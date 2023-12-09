Большинство путешественников считают Коломбо столицей страны. Это не так! В чём можно быть точно уверенными: это очаг цивилизации и самый развитый город на острове, где есть на что посмотреть. Вы посетите буддийские храмы, погуляете по набережной вдоль океана, покатаетесь на тук-туке и увидите самую красивую мечеть страны. Будет интересно!

Описание

Что вас ожидает

Храм Ашокарамая. Вы полюбуетесь яркими настенными росписями и красочными статуями, посвящёнными истории буддизма. А также узнаете историю украшающего храм дерева.

Храм Гангарамая. Это один из самых известных буддийских храмов на Шри-Ланке. Здесь находится важная реликвия — волос Будды. А также огромная библиотека с экспонатами, раскрывающими историю острова.

Променад Галле Фейс Грин. Вы погуляете по набережной вдоль океана и понаблюдаете за местными школьниками. Они приходят сюда прыгать по волнам и запускать воздушных змеев.

Мечеть Джами Уль Альфар. Самая красивая мечеть страны, сочетающая несколько стилей: индо-исламский, индийский, неоготический и неоклассический. Даже если вы не разбираетесь в архитектуре — она всё равно вас впечатлит!

Буддийская ступа Самбодхи Чайтуя. Вы полюбуетесь её необычным дизайном, преодолеете 123 ступеньки и получите в награду лучший вид на океан в Коломбо.

Башня Лотоса. Телебашня высотой 356 метров. По желанию вы сможете на неё подняться и насладиться потрясающим видом на весь город.

Торговый центр на площади Независимости. Вы посетите старинное колониальное здание, в котором открыли торговый центр. Путешественники приходят в него сфотографироваться с фонтанами и белоснежной британской архитектурой.

А ещё вы увидите индуистский храм Катхиресан Кови, полюбуетесь озером Бейра с храмом на воде и посмотрите на мемориальный комплекс, посвящённый независимости Шри-Ланки от Британии. В завершение мы зайдём в старейший отель города, открытый в шикарном колониальном здании 1864 года.

Организационные детали