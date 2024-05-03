Погрузитесь в мир приключений и отдыха на Шри-Ланке: от древних храмов до кристально чистых пляжей за 10 незабываемых дней
Вас ожидают встречи с древними пещерными храмами и монастырями Дамбулла, где каждая стена рассказывает свою историю.
Погрузитесь в мир древнего города-музея Полоннарува, где культура и история Шри-Ланки оживают перед вашими глазами.
Пройдитесь по зеленым рисовым и чайным плантациям, где вы сможете насладиться спокойствием и красотой природы. Взойдите на священную гору, пик Адама, и ощутите себя частью чего-то великого.
Исследуйте флору и фауну Национального парка Яла, где дикая природа Шри-Ланки предстанет перед вами во всем своем великолепии.
И, конечно же, насладитесь свободной программой в столице республики - Коломбо, где современность и традиции сливаются в единое целое.
А завершит ваше путешествие отдых на лучших курортах острова, где бриз океана и солнечные ванны подарят вам заслуженный релакс после дней насыщенных приключений
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|89 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 8 лет.
Проживание. Ruvisha Beach Hotel (Негомбо), Sundaras Resort & Spa Dambulla (Дамбулла), Sevana City Hotel (Канди), Grand Adams Peak (у Пика Адама), Ceylon Sea Hotel (Тангалла), Sunset Galle Fort (Галле).
Питание. Не включено в стоимость. Будем питаться преимущественно в кафе, барах или ресторанах (от $ 5 до $ 15 в день).
Уровень сложности. Программа предусматривает несложные пешие прогулки. Между точками маршрута будем передвигаться на комфортном транспорте.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания.
Программа тура по дням
Негомбо - маленький Рим
Добро пожаловать на Шри-Ланку! Встретим вас в аэропорту Бандаранаике и поедем на курорт Негомбо. Он славится своим рыбным рынком и длинным пляжем. Заселимся в гостевой дом и отправимся знакомиться с центром католицизма острова. Увидим готический костёл Святого Себастьяна и руины Голландского форта XVII века.
После прогулки вернёмся в дом, поужинаем на террасе свежей рыбой, и вы отдохнёте после перелёта.
Дамбулла - религиозный центр острова
С утра посетим рыбацкий рынок, понаблюдаем за тем, как приходят судна с уловом, как происходит выгрузка и процесс вяления рыбы. После этого вернёмся в дом, позавтракаем, соберём вещи, а затем отправимся в город Дамбулла. Археологические памятники этого места находятся под защитой ЮНЕСКО. Заселимся в новый гостевой дом и пойдём осматривать буддийский храмовый комплекс из пяти пещер. Далее нас ждёт ужин (шведский стол) в самом большом и популярном кафе города. Мы сможем попробовать национальные блюда и знаменитый коктейль из маракуйи.
После ужина — свободное время.
Сигирия (Львиная скала) и город-музей Полоннарува
Встаём рано, завтракаем и направляемся к Сигирии — самому знаменитому месту Шри-Ланки. Это скальное плато возвышается на 370 метров над уровнем моря. К обеду завершим осмотр этой достопримечательности и отправимся в город-музей Полоннарува, известный своими уникальными статуями Будды, садами и архитектурными комплексами.
Нужно довольно много времени, чтобы в полной мере насладиться красотами этого места, поэтому вернёмся в гостевой дом поздно вечером после ужина в местном кафе.
Прогулка по Канди
Сегодня продолжим изучать центральную часть острова. После завтрака отправимся в последнюю столицу королей Цейлона — Канди. Оставим вещи в доме у местного жителя, чтобы покорять маршрут налегке. Пешая прогулка позволит увидеть множество захватывающих локаций окрестностей города: чайные и рисовые плантации, дикие пещеры.
Вечером посвятим время ночному Канди. Вы посмотрите на храм Зуба Будды и на самый большой в Азии ботанический сад.
Курорт Нуваро-Элия и переезд к пику Адама
Переедем на высоту 1884 метра, на высокогорный курорт Нуваро-Элия. Здесь находятся лучшие плантации Цейлона. Во время обеда нас ждёт традиционная чайная церемония (за дополнительную плату). После этого отправимся на прогулку к 200-метровым каскадным водопадам: насладимся климатом высокогорья и живописными видами на луга и долины.
Далее доберёмся до деревни, расположенной у пика Адама. Здесь заселимся в новый дом и отдохнём перед восхождением на вершину.
Восхождение на пик Адама и Тиссамахарама
Те, кто хочет встретить рассвет на священной горе Шри-Ланки, встают в 02:00 и после перекуса начинут подъём на пик Адама по лестнице, насчитывающей 5200 ступеней. К 06:00 самые отважные уже смогут добраться до вершины. Остальные смогут присоединиться позже и полюбоваться залитыми солнечным светом окружающими долинами.
Насладившись головокружительными видами, спускаемся в деревню, завтракаем и отправляемся отдыхать в город Тиссамахарама. По пути можем заехать на Девятиарочный мост (по желанию).
Национальный парк острова Яла
Сегодня вас ждёт сафари в Национальном парке острова Яла (за дополнительную плату). Проедем по территории на комфортном джипе, сможем увидеть крокодилов, обезьян, слонов, буйволов, оленей и других обитателей Шри-Ланки.
После отправимся в Тангалле отдыхать на пляже.
Релакс в Тангалле
Первую половину дня уделим пляжному отдыху, а после обеда желающих ждёт экскурсия в рыбацкую лагуну. Также вы сможете сплавиться на лодке по реке Рекава до мангровых лесов. Вечером — свободное время.
Галле
После завтрака в гостевом доме и купания в океане доберёмся до пляжа городка Галле. Инфраструктура, множество развлечений и коралловые рифы делают отдых в этом месте особенно приятным. Вечером желающие могут отправиться на экскурсию в голландский форт Галле, посмотреть на маяк в центре города и посидеть у костра на пляже.
Отдых в Коломбо
Возвращаемся в Коломбо, чтобы каждый из вас в комфортном режиме познакомился со столицей Шри-Ланки. Вы можете сходить в Национальный музей, закупиться сувенирами на местном рынке или посетить порт.
Вечером соберёмся в кафе, проводим участников, которые поедут домой. Желающие могут продолжить отдых. До новых встреч!
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер по маршруту
- Услуги инструктора-переводчика
- Завтраки в отелях и шведский стол в Дамбулле
- Аптечка
- Групповое снаряжение
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Коломбо и обратно
- Входные билеты в музеи и разрешения на посещение
- Питание (кроме завтраков в отелях и шведского стола в Дамбулле)
- Чайная церемония и сафари
- Страховка