После внесения предоплаты на сайте для бронирования необходимо внести гиду напрямую предоплату в размере 30%.

Оплата оставшейся суммы за тур производится либо в рублях за 1 календарный месяц до начала тура, либо в долларах в первый день начала тура наличными встречающему гиду.

Оплата в рублях производится по курсу покупки доллара в сбербанке на день оплаты.

Отмена с полным возвратом возможна не позднее, чем за 2 месяца до начала тура.

При отмене тура за 1 месяц удерживается 75% от предоплаты. При отмене менее чем за месяц до тура оплата не возвращается.

Проживание. Будем жить в отелях 4*:

Amaya Lake / Tropical Life в Сигирии

Radisson Kandy / Amaya Hills в Канди

Mirage Kings / Lynden Grove в Нувара-Элии

Chaarya Resort в Яле

Отели могут быть заменены на аналогичные.

2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание. Возможно размещение в отелях 5* за доплату.

*Фото отелей взято с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины в отеле, а также обеды во время экскурсий.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером.

Дети. Рекомендуемый возраст — от 8 лет.

Уровень сложности. Будем подниматься на Сигирию, набор высоты — 200 метров, время подъёма — 1-2 часа в одну сторону. А также на Малый пик Адама: набор высоты — 70-100 метров, время подъёма — 30-40 минут.

Виза. Нужна, бесплатно оформляется по прилёте.