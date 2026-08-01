На Шри-Ланке древние святыни Дамбуллы и Сигирии откроют историю королей и легенд, а в Канди мы сможем прикоснуться к духовной
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
— Лёгкая одежда из натуральных тканей; тёплая ветровка для гор; удобная обувь для треккингов и городских прогулок; купальник, дождевик.
— Для практик: спортивная одежда, коврик (при необходимости можно арендовать).
— Аптечка: личные лекарства, солнцезащитный крем, репеллент, пластырь.
— Прочее: бутылка для воды, фонарик, панамка, очки, переходник для розеток (тип D/G).
Программа тура по дням
Встреча с островом
Прилёт в Коломбо. В аэропорту вас встречают и сопровождают в отель в Негомбо. После заселения предусмотрен отдых и первая неспешная прогулка по побережью.
Вечером запланировано знакомство с группой и вводный брифинг: турлидер расскажет, как будет проходить путешествие, и ответит на все организационные вопросы. Завершением дня станет общий ужин и общение.
Этот день — мягкое погружение в атмосферу острова. Начинается не только знакомство со Шри-Ланкой, но и переход в особое состояние — готовности к новым открытиям.
Сигирия и храмы Дамбуллы
Ранний подъём и утренняя практика. После завтрака маршрут ведёт к Золотому и Пещерным храмам Дамбуллы — священному месту, где веками сохраняется дух сосредоточения и молитвы.
Следующая остановка — Сигирия, древняя крепость на вершине Львиной скалы. Фрески, древние дворцы и панорама, открывающаяся сверху, создают ощущение диалога с эпохой великих королей.
К вечеру — переезд и размещение в отеле Tropic Life. Ужин и отдых.
Канди и Нувара-Элия: храм Зуба Будды, ботанический сад и чайные плантации
Утро начинается с практики в умиротворённой атмосфере Канди. Первое глубокое погружение дня — храм Зуба Будды, одно из самых почитаемых мест на острове.
Далее — прогулка по ботаническому саду «Перадения», где величественные деревья и экзотические растения создают мир тропической гармонии.
Затем дорога уходит в горы. Посещение чайной фабрики и плантаций Нувара-Элии раскрывает секреты знаменитого цейлонского чая.
Финальный аккорд дня — водопады Рамбода и Пуна, символ могущества воды. Ночь — в отеле Ramboda Falls среди горных пейзажей.
Дорога в облаках: поездка в Эллу
День посвящён знакомству с колониальным наследием Нувара-Элии: старинное почтовое здание, озеро Грегори и парк Виктория передают атмосферу колониальной эпохи.
Главное событие — поездка на легендарном горном поезде по маршруту Нувара-Элия — Элла. Пейзажи за окном — чайные террасы, джунгли и тоннели — создают эффект живой медитации.
В Элле нас ждут Девятиарочный мост и мощный водопад Равана. Завершением дня станет восхождение на Малый пик Адама, откуда открывается панорама горных хребтов.
Ночь — в отеле Tamarind Lake, регион Яла.
Сафари в парке «Яла»: встреча с дикой природой
Ранний выезд в национальный парк «Яла». Утреннее сафари на джипах — это встреча с живым миром острова: слоны, леопарды, буйволы и экзотические птицы появляются среди зелени саванны.
После возвращения — отдых в отеле, время для восстановления, осмысления увиденного и вечерняя практика, направленная на гармонизацию энергии дня.
Форт Галле и южное побережье
Утренняя практика и переезд на южное побережье. В программе дня — старый голландский форт Галле. Прогулка по мощёным улицам и бастионам 16 века погружает в эпоху европейских мореплавателей и торговых маршрутов.
После экскурсии — трансфер в прибрежный отель. Вечером начинается новая часть путешествия: первые минуты у океана и глубокая внутренняя работа.
Морская прогулка
Рассветная практика на берегу океана наполняет день энергией и спокойствием. Первая половина дня — морская прогулка в открытом океане (за доплату). В этот день возможна встреча с китами — момент восхищения природой.
Далее — свободное время для отдыха на пляже, личных практик и восстановления. Вечером — мягкая телесная работа и медитативные практики.
День тишины и интеграции
День посвящён внутреннему молчанию и осознанности. После утренней практики и обучения медитации начинается время уединения: ведение дневника, прогулки и спокойное присутствие без лишних слов.
Вечером — расслабляющая практика и финальная медитация, закрепляющая состояние покоя. Завершением станет церемония закрытия тура, йога и прощальный ужин — момент благодарности себе и группе за пройденный путь.
Окончание тура
После бодрящей практики и завтрака проходит командный квест — лёгкое приключение, развивающее интуицию, внимание и взаимодействие в группе.
Во второй половине дня предусмотрено свободное время для снорклинга, отдыха на пляже или индивидуальных практик.
Трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$1600
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Групповые трансферы из аэропорта Коломбо и обратно
- Все переезды на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером
- Поездка на поезде Нувара-Элия - Элла
- Услуги гида и практиков
- Экскурсии и входные билеты по программе: пещерные храмы Дамбуллы, Сигирия, храм Зуба Будды, ботанический сад, чайная фабрика, форт Галле
- Сафари в национальном парке «Яла»
- Ежедневные практики йоги и медитации
- Авторские тренинги по работе с телом и сознанием
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Коломбо и обратно
- Обеды ($5-15 в день)
- Доплата за 1-местное размещение - $420
- Виза Шри-Ланки (~$50)
- Сёрфинг с инструктором (оборудование включено) - $10
- Морская прогулка для наблюдения за китами - $50
- Медицинская страховка