Посетить главные места города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Это не так! В чём можно быть точно уверенными: это очаг цивилизации и самый развитый город на острове, где есть на что посмотреть.
Вы посетите буддийские храмы, погуляете по набережной вдоль океана, покатаетесь на тук-туке и увидите самую красивую мечеть страны. Будет интересно!
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Описание
Что вас ожидает
Храм Ашокарамая. Вы полюбуетесь яркими настенными росписями и красочными статуями, посвящёнными истории буддизма. А также узнаете историю украшающего храм дерева.
Храм Гангарамая. Это один из самых известных буддийских храмов на Шри-Ланке. Здесь находится важная реликвия — волос Будды. А также огромная библиотека с экспонатами, раскрывающими историю острова.
Променад Галле Фейс Грин. Вы погуляете по набережной вдоль океана и понаблюдаете за местными школьниками. Они приходят сюда прыгать по волнам и запускать воздушных змеев.
Мечеть Джами Уль Альфар. Самая красивая мечеть страны, сочетающая несколько стилей: индо-исламский, индийский, неоготический и неоклассический. Даже если вы не разбираетесь в архитектуре — она всё равно вас впечатлит!
Буддийская ступа Самбодхи Чайтуя. Вы полюбуетесь её необычным дизайном, преодолеете 123 ступеньки и получите в награду лучший вид на океан в Коломбо.
Башня Лотоса. Телебашня высотой 356 метров. По желанию вы сможете на неё подняться и насладиться потрясающим видом на весь город.
Торговый центр на площади Независимости. Вы посетите старинное колониальное здание, в котором открыли торговый центр. Путешественники приходят в него сфотографироваться с фонтанами и белоснежной британской архитектурой.
А ещё вы увидите индуистский храм Катхиресан Кови, полюбуетесь озером Бейра с храмом на воде и посмотрите на мемориальный комплекс, посвящённый независимости Шри-Ланки от Британии. В завершение мы зайдём в старейший отель города, открытый в шикарном колониальном здании 1864 года.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Между удалёнными объектами вы будете перемещаться на тук-туках — транспортные расходы включены в стоимость
- Входные билеты в башню Лотоса оплачиваются дополнительно: 20$ взрослые, 10$ дети 3-10 лет (посещение по желанию)
- Если ваша группа больше 2 человек, мы также сможем организовать экскурсию. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.