Индивидуальный экспресс-тур по Шри-Ланке: Сигирия, Дамбулла, Канди

Подняться на вершину Львиной скалы, погулять по ботаническому саду и посетить древние храмы
Во время короткого, но насыщенного тура вы осмотрите Сигирию — старинную крепость на вершине скалы, откуда открываются потрясающие виды на зелёное «море» равнин и окружающие горы.

Посетите Золотой пещерный храм в
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Дамбулле, а в храме Алувихара сможете научиться древней технике письма на пальмовых листьях.

Также вас ждут храм Зуба Будды — вы узнаете о значении и истории хранящейся в нём реликвии; монастырь Бахираваканде и статуя Будды; разнообразные виды тропических растений и орхидей, исполинские кустарники и деревья, посаженные легендарными личностями в Королевском ботаническом саду.

А за доплату будет возможность поучаствовать в увлекательных активностях: джип-сафари и этнотуре по местной деревне, чайной церемонии и аюрведическом массаже, катании на слонах и других.

Индивидуальный экспресс-тур по Шри-Ланке: Сигирия, Дамбулла, Канди
Индивидуальный экспресс-тур по Шри-Ланке: Сигирия, Дамбулла, Канди
Индивидуальный экспресс-тур по Шри-Ланке: Сигирия, Дамбулла, Канди
Время начала: 06:00

Описание тура

Организационные детали

Для подтверждения бронирования после внесения указанной на сайте суммы нужно следующее:
1) Аванс 30%. Оставшуюся часть можно оплатить при старте водителю в долларах, евро, рупиях или также как аванс перевести в рублях. Обратите внимание, что при оплате наличными долларами требуются купюры нового образца.
2) Название отеля, откуда забрать и куда вернуть (номер рейса и время прилёта в том случае, если старт из аэропорта).
3) Номера загранпаспортов, даты рождения и фамилии и имена латиницей как написано в загранпаспортах (всех путешественников).
При посещении храмов и других культовых мест, необходимо соблюдать дресс-код. Необходимо чтобы были закрыты плечи и колени (требование актуально как для мужчин, так и для женщин). Желательно, чтобы у одежды были длинные рукава. «Пляжный» вариант одежды не подойдёт.

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты. Тур проводится для групп до 8 человек.

Проживание. В стоимость включено проживание в отеле «Топаз» 4*. Размещение 2-местное. За доплату возможно размещение в отелях 5* Aarunya Nature Resort and Spa или Jetwing Kandy Gallery.

В случаях, если на даты путешествия нет свободных номеров, указанные отели могут быть заменены на отели аналогичного уровня.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com

Питание. Включено трёхразовое питание.

Транспорт. Автомобиль (Honda Insight, Toyota Premio) или минивэн (Toyota Noah, Toyota Hiace, Nissan Caravan) с кондиционером.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Для детей до 12 лет действует скидка (уточняйте при бронировании).

Уровень сложности. В туре есть подъём на Сигирю (скала с железными лестницами), время подъёма — 30–45 минут, набор высоты — около 200 м.

Виза. Ставится по прилёте, бесплатна для граждан РФ.

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Программа тура по дням

1 день

Сигирия или Пидурангала, Золотой храм, дополнительные активности

Встречаемся и отправляемся к Сигирии (прибудем туда около 10:00) — скальному плато, которое возвышается над окружающей равниной в самом центре острова Шри-Ланка. В 5 веке царь Кашьяпа построил на скале неприступную крепость и дворец, в котором жил вместе с наложницами, — их изображения на стенах пещеры сохранились до сих пор. Поднимемся на «Львиную скалу», как переводится её название, и насладимся открывающимися видами. *По вашему желанию посещение Сигирии мы можем заменить на посещение соседней скалы-монастыря Пидурангала.

Затем будет возможность покататься на слонах (за доплату), объехать местную деревню и пересечь верхом реку. Также можно съездить в этнотур (за доплату) — познакомиться с бытом ланкийской деревни.

По пути осмотрим Золотой храм в Дамбулле — пещерный буддийский храм 1 века до н. э. с многочисленными статуями Будды.

Далее желающие смогут поучаствовать в джип-сафари в национальном парке «Миннерия» и понаблюдать за дикими слонами, пеликанами и аистами, гигантскими белками, оленями и леопардами. *Джип-сафари может быть перенесено на утро следующего дня.

Вечером, в 19:00, поужинаем и разместимся в отеле.

Сигирия или Пидурангала, Золотой храм, дополнительные активностиСигирия или Пидурангала, Золотой храм, дополнительные активностиСигирия или Пидурангала, Золотой храм, дополнительные активностиСигирия или Пидурангала, Золотой храм, дополнительные активностиСигирия или Пидурангала, Золотой храм, дополнительные активностиСигирия или Пидурангала, Золотой храм, дополнительные активностиСигирия или Пидурангала, Золотой храм, дополнительные активностиСигирия или Пидурангала, Золотой храм, дополнительные активностиСигирия или Пидурангала, Золотой храм, дополнительные активностиСигирия или Пидурангала, Золотой храм, дополнительные активности
2 день

Храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад, чайные плантации, дополнительные экскурсии

Позавтракав в 7:00, отправляемся в Канди. По пути заглянем в пещерный храм Алувихара, где более 2000 лет назад была записана буддийская Библия. Здесь у вас будет возможность написать свои имена или имена близких на пальмовых листьях по древней технологии, которую изобрели буддийские монахи.

Около 11:00 прибудем в город и посетим храм Зуба Будды — вы узнаете о значении реликвии и её истории, а также осмотрите музей, в котором выставлены разнообразные подношения, пожертвованные храму. Затем побываем у монументальной статуи Будды Бахираваканде, расположенной на вершине холма.

Погуляем по Королевскому ботаническому саду в Перадении: увидим великолепный сад орхидей, кустарники и деревья исполинских размеров, разнообразные виды тропических растений, а также Аллею мемориальных деревьев, посаженных известными историческими деятелями.

Около 15:00 доедем до чайных плантаций. Вы полюбуетесь фактурными зелёными ландшафтами и узнаете, почему, по мнению англичан, основавших здесь чайную индустрию, местный чай является лучшим в мире. Затем побываем на фабрике: вы увидите, как производится цейлонский чёрный чай, как получаются различные его сорта и как современные технологии используются вместе с традиционными. За доплату можно поучаствовать в чайной церемонии и дегустации напитка.

Дополнительно можно включить услугу аюрведического массажа (оплачивается отдельно): в окрестностях Сигирии находится несколько знаменитых аюрведических центров. Продолжительность сеанса — 1 час.

На обратном пути можем посетить (за доплату) знаменитый слоновий питомник в Пиннавеле, фабрику шёлка и батика, где вас научат носить традиционную ланкийскую одежду, включая уникальное кандийское сари, мастерскую масок и Музей драгоценных камней, где представлены редкие минералы, а также знакомят с процессом их добычи и огранки.

Храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад, чайные плантации, дополнительные экскурсииХрам Зуба Будды, Королевский ботанический сад, чайные плантации, дополнительные экскурсииХрам Зуба Будды, Королевский ботанический сад, чайные плантации, дополнительные экскурсииХрам Зуба Будды, Королевский ботанический сад, чайные плантации, дополнительные экскурсииХрам Зуба Будды, Королевский ботанический сад, чайные плантации, дополнительные экскурсииХрам Зуба Будды, Королевский ботанический сад, чайные плантации, дополнительные экскурсии

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 4
  • Питание
  • Трансферы по маршруту
  • Входные билеты: Сигирия, Дамбулла, храм Зуба Будды, Монастырь Бахираваканде, Королевский ботанический сад в Перадении
  • Русский аудиогид: водитель ставит аудиозаписи в машине, подробно рассказывающие на русском языке обо всех достопримечательностях, которые вы посещаете
Что не входит в цену
  • Услуги русскоговорящего гида (по желанию) - $150 в день
  • Дополнительные активности и экскурсии по желанию:
  • Джип-сафари - $80 с человека ($120, если только 1 пассажир)
  • Этнотур - $35
  • Наблюдение за птицами (фототур) - $45
  • Слоновий питомник в Пиннавеле - $20
  • Частный слоновий питомник + музей + катание на слоне - $20
  • Чайная церемония и дегустация чая - $15
  • Аюрведический массаж - $45
  • Стоимость тура указана за 1-2 человек. Если вас 3 и более, стоимость тура составит $420 за человека
  • При проживании в 5-звёздочном отеле стоимость тура составит $1700, если вас 1-2 человека. Если вас 3 и более - $800 за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломбо или любой другой город острова (забираем из любого отеля), 6:00
Завершение: Коломбо или любой другой город острова, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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