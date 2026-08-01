Самые интересные локации Шри-Ланки: слоновий питомник, Сигирия, Нувара-Элия и Канди

Устроить сафари на рассвете, побывать на чайной плантации и посетить черепаховую ферму
За один тур вы увидите сразу 6 объектов из списка наследия ЮНЕСКО! А ещё понаблюдаете за слонами, продегустируете чай и посетите фабрику батика, где вручную расписывают ткани.

Побываете в пещерном храме
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Дамбуллы, осмотрите храм Зуба Будды и погуляете по колониальному городку Галле.

Подниметесь на Сигирию и Малый пик Адама за лучшими видами, прокатитесь на знаменитом обзорном поезде и сделаете фотографии на фоне Девятиарочного моста.

Самые интересные локации Шри-Ланки: слоновий питомник, Сигирия, Нувара-Элия и Канди
Самые интересные локации Шри-Ланки: слоновий питомник, Сигирия, Нувара-Элия и Канди
Самые интересные локации Шри-Ланки: слоновий питомник, Сигирия, Нувара-Элия и Канди

Описание тура

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте для бронирования необходимо внести гиду напрямую предоплату в размере 30%.
Оплата оставшейся суммы за тур производится либо в рублях за 1 календарный месяц до начала тура, либо в долларах в первый день начала тура наличными встречающему гиду.
Оплата в рублях производится по курсу покупки доллара в сбербанке на день оплаты.
Отмена с полным возвратом возможна не позднее, чем за 2 месяца до начала тура.
При отмене тура за 1 месяц удерживается 75% от предоплаты. При отмене менее чем за месяц до тура оплата не возвращается.

Проживание. Будем жить в отелях 4*:

  • Amaya Lake / Tropical Life в Сигирии
  • Radisson Kandy / Amaya Hills в Канди
  • Mirage Kings / Lynden Grove в Нувара-Элии
  • Chaarya Resort в Яле

Отели могут быть заменены на аналогичные.

2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание. Возможно размещение в отелях 5* за доплату.

*Фото отелей взято с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины в отеле, а также обеды во время экскурсий.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером.

Дети. Рекомендуемый возраст — от 8 лет.

Уровень сложности. Будем подниматься на Сигирию, набор высоты — 200 метров, время подъёма — 1-2 часа в одну сторону. А также на Малый пик Адама: набор высоты — 70-100 метров, время подъёма — 30-40 минут.

Виза. Нужна, бесплатно оформляется по прилёте.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Коломбо и отправимся в Сигирию. Дорога займёт около 3 часов. Посетим пещерный храм Дамбулла, высеченный в скале, в котором размещено более 150 статуй Будды.

Прибудем в отель и отдохнём. Вечером поужинаем.

Встреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселение
2 день

Руины на Львиной скале и Полоннарува

После завтрака поедем к Львиной скале (Сигирии). Поднимемся на вершину и увидим руины дворца с садами, террасами и бассейнами. Пообедаем и переместимся в город Полоннарува, внесённый в список наследия ЮНЕСКО. Некогда он был столицей, а теперь — настоящий музей под открытым небом. Осмотрим остатки древних храмов и вернёмся в отель.

Руины на Львиной скале и ПолоннаруваРуины на Львиной скале и ПолоннаруваРуины на Львиной скале и ПолоннаруваРуины на Львиной скале и ПолоннаруваРуины на Львиной скале и ПолоннаруваРуины на Львиной скале и ПолоннаруваРуины на Львиной скале и ПолоннаруваРуины на Львиной скале и Полоннарува
3 день

Сад специй, слоновий питомник и храм Зуба Будды

Позавтракаем и переедем в Канди. По пути заглянем в Сад специй, посетим фабрику батика и слоновий питомник Пиннавела, где заботятся о слонятах, оставшихся без родителей. А ещё погуляем по Королевскому ботаническому саду Передания.

После обеда посетим храм Зуба Будды в Канди. К вечеру разместимся в отеле и поужинаем.

Сад специй, слоновий питомник и храм Зуба БуддыСад специй, слоновий питомник и храм Зуба БуддыСад специй, слоновий питомник и храм Зуба БуддыСад специй, слоновий питомник и храм Зуба БуддыСад специй, слоновий питомник и храм Зуба БуддыСад специй, слоновий питомник и храм Зуба БуддыСад специй, слоновий питомник и храм Зуба БуддыСад специй, слоновий питомник и храм Зуба БуддыСад специй, слоновий питомник и храм Зуба БуддыСад специй, слоновий питомник и храм Зуба БуддыСад специй, слоновий питомник и храм Зуба БуддыСад специй, слоновий питомник и храм Зуба БуддыСад специй, слоновий питомник и храм Зуба БуддыСад специй, слоновий питомник и храм Зуба Будды
4 день

Чайная плантация, водопад Рамбода и Нувара-Элия

После завтрака отправимся в Нувара-Элию, а по пути заедем на чайную плантацию, где вас ждёт дегустация чая, и полюбуемся водопадом Рамбода. Вечером пройдёмся по городку, архитектура которого напоминает архитектуру Англии.

Чайная плантация, водопад Рамбода и Нувара-ЭлияЧайная плантация, водопад Рамбода и Нувара-ЭлияЧайная плантация, водопад Рамбода и Нувара-ЭлияЧайная плантация, водопад Рамбода и Нувара-ЭлияЧайная плантация, водопад Рамбода и Нувара-ЭлияЧайная плантация, водопад Рамбода и Нувара-ЭлияЧайная плантация, водопад Рамбода и Нувара-ЭлияЧайная плантация, водопад Рамбода и Нувара-Элия
5 день

Малый пик Адама, поездка на знаменитом поезде и Девятиарочный мост

Позавтракаем и поедем в Ялу. Побываем на водопадах Элла и Равана, а ещё поднимемся на Малый пик Адама. Время подъёма в одну сторону — 30–45 минут, набор высоты — 70-100 метров. С вершины открывается невероятный вид! Продолжим любоваться красотами из окна поезда. А ещё увидим Девятиарочный мост, построенный в колониальные времена.

Прибудем в Ялу, заселимся в отель и поужинаем.

Малый пик Адама, поездка на знаменитом поезде и Девятиарочный мостМалый пик Адама, поездка на знаменитом поезде и Девятиарочный мостМалый пик Адама, поездка на знаменитом поезде и Девятиарочный мостМалый пик Адама, поездка на знаменитом поезде и Девятиарочный мостМалый пик Адама, поездка на знаменитом поезде и Девятиарочный мостМалый пик Адама, поездка на знаменитом поезде и Девятиарочный мостМалый пик Адама, поездка на знаменитом поезде и Девятиарочный мост
6 день

Сафари на рассвете и экскурсия по Галле

Проснёмся до восхода солнца и на рассвете устроим сафари по национальному заповеднику «Яла»: будем наблюдать за слонами, крокодилами, буйволами, оленями, медведями и леопардами. Пообедаем и поедем в старинный городок Галле. Осмотрим часовую башню, маяк и бастионы. А затем отправимся на черепаховую ферму в Косгоде.

Далее доставим вас в аэропорт или в отель на побережье, если вы захотите продолжить отдых на Шри-Ланке.

Сафари на рассвете и экскурсия по ГаллеСафари на рассвете и экскурсия по ГаллеСафари на рассвете и экскурсия по ГаллеСафари на рассвете и экскурсия по ГаллеСафари на рассвете и экскурсия по ГаллеСафари на рассвете и экскурсия по Галле

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Отель 4*$1390
Отель 5*$1650
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все трансферы по программе на комфортном микроавтобусе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Билет до Коломбо и обратно
  • Туристическая страховка
  • Напитки во время обедов и ужинов
  • Доплата за 1-местное проживание в отеле 4* - $175
  • Доплата за 1-местное проживание в отеле 5* - $200
  • Стоимость тура при размещении в 4-звёздочных отелях - $1080
  • Стоимость тура при размещении в 5-звёздочных отелях - $1550
  • Возможно проведение тура в индивидуальном формате в любые даты. А также сделать укороченный тур на 4-5 дней
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Коломбо, 10:30
Завершение: Аэропорт Коломбо, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваша команда гидов в Коломбо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 9 туристов
Экскурсионные туры по миру с высоким уровнем комфорта от профессионального гида и автора книги-бестселлера по Египту. Меня зовут Людмила, я работаю в туризме уже 20 лет и точно знаю, что
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такое комфорт в путешествии. В любой стране мы организовываем тур таким образом, чтобы вам всегда было комфортно. Это — точно продуманный тайминг и логистика тура; комфортные отели с уровнем не ниже 8.5 из 10 баллов; группы до 10 человек или индивидуальные путешествия; обеды в ресторанах с красивым видом и хорошим меню, а не туристических столовых; профессиональные гиды, знатоки региона; возможность познакомиться с культурой региона — в свои туры мы всегда включаем тематические мастер-классы, посещение местных ремесленников и национальных шоу.

Тур входит в следующие категории Коломбо

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