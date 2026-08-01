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Тропическая перезагрузка с комфортом: тур на Шри-Ланку с практиками, экскурсиями и активностями

Отправиться в джип-сафари, осмотреть главные локации острова и поработать с телом и сознанием
Путешествие, в котором удалось собрать ментальный отдых и насыщенную экскурсионную программу.

На Шри-Ланке древние святыни Дамбуллы и Сигирии откроют историю королей и легенд, а в Канди мы сможем прикоснуться к духовной
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традиции в храме Зуба Будды. Путь пройдёт через плантации, где рождается цейлонский чай, и водопад Рамбода.

Поездка по маршруту Нувара-Элия — Элла подарит виды гор и облаков, сменяющиеся колониальными улицами Галле и побережьем океана. В Яле предстоит сафари среди дикой природы, а в открытом море — встреча с китами во время прогулки. Финальные дни у океана станут временем тишины, практик и внутренней трансформации. В основе — уникальный сплав йоги, кинезиологии, танцедвигательной терапии и осознанности. Это даёт инструменты для работы с телом, эмоциями и вниманием, которые останутся с вами навсегда. А жить будем в высококлассных отелях, чтобы качественно перезагружаться после активной части тура.

Тропическая перезагрузка с комфортом: тур на Шри-Ланку с практиками, экскурсиями и активностями
Тропическая перезагрузка с комфортом: тур на Шри-Ланку с практиками, экскурсиями и активностями
Тропическая перезагрузка с комфортом: тур на Шри-Ланку с практиками, экскурсиями и активностями

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
— Лёгкая одежда из натуральных тканей; тёплая ветровка для гор; удобная обувь для треккингов и городских прогулок; купальник, дождевик.
— Для практик: спортивная одежда, коврик (при необходимости можно арендовать).
— Аптечка: личные лекарства, солнцезащитный крем, репеллент, пластырь.
— Прочее: бутылка для воды, фонарик, панамка, очки, переходник для розеток (тип D/G).

Программа тура по дням

1 день

Встреча с островом

Прилёт в Коломбо. В аэропорту вас встречают и сопровождают в отель в Негомбо. После заселения предусмотрен отдых и первая неспешная прогулка по побережью.

Вечером запланировано знакомство с группой и вводный брифинг: турлидер расскажет, как будет проходить путешествие, и ответит на все организационные вопросы. Завершением дня станет общий ужин и общение.

Этот день — мягкое погружение в атмосферу острова. Начинается не только знакомство со Шри-Ланкой, но и переход в особое состояние — готовности к новым открытиям.

Встреча с островомВстреча с островомВстреча с островомВстреча с островом
2 день

Сигирия и храмы Дамбуллы

Ранний подъём и утренняя практика. После завтрака маршрут ведёт к Золотому и Пещерным храмам Дамбуллы — священному месту, где веками сохраняется дух сосредоточения и молитвы.

Следующая остановка — Сигирия, древняя крепость на вершине Львиной скалы. Фрески, древние дворцы и панорама, открывающаяся сверху, создают ощущение диалога с эпохой великих королей.

К вечеру — переезд и размещение в отеле Tropic Life. Ужин и отдых.

Сигирия и храмы ДамбуллыСигирия и храмы ДамбуллыСигирия и храмы ДамбуллыСигирия и храмы Дамбуллы
3 день

Канди и Нувара-Элия: храм Зуба Будды, ботанический сад и чайные плантации

Утро начинается с практики в умиротворённой атмосфере Канди. Первое глубокое погружение дня — храм Зуба Будды, одно из самых почитаемых мест на острове.

Далее — прогулка по ботаническому саду «Перадения», где величественные деревья и экзотические растения создают мир тропической гармонии.

Затем дорога уходит в горы. Посещение чайной фабрики и плантаций Нувара-Элии раскрывает секреты знаменитого цейлонского чая.

Финальный аккорд дня — водопады Рамбода и Пуна, символ могущества воды. Ночь — в отеле Ramboda Falls среди горных пейзажей.

Канди и Нувара-Элия: храм Зуба Будды, ботанический сад и чайные плантацииКанди и Нувара-Элия: храм Зуба Будды, ботанический сад и чайные плантацииКанди и Нувара-Элия: храм Зуба Будды, ботанический сад и чайные плантацииКанди и Нувара-Элия: храм Зуба Будды, ботанический сад и чайные плантации
4 день

Дорога в облаках: поездка в Эллу

День посвящён знакомству с колониальным наследием Нувара-Элии: старинное почтовое здание, озеро Грегори и парк Виктория передают атмосферу колониальной эпохи.

Главное событие — поездка на легендарном горном поезде по маршруту Нувара-Элия — Элла. Пейзажи за окном — чайные террасы, джунгли и тоннели — создают эффект живой медитации.

В Элле нас ждут Девятиарочный мост и мощный водопад Равана. Завершением дня станет восхождение на Малый пик Адама, откуда открывается панорама горных хребтов.

Ночь — в отеле Tamarind Lake, регион Яла.

Дорога в облаках: поездка в ЭллуДорога в облаках: поездка в ЭллуДорога в облаках: поездка в ЭллуДорога в облаках: поездка в Эллу
5 день

Сафари в парке «Яла»: встреча с дикой природой

Ранний выезд в национальный парк «Яла». Утреннее сафари на джипах — это встреча с живым миром острова: слоны, леопарды, буйволы и экзотические птицы появляются среди зелени саванны.

После возвращения — отдых в отеле, время для восстановления, осмысления увиденного и вечерняя практика, направленная на гармонизацию энергии дня.

Сафари в парке «Яла»: встреча с дикой природойСафари в парке «Яла»: встреча с дикой природойСафари в парке «Яла»: встреча с дикой природойСафари в парке «Яла»: встреча с дикой природой
6 день

Форт Галле и южное побережье

Утренняя практика и переезд на южное побережье. В программе дня — старый голландский форт Галле. Прогулка по мощёным улицам и бастионам 16 века погружает в эпоху европейских мореплавателей и торговых маршрутов.

После экскурсии — трансфер в прибрежный отель. Вечером начинается новая часть путешествия: первые минуты у океана и глубокая внутренняя работа.

Форт Галле и южное побережьеФорт Галле и южное побережьеФорт Галле и южное побережьеФорт Галле и южное побережье
7 день

Морская прогулка

Рассветная практика на берегу океана наполняет день энергией и спокойствием. Первая половина дня — морская прогулка в открытом океане (за доплату). В этот день возможна встреча с китами — момент восхищения природой.

Далее — свободное время для отдыха на пляже, личных практик и восстановления. Вечером — мягкая телесная работа и медитативные практики.

Морская прогулкаМорская прогулкаМорская прогулка
8 день

День тишины и интеграции

День посвящён внутреннему молчанию и осознанности. После утренней практики и обучения медитации начинается время уединения: ведение дневника, прогулки и спокойное присутствие без лишних слов.

Вечером — расслабляющая практика и финальная медитация, закрепляющая состояние покоя. Завершением станет церемония закрытия тура, йога и прощальный ужин — момент благодарности себе и группе за пройденный путь.

День тишины и интеграцииДень тишины и интеграцииДень тишины и интеграцииДень тишины и интеграции
9 день

Окончание тура

После бодрящей практики и завтрака проходит командный квест — лёгкое приключение, развивающее интуицию, внимание и взаимодействие в группе.

Во второй половине дня предусмотрено свободное время для снорклинга, отдыха на пляже или индивидуальных практик.

Трансфер в аэропорт.

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник$1600
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Групповые трансферы из аэропорта Коломбо и обратно
  • Все переезды на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером
  • Поездка на поезде Нувара-Элия - Элла
  • Услуги гида и практиков
  • Экскурсии и входные билеты по программе: пещерные храмы Дамбуллы, Сигирия, храм Зуба Будды, ботанический сад, чайная фабрика, форт Галле
  • Сафари в национальном парке «Яла»
  • Ежедневные практики йоги и медитации
  • Авторские тренинги по работе с телом и сознанием
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Коломбо и обратно
  • Обеды ($5-15 в день)
  • Доплата за 1-местное размещение - $420
  • Виза Шри-Ланки (~$50)
  • Сёрфинг с инструктором (оборудование включено) - $10
  • Морская прогулка для наблюдения за китами - $50
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Аэропорт Коломбо, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваш гид в Коломбо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Я представляю команду гидов. Я сертифицированный инструктор по йоге (RYS – 200), гимнастике хаду, занимаюсь массажем, провожу очистительные марафоны, отец троих детей. С 2011 года опыт в индийских и славянских энергетических практиках. За плечами годы путешествий (Индия, Таиланд, Россия) по духовным центрам. Организатор фестивалей, семинаров, йога-туров. В настоящий момент плотно занят медитациями и стоянием на досках Садху.

Тур входит в следующие категории Коломбо

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