Прилёт в Коломбо. В аэропорту вас встречают и сопровождают в отель в Негомбо. После заселения предусмотрен отдых и первая неспешная прогулка по побережью.

Вечером запланировано знакомство с группой и вводный брифинг: турлидер расскажет, как будет проходить путешествие, и ответит на все организационные вопросы. Завершением дня станет общий ужин и общение.

Этот день — мягкое погружение в атмосферу острова. Начинается не только знакомство со Шри-Ланкой, но и переход в особое состояние — готовности к новым открытиям.