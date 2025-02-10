Начнём день с посещения слоновьего питомника «Пиннавела». Вы понаблюдаете за тем, как слоны купаются в реке и поливают себя водой. Желающие смогут сами искупать животных (за доплату) — это потрясающие эмоции!

Пообедаем здесь же и отправимся к пещерному храму Дамбулла, священному месту для буддистов, куда приезжают паломники со всей страны. Он состоит из нескольких гротов, вырубленных в скалах, а самая старая пещера появилась ещё до нашей эры. Мы увидим все 28 воплощений Будды и побываем в Золотом храме.

Встретим закат в горах, поужинаем и доедем до места нашей ночёвки — отеля в Сигирии.