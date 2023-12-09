Знакомьтесь, Коломбо

Индивидуальная экскурсия в Коломбо

Посетить главные места города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии

Большинство путешественников считают Коломбо столицей страны.

Это не так! В чём можно быть точно уверенными: это очаг цивилизации и самый развитый город на острове, где есть на что посмотреть.

Вы посетите буддийские храмы, погуляете по набережной вдоль океана, покатаетесь на тук-туке и увидите самую красивую мечеть страны. Будет интересно!
Знакомьтесь, Коломбо
Знакомьтесь, Коломбо
Знакомьтесь, Коломбо
Знакомьтесь, Коломбо
Знакомьтесь, Коломбо
Знакомьтесь, Коломбо
Ближайшие даты:
9
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Описание

Что вас ожидает

Храм Ашокарамая. Вы полюбуетесь яркими настенными росписями и красочными статуями, посвящёнными истории буддизма. А также узнаете историю украшающего храм дерева.

Храм Гангарамая. Это один из самых известных буддийских храмов на Шри-Ланке. Здесь находится важная реликвия — волос Будды. А также огромная библиотека с экспонатами, раскрывающими историю острова.

Променад Галле Фейс Грин. Вы погуляете по набережной вдоль океана и понаблюдаете за местными школьниками. Они приходят сюда прыгать по волнам и запускать воздушных змеев.

Мечеть Джами Уль Альфар. Самая красивая мечеть страны, сочетающая несколько стилей: индо-исламский, индийский, неоготический и неоклассический. Даже если вы не разбираетесь в архитектуре — она всё равно вас впечатлит!

Буддийская ступа Самбодхи Чайтуя. Вы полюбуетесь её необычным дизайном, преодолеете 123 ступеньки и получите в награду лучший вид на океан в Коломбо.

Башня Лотоса. Телебашня высотой 356 метров. По желанию вы сможете на неё подняться и насладиться потрясающим видом на весь город.

Торговый центр на площади Независимости. Вы посетите старинное колониальное здание, в котором открыли торговый центр. Путешественники приходят в него сфотографироваться с фонтанами и белоснежной британской архитектурой.

А ещё вы увидите индуистский храм Катхиресан Кови, полюбуетесь озером Бейра с храмом на воде и посмотрите на мемориальный комплекс, посвящённый независимости Шри-Ланки от Британии. В завершение мы зайдём в старейший отель города, открытый в шикарном колониальном здании 1864 года.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Между удалёнными объектами вы будете перемещаться на тук-туках — транспортные расходы включены в стоимость
  • Входные билеты в башню Лотоса оплачиваются дополнительно: 20$ взрослые, 10$ дети 3-10 лет (посещение по желанию)
  • Если ваша группа больше 2 человек, мы также сможем организовать экскурсию. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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