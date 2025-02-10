Вас ждут древние храмы
Описание тура
Организационные детали
В самый разгар хмурой и серой поры вы окажетесь в комфортном климате: днём 28-30 градусов, вечером 23.
Проживание. В небольших отелях в горах, у моря и на рисовых террасах: Aurora, Christima Residence, Misthill Rest-Lavish Villa, Sevana City Hotel, The Nature Park Villa или аналогичных. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное размещение за доплату.
*Фото отелей представлены для примера в программе 1-го дня
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, приветственный ужин и обед в национальном стиле. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Минивэн Hyundai.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Виза. Ставится по прилёте, бесплатна для граждан РФ.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых у океана
Встречаемся и едем в отель в Негомбо. До вечера у вас будет время, чтобы отдохнуть у океана. Затем соберёмся на приветственный ужин, который пройдёт прямо на берегу.
Слоновий питомник, храм Дамбулла, переезд в Сигирию
Начнём день с посещения слоновьего питомника «Пиннавела». Вы понаблюдаете за тем, как слоны купаются в реке и поливают себя водой. Желающие смогут сами искупать животных (за доплату) — это потрясающие эмоции!
Пообедаем здесь же и отправимся к пещерному храму Дамбулла, священному месту для буддистов, куда приезжают паломники со всей страны. Он состоит из нескольких гротов, вырубленных в скалах, а самая старая пещера появилась ещё до нашей эры. Мы увидим все 28 воплощений Будды и побываем в Золотом храме.
Встретим закат в горах, поужинаем и доедем до места нашей ночёвки — отеля в Сигирии.
Восхождение на Сигирию, национальный обед и поездка на буйволах, город Полоннарува
Утром отправимся покорять гору Сигирия, название которой переводится как «Львиная скала». Пройдём пешком около 2 километров. Подъём на неё займёт примерно 50–90 минут, набор высоты составит 170 метров. Это будет несложно, а в награду нам откроются потрясающие виды! На вершине скалы увидим руины королевского дворца и раскинувшиеся вокруг роскошные сады.
Затем вас ждёт национальный обед на озере: вы попробуете местную кухню и познакомитесь с традициями. А после устроим незабываемую поездку на буйволах!
Следующий пункт программы — город Полоннарува, средневековая столица Шри-Ланки, где сохранились остатки древней цивилизации. В сопровождении гида погуляем по его территории, осмотрим руины, вы послушаете рассказ о его истории и буддизме.
К вечеру приедем в отель и расслабимся в бассейне.
Ботанический сад, Амбулувава, переезд в Канди и танцевальное шоу
Сегодня прогуляемся по Королевскому ботаническому саду, где собрана огромная коллекция необычных растений. Посмотрим на разные виды пальм, полюбуемся орхидеями, увидим сад кактусов и заросли бамбука. Пообедаем здесь же, в кафе с видом на тропическую растительность.
Затем побываем в многорелигиозном комплексе в заповедных местах высокогорья — Амбулувава. Вы посмотрите на знаменитую белоснежную башню, индуистский храм, мусульманскую мечеть и христианскую церковь и полюбуетесь головокружительными пейзажами.
После приедем в Канди, одну из древних столиц Шри-Ланки в окружении горных хребтов. Погуляем у озера и посетим здесь храм Зуба Будды, где хранится зуб основателя буддизма. Вечером посмотрим танцевальное шоу — ланкийцы танцуют очень зажигательно!
Нувара-Элия: знакомство с городом, водопады, чайная плантация
В этот день едем в город Нувара-Элия, который называют «маленькой Англией» из-за прохладного климата и колониальной застройки. Полюбуемся старинными зданиями, живописными полями и цветущими городскими садами. Побываем на водопадах и заедем на чайную плантацию и фабрику: вы познакомитесь с процессом производства чая, его сбора и обработки.
Прогулка у озера, поездка на поезде, вечер в Элле
Утром погуляем у горного озера, а после обеда прокатимся на поезде без дверей по живописному маршруту и запасёмся колоритными фотографиями и видео.
Доедем до горного городка Элла, разместимся в лодже и пойдём исследовать окрестности и ужинать в местный паб с живой музыкой.
Восхождение на Малый пик Адама, арочный мост, водопад Диялума, переезд в Хиккадуву
Встанем рано и совершим восхождение на Малый пик Адама, чтобы встретить рассвет на вершине. Восхождение займёт около 3-х часов.
Затем отправимся смотреть на арочный мост Демодара, самый длинный на Шри-Ланке — здесь получаются потрясающие кадры!
После заедем к водопаду Диялума, чтобы насладиться умиротворяющим шумом и искупаться в природных ваннах. А вечером переедем на побережье в город Хиккадува.
Пляжный отдых
Сегодня свободный день на океане! Вы сможете отдохнуть на пляже, прогуляться и поискать в воде гигантских черепах. Можно заняться дайвингом или снорклингом и оценить местные коралловые рифы. Вечером полюбуемся красочным закатом.
Для желающих, за доплату — экскурсия в форт Галле — старинный европейский квартал-крепость на берегу моря.
Черепаший пляж и пляж в джунглях, закат у Пагоды мира
Утром отправимся на пляж, где обитают черепахи, — поплаваем с ними и покормим их с рук.
Затем посетим ещё один пляж в окружении джунглей — отдохнём, искупаемся и позагораем. А закат встретим у белоснежной Пагоды мира, построенной японцами. Отсюда открываются потрясающие виды, а желания, загаданные здесь, как правило, сбываются.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1300
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Приветственный ужин и обед в национальном стиле
- Трансферы от аэропорта и в аэропорт
- Все перемещения по маршруту
- Услуги русскоговорящего гида 24/7
- Посещение танцевального шоу
- Билеты на поезд
Что не входит в цену
- Авиабилеты - от 65 000 ₽
- Обеды и ужины - от $10 в день
- Входные билеты - $150
- Индивидуальный трансфер от аэропорта и в аэропорт, если вы прилетаете или улетаете раньше группы
- Стоимость тура при 1-местном проживании - $1700