Малый пик Адама: набор высоты — 70-100 метров, время подъёма — 30-40 минут.
Виза. Нужна, бесплатно оформляется по прилёте.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту Коломбо и отправимся в Сигирию. Дорога займёт около 3 часов. Посетим пещерный храм Дамбулла, высеченный в скале, в котором размещено более 150 статуй Будды.
Прибудем в отель и отдохнём. Вечером поужинаем.
Руины на Львиной скале и Полоннарува
После завтрака поедем к Львиной скале (Сигирии). Поднимемся на вершину и увидим руины дворца с садами, террасами и бассейнами. Пообедаем и переместимся в город Полоннарува, внесённый в список наследия ЮНЕСКО. Некогда он был столицей, а теперь — настоящий музей под открытым небом. Осмотрим остатки древних храмов и вернёмся в отель.
Сад специй, слоновий питомник и храм Зуба Будды
Позавтракаем и переедем в Канди. По пути заглянем в Сад специй, посетим фабрику батика и слоновий питомник Пиннавела, где заботятся о слонятах, оставшихся без родителей. А ещё погуляем по Королевскому ботаническому саду Передания.
После обеда посетим храм Зуба Будды в Канди. К вечеру разместимся в отеле и поужинаем.
Чайная плантация, водопад Рамбода и Нувара-Элия
После завтрака отправимся в Нувара-Элию, а по пути заедем на чайную плантацию, где вас ждёт дегустация чая, и полюбуемся водопадом Рамбода. Вечером пройдёмся по городку, архитектура которого напоминает архитектуру Англии.
Малый пик Адама, поездка на знаменитом поезде и Девятиарочный мост
Позавтракаем и поедем в Ялу. Побываем на водопадах Элла и Равана, а ещё поднимемся на Малый пик Адама. Время подъёма в одну сторону — 30–45 минут, набор высоты — 70-100 метров. С вершины открывается невероятный вид! Продолжим любоваться красотами из окна поезда. А ещё увидим Девятиарочный мост, построенный в колониальные времена.
Прибудем в Ялу, заселимся в отель и поужинаем.
Сафари на рассвете и экскурсия по Галле
Проснёмся до восхода солнца и на рассвете устроим сафари по национальному заповеднику «Яла»: будем наблюдать за слонами, крокодилами, буйволами, оленями, медведями и леопардами. Пообедаем и поедем в старинный городок Галле. Осмотрим часовую башню, маяк и бастионы. А затем отправимся на черепаховую ферму в Косгоде.
Далее доставим вас в аэропорт или в отель на побережье, если вы захотите продолжить отдых на Шри-Ланке.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Отель 4*
|$1390
|Отель 5*
|$1650
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Все трансферы по программе на комфортном микроавтобусе
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Билет до Коломбо и обратно
- Туристическая страховка
- Напитки во время обедов и ужинов
- Доплата за 1-местное проживание в отеле 4* - $175
- Доплата за 1-местное проживание в отеле 5* - $200
- Стоимость тура при размещении в 4-звёздочных отелях - $1080
- Стоимость тура при размещении в 5-звёздочных отелях - $1550
- Возможно проведение тура в индивидуальном формате в любые даты. А также сделать укороченный тур на 4-5 дней