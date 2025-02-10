Назад в лето: трип по городам Шри-Ланки с треккингами в горы и пляжным отдыхом

Побывать в семи городах острова, прокатиться на знаменитом поезде и искупаться в океане
Отправляемся туда, где днём 28-30 градусов тепла! Проедем по самым красивым местам Шри-Ланки — маршрут мы составили так, чтобы вы смогли увидеть по максимуму за одну поездку.

Вас ждут древние храмы
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и райские пляжи с белоснежным песком, водопады и горы, заповедники и чайные плантации. Мы покорим две горы и полюбуемся пейзажами с высоты.

Посетим легендарную Сигирию, увидим известный арочный мост и посмотрим, как зажигательно танцуют ланкийцы. Вы прокатитесь на буйволах, понаблюдаете за слонами и попробуете традиционные угощения. Скучно не будет!

Назад в лето: трип по городам Шри-Ланки с треккингами в горы и пляжным отдыхом
Назад в лето: трип по городам Шри-Ланки с треккингами в горы и пляжным отдыхом
Назад в лето: трип по городам Шри-Ланки с треккингами в горы и пляжным отдыхом
Ближайшие даты:
10
фев24
фев
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

В самый разгар хмурой и серой поры вы окажетесь в комфортном климате: днём 28-30 градусов, вечером 23.

Проживание. В небольших отелях в горах, у моря и на рисовых террасах: Aurora, Christima Residence, Misthill Rest-Lavish Villa, Sevana City Hotel, The Nature Park Villa или аналогичных. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное размещение за доплату.

*Фото отелей представлены для примера в программе 1-го дня

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, приветственный ужин и обед в национальном стиле. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Минивэн Hyundai.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Виза. Ставится по прилёте, бесплатна для граждан РФ.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых у океана

Встречаемся и едем в отель в Негомбо. До вечера у вас будет время, чтобы отдохнуть у океана. Затем соберёмся на приветственный ужин, который пройдёт прямо на берегу.

Встреча, размещение в отеле, отдых у океанаВстреча, размещение в отеле, отдых у океанаВстреча, размещение в отеле, отдых у океанаВстреча, размещение в отеле, отдых у океанаВстреча, размещение в отеле, отдых у океанаВстреча, размещение в отеле, отдых у океанаВстреча, размещение в отеле, отдых у океанаВстреча, размещение в отеле, отдых у океанаВстреча, размещение в отеле, отдых у океанаВстреча, размещение в отеле, отдых у океанаВстреча, размещение в отеле, отдых у океана
2 день

Слоновий питомник, храм Дамбулла, переезд в Сигирию

Начнём день с посещения слоновьего питомника «Пиннавела». Вы понаблюдаете за тем, как слоны купаются в реке и поливают себя водой. Желающие смогут сами искупать животных (за доплату) — это потрясающие эмоции!

Пообедаем здесь же и отправимся к пещерному храму Дамбулла, священному месту для буддистов, куда приезжают паломники со всей страны. Он состоит из нескольких гротов, вырубленных в скалах, а самая старая пещера появилась ещё до нашей эры. Мы увидим все 28 воплощений Будды и побываем в Золотом храме.

Встретим закат в горах, поужинаем и доедем до места нашей ночёвки — отеля в Сигирии.

Слоновий питомник, храм Дамбулла, переезд в СигириюСлоновий питомник, храм Дамбулла, переезд в СигириюСлоновий питомник, храм Дамбулла, переезд в СигириюСлоновий питомник, храм Дамбулла, переезд в СигириюСлоновий питомник, храм Дамбулла, переезд в СигириюСлоновий питомник, храм Дамбулла, переезд в Сигирию
3 день

Восхождение на Сигирию, национальный обед и поездка на буйволах, город Полоннарува

Утром отправимся покорять гору Сигирия, название которой переводится как «Львиная скала». Пройдём пешком около 2 километров. Подъём на неё займёт примерно 50–90 минут, набор высоты составит 170 метров. Это будет несложно, а в награду нам откроются потрясающие виды! На вершине скалы увидим руины королевского дворца и раскинувшиеся вокруг роскошные сады.

Затем вас ждёт национальный обед на озере: вы попробуете местную кухню и познакомитесь с традициями. А после устроим незабываемую поездку на буйволах!

Следующий пункт программы — город Полоннарува, средневековая столица Шри-Ланки, где сохранились остатки древней цивилизации. В сопровождении гида погуляем по его территории, осмотрим руины, вы послушаете рассказ о его истории и буддизме.

К вечеру приедем в отель и расслабимся в бассейне.

Восхождение на Сигирию, национальный обед и поездка на буйволах, город ПолоннаруваВосхождение на Сигирию, национальный обед и поездка на буйволах, город ПолоннаруваВосхождение на Сигирию, национальный обед и поездка на буйволах, город ПолоннаруваВосхождение на Сигирию, национальный обед и поездка на буйволах, город ПолоннаруваВосхождение на Сигирию, национальный обед и поездка на буйволах, город ПолоннаруваВосхождение на Сигирию, национальный обед и поездка на буйволах, город Полоннарува
4 день

Ботанический сад, Амбулувава, переезд в Канди и танцевальное шоу

Сегодня прогуляемся по Королевскому ботаническому саду, где собрана огромная коллекция необычных растений. Посмотрим на разные виды пальм, полюбуемся орхидеями, увидим сад кактусов и заросли бамбука. Пообедаем здесь же, в кафе с видом на тропическую растительность.

Затем побываем в многорелигиозном комплексе в заповедных местах высокогорья — Амбулувава. Вы посмотрите на знаменитую белоснежную башню, индуистский храм, мусульманскую мечеть и христианскую церковь и полюбуетесь головокружительными пейзажами.

После приедем в Канди, одну из древних столиц Шри-Ланки в окружении горных хребтов. Погуляем у озера и посетим здесь храм Зуба Будды, где хранится зуб основателя буддизма. Вечером посмотрим танцевальное шоу — ланкийцы танцуют очень зажигательно!

Ботанический сад, Амбулувава, переезд в Канди и танцевальное шоуБотанический сад, Амбулувава, переезд в Канди и танцевальное шоуБотанический сад, Амбулувава, переезд в Канди и танцевальное шоуБотанический сад, Амбулувава, переезд в Канди и танцевальное шоуБотанический сад, Амбулувава, переезд в Канди и танцевальное шоу
5 день

Нувара-Элия: знакомство с городом, водопады, чайная плантация

В этот день едем в город Нувара-Элия, который называют «маленькой Англией» из-за прохладного климата и колониальной застройки. Полюбуемся старинными зданиями, живописными полями и цветущими городскими садами. Побываем на водопадах и заедем на чайную плантацию и фабрику: вы познакомитесь с процессом производства чая, его сбора и обработки.

Нувара-Элия: знакомство с городом, водопады, чайная плантацияНувара-Элия: знакомство с городом, водопады, чайная плантацияНувара-Элия: знакомство с городом, водопады, чайная плантацияНувара-Элия: знакомство с городом, водопады, чайная плантация
6 день

Прогулка у озера, поездка на поезде, вечер в Элле

Утром погуляем у горного озера, а после обеда прокатимся на поезде без дверей по живописному маршруту и запасёмся колоритными фотографиями и видео.

Доедем до горного городка Элла, разместимся в лодже и пойдём исследовать окрестности и ужинать в местный паб с живой музыкой.

Прогулка у озера, поездка на поезде, вечер в ЭллеПрогулка у озера, поездка на поезде, вечер в ЭллеПрогулка у озера, поездка на поезде, вечер в ЭллеПрогулка у озера, поездка на поезде, вечер в Элле
7 день

Восхождение на Малый пик Адама, арочный мост, водопад Диялума, переезд в Хиккадуву

Встанем рано и совершим восхождение на Малый пик Адама, чтобы встретить рассвет на вершине. Восхождение займёт около 3-х часов.

Затем отправимся смотреть на арочный мост Демодара, самый длинный на Шри-Ланке — здесь получаются потрясающие кадры!

После заедем к водопаду Диялума, чтобы насладиться умиротворяющим шумом и искупаться в природных ваннах. А вечером переедем на побережье в город Хиккадува.

Восхождение на Малый пик Адама, арочный мост, водопад Диялума, переезд в ХиккадувуВосхождение на Малый пик Адама, арочный мост, водопад Диялума, переезд в ХиккадувуВосхождение на Малый пик Адама, арочный мост, водопад Диялума, переезд в ХиккадувуВосхождение на Малый пик Адама, арочный мост, водопад Диялума, переезд в ХиккадувуВосхождение на Малый пик Адама, арочный мост, водопад Диялума, переезд в ХиккадувуВосхождение на Малый пик Адама, арочный мост, водопад Диялума, переезд в ХиккадувуВосхождение на Малый пик Адама, арочный мост, водопад Диялума, переезд в ХиккадувуВосхождение на Малый пик Адама, арочный мост, водопад Диялума, переезд в Хиккадуву
8 день

Пляжный отдых

Сегодня свободный день на океане! Вы сможете отдохнуть на пляже, прогуляться и поискать в воде гигантских черепах. Можно заняться дайвингом или снорклингом и оценить местные коралловые рифы. Вечером полюбуемся красочным закатом.

Для желающих, за доплату — экскурсия в форт Галле — старинный европейский квартал-крепость на берегу моря.

Пляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдых
9 день

Черепаший пляж и пляж в джунглях, закат у Пагоды мира

Утром отправимся на пляж, где обитают черепахи, — поплаваем с ними и покормим их с рук.

Затем посетим ещё один пляж в окружении джунглей — отдохнём, искупаемся и позагораем. А закат встретим у белоснежной Пагоды мира, построенной японцами. Отсюда открываются потрясающие виды, а желания, загаданные здесь, как правило, сбываются.

Черепаший пляж и пляж в джунглях, закат у Пагоды мираЧерепаший пляж и пляж в джунглях, закат у Пагоды мираЧерепаший пляж и пляж в джунглях, закат у Пагоды мираЧерепаший пляж и пляж в джунглях, закат у Пагоды мира
10 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1300
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Приветственный ужин и обед в национальном стиле
  • Трансферы от аэропорта и в аэропорт
  • Все перемещения по маршруту
  • Услуги русскоговорящего гида 24/7
  • Посещение танцевального шоу
  • Билеты на поезд
Что не входит в цену
  • Авиабилеты - от 65 000 ₽
  • Обеды и ужины - от $10 в день
  • Входные билеты - $150
  • Индивидуальный трансфер от аэропорта и в аэропорт, если вы прилетаете или улетаете раньше группы
  • Стоимость тура при 1-местном проживании - $1700
Место начала и завершения?
Коломбо, аэропорт, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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