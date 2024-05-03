Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
Авторский тур в Коломбо

Погрузитесь в мир приключений и отдыха на Шри-Ланке: от древних храмов до кристально чистых пляжей за 10 незабываемых дней

Представьте себе отдых, где каждый день - это новое приключение. Вас ждет путешествие по Шри-Ланке, насыщенное яркими впечатлениями и незабываемыми моментами.

Вас ожидают встречи с древними пещерными храмами и монастырями Дамбулла, где каждая стена рассказывает свою историю.

Погрузитесь в мир древнего города-музея Полоннарува, где культура и история Шри-Ланки оживают перед вашими глазами.

Пройдитесь по зеленым рисовым и чайным плантациям, где вы сможете насладиться спокойствием и красотой природы. Взойдите на священную гору, пик Адама, и ощутите себя частью чего-то великого.

Исследуйте флору и фауну Национального парка Яла, где дикая природа Шри-Ланки предстанет перед вами во всем своем великолепии.

И, конечно же, насладитесь свободной программой в столице республики - Коломбо, где современность и традиции сливаются в единое целое.

А завершит ваше путешествие отдых на лучших курортах острова, где бриз океана и солнечные ванны подарят вам заслуженный релакс после дней насыщенных приключений
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет89 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.

Проживание. Ruvisha Beach Hotel (Негомбо), Sundaras Resort & Spa Dambulla (Дамбулла), Sevana City Hotel (Канди), Grand Adams Peak (у Пика Адама), Ceylon Sea Hotel (Тангалла), Sunset Galle Fort (Галле).

Питание. Не включено в стоимость. Будем питаться преимущественно в кафе, барах или ресторанах (от $ 5 до $ 15 в день).

Уровень сложности. Программа предусматривает несложные пешие прогулки. Между точками маршрута будем передвигаться на комфортном транспорте.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания.

Программа тура по дням

1 день

Негомбо - маленький Рим

Добро пожаловать на Шри-Ланку! Встретим вас в аэропорту Бандаранаике и поедем на курорт Негомбо. Он славится своим рыбным рынком и длинным пляжем. Заселимся в гостевой дом и отправимся знакомиться с центром католицизма острова. Увидим готический костёл Святого Себастьяна и руины Голландского форта XVII века.

После прогулки вернёмся в дом, поужинаем на террасе свежей рыбой, и вы отдохнёте после перелёта.

Негомбо - маленький РимНегомбо - маленький РимНегомбо - маленький РимНегомбо - маленький РимНегомбо - маленький Рим
2 день

Дамбулла - религиозный центр острова

С утра посетим рыбацкий рынок, понаблюдаем за тем, как приходят судна с уловом, как происходит выгрузка и процесс вяления рыбы. После этого вернёмся в дом, позавтракаем, соберём вещи, а затем отправимся в город Дамбулла. Археологические памятники этого места находятся под защитой ЮНЕСКО. Заселимся в новый гостевой дом и пойдём осматривать буддийский храмовый комплекс из пяти пещер. Далее нас ждёт ужин (шведский стол) в самом большом и популярном кафе города. Мы сможем попробовать национальные блюда и знаменитый коктейль из маракуйи.

После ужина — свободное время.

Дамбулла - религиозный центр островаДамбулла - религиозный центр островаДамбулла - религиозный центр островаДамбулла - религиозный центр островаДамбулла - религиозный центр острова
3 день

Сигирия (Львиная скала) и город-музей Полоннарува

Встаём рано, завтракаем и направляемся к Сигирии — самому знаменитому месту Шри-Ланки. Это скальное плато возвышается на 370 метров над уровнем моря. К обеду завершим осмотр этой достопримечательности и отправимся в город-музей Полоннарува, известный своими уникальными статуями Будды, садами и архитектурными комплексами.

Нужно довольно много времени, чтобы в полной мере насладиться красотами этого места, поэтому вернёмся в гостевой дом поздно вечером после ужина в местном кафе.

Сигирия (Львиная скала) и город-музей ПолоннаруваСигирия (Львиная скала) и город-музей ПолоннаруваСигирия (Львиная скала) и город-музей ПолоннаруваСигирия (Львиная скала) и город-музей Полоннарува
4 день

Прогулка по Канди

Сегодня продолжим изучать центральную часть острова. После завтрака отправимся в последнюю столицу королей Цейлона — Канди. Оставим вещи в доме у местного жителя, чтобы покорять маршрут налегке. Пешая прогулка позволит увидеть множество захватывающих локаций окрестностей города: чайные и рисовые плантации, дикие пещеры.

Вечером посвятим время ночному Канди. Вы посмотрите на храм Зуба Будды и на самый большой в Азии ботанический сад.

Прогулка по КандиПрогулка по КандиПрогулка по КандиПрогулка по КандиПрогулка по КандиПрогулка по Канди
5 день

Курорт Нуваро-Элия и переезд к пику Адама

Переедем на высоту 1884 метра, на высокогорный курорт Нуваро-Элия. Здесь находятся лучшие плантации Цейлона. Во время обеда нас ждёт традиционная чайная церемония (за дополнительную плату). После этого отправимся на прогулку к 200-метровым каскадным водопадам: насладимся климатом высокогорья и живописными видами на луга и долины.

Далее доберёмся до деревни, расположенной у пика Адама. Здесь заселимся в новый дом и отдохнём перед восхождением на вершину.

Курорт Нуваро-Элия и переезд к пику АдамаКурорт Нуваро-Элия и переезд к пику АдамаКурорт Нуваро-Элия и переезд к пику АдамаКурорт Нуваро-Элия и переезд к пику АдамаКурорт Нуваро-Элия и переезд к пику Адама
6 день

Восхождение на пик Адама и Тиссамахарама

Те, кто хочет встретить рассвет на священной горе Шри-Ланки, встают в 02:00 и после перекуса начинут подъём на пик Адама по лестнице, насчитывающей 5200 ступеней. К 06:00 самые отважные уже смогут добраться до вершины. Остальные смогут присоединиться позже и полюбоваться залитыми солнечным светом окружающими долинами.

Насладившись головокружительными видами, спускаемся в деревню, завтракаем и отправляемся отдыхать в город Тиссамахарама. По пути можем заехать на Девятиарочный мост (по желанию).

Восхождение на пик Адама и ТиссамахарамаВосхождение на пик Адама и ТиссамахарамаВосхождение на пик Адама и ТиссамахарамаВосхождение на пик Адама и ТиссамахарамаВосхождение на пик Адама и Тиссамахарама
7 день

Национальный парк острова Яла

Сегодня вас ждёт сафари в Национальном парке острова Яла (за дополнительную плату). Проедем по территории на комфортном джипе, сможем увидеть крокодилов, обезьян, слонов, буйволов, оленей и других обитателей Шри-Ланки.

После отправимся в Тангалле отдыхать на пляже.

Национальный парк острова ЯлаНациональный парк острова ЯлаНациональный парк острова ЯлаНациональный парк острова ЯлаНациональный парк острова Яла
8 день

Релакс в Тангалле

Первую половину дня уделим пляжному отдыху, а после обеда желающих ждёт экскурсия в рыбацкую лагуну. Также вы сможете сплавиться на лодке по реке Рекава до мангровых лесов. Вечером — свободное время.

Релакс в ТангаллеРелакс в ТангаллеРелакс в ТангаллеРелакс в ТангаллеРелакс в Тангалле
9 день

Галле

После завтрака в гостевом доме и купания в океане доберёмся до пляжа городка Галле. Инфраструктура, множество развлечений и коралловые рифы делают отдых в этом месте особенно приятным. Вечером желающие могут отправиться на экскурсию в голландский форт Галле, посмотреть на маяк в центре города и посидеть у костра на пляже.

ГаллеГаллеГаллеГаллеГалле
10 день

Отдых в Коломбо

Возвращаемся в Коломбо, чтобы каждый из вас в комфортном режиме познакомился со столицей Шри-Ланки. Вы можете сходить в Национальный музей, закупиться сувенирами на местном рынке или посетить порт.

Вечером соберёмся в кафе, проводим участников, которые поедут домой. Желающие могут продолжить отдых. До новых встреч!

Отдых в КоломбоОтдых в КоломбоОтдых в КоломбоОтдых в КоломбоОтдых в Коломбо

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги инструктора-переводчика
  • Завтраки в отелях и шведский стол в Дамбулле
  • Аптечка
  • Групповое снаряжение
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт до Коломбо и обратно
  • Входные билеты в музеи и разрешения на посещение
  • Питание (кроме завтраков в отелях и шведского стола в Дамбулле)
  • Чайная церемония и сафари
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Бандаранаике, вечером (время зависит от времени вашего обратного рейса)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Коломбо

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхСигирияВсе турыТуры на 10 днейПляжи

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