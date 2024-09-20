3 дня
Путешествие в сердце острова: своей компанией по центральным провинциям Шри-Ланки
Подняться на Львиную скалу и башню Амбулувава, погладить слонов и прокатиться на поезде
Начало: Аэропорт/ваш отель в Коломбо, утро
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
$1 300 за всё до 2 чел.
7 дней
Экскурсии и пляжный отдых на Шри-Ланке: индивидуальный тур
Прокатиться на джипах по нацпарку, посмотреть на слонов и увидеть Сигирию и древний Канди
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
Завтра в 08:00
13 сен в 08:00
€1 700 за всё до 2 чел.
6 дней
Буддийское и колониальное наследие Цейлона: активный отдых на Шри-Ланке
Исследовать древние столицы, поучаствовать в сафари по нацпарку, погладить черепах и слонов
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от вашего ...
16 сен в 10:00
14 окт в 10:00
$1 100 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Слоны»
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