Возможно участие с детьми от 8 лет.

Проживание. Ruvisha Beach Hotel (Негомбо), Sundaras Resort & Spa Dambulla (Дамбулла), Sevana City Hotel (Канди), Grand Adams Peak (у Пика Адама), Ceylon Sea Hotel (Тангалла), Sunset Galle Fort (Галле).

Питание. Не включено в стоимость. Будем питаться преимущественно в кафе, барах или ресторанах (от $ 5 до $ 15 в день).

Уровень сложности. Программа предусматривает несложные пешие прогулки. Между точками маршрута будем передвигаться на комфортном транспорте.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания.