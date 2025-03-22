Посетите Золотой пещерный храм в
Описание тура
Организационные детали
Для подтверждения бронирования после внесения указанной на сайте суммы нужно следующее:
1) Аванс 30%. Оставшуюся часть можно оплатить при старте водителю в долларах, евро, рупиях или также как аванс перевести в рублях. Обратите внимание, что при оплате наличными долларами требуются купюры нового образца.
2) Название отеля, откуда забрать и куда вернуть (номер рейса и время прилёта в том случае, если старт из аэропорта).
3) Номера загранпаспортов, даты рождения и фамилии и имена латиницей как написано в загранпаспортах (всех путешественников).
При посещении храмов и других культовых мест, необходимо соблюдать дресс-код. Необходимо чтобы были закрыты плечи и колени (требование актуально как для мужчин, так и для женщин). Желательно, чтобы у одежды были длинные рукава. «Пляжный» вариант одежды не подойдёт.
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты. Тур проводится для групп до 8 человек.
Проживание. В стоимость включено проживание в отеле «Топаз» 4*. Размещение 2-местное. За доплату возможно размещение в отелях 5* Aarunya Nature Resort and Spa или Jetwing Kandy Gallery.
В случаях, если на даты путешествия нет свободных номеров, указанные отели могут быть заменены на отели аналогичного уровня.
*Фото отеля взяты с сайта booking.com
Питание. Включено трёхразовое питание.
Транспорт. Автомобиль (Honda Insight, Toyota Premio) или минивэн (Toyota Noah, Toyota Hiace, Nissan Caravan) с кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Для детей до 12 лет действует скидка (уточняйте при бронировании).
Уровень сложности. В туре есть подъём на Сигирю (скала с железными лестницами), время подъёма — 30–45 минут, набор высоты — около 200 м.
Виза. Ставится по прилёте, бесплатна для граждан РФ.
Программа тура по дням
Сигирия или Пидурангала, Золотой храм, дополнительные активности
Встречаемся и отправляемся к Сигирии (прибудем туда около 10:00) — скальному плато, которое возвышается над окружающей равниной в самом центре острова Шри-Ланка. В 5 веке царь Кашьяпа построил на скале неприступную крепость и дворец, в котором жил вместе с наложницами, — их изображения на стенах пещеры сохранились до сих пор. Поднимемся на «Львиную скалу», как переводится её название, и насладимся открывающимися видами. *По вашему желанию посещение Сигирии мы можем заменить на посещение соседней скалы-монастыря Пидурангала.
Затем будет возможность покататься на слонах (за доплату), объехать местную деревню и пересечь верхом реку. Также можно съездить в этнотур (за доплату) — познакомиться с бытом ланкийской деревни.
По пути осмотрим Золотой храм в Дамбулле — пещерный буддийский храм 1 века до н. э. с многочисленными статуями Будды.
Далее желающие смогут поучаствовать в джип-сафари в национальном парке «Миннерия» и понаблюдать за дикими слонами, пеликанами и аистами, гигантскими белками, оленями и леопардами. *Джип-сафари может быть перенесено на утро следующего дня.
Вечером, в 19:00, поужинаем и разместимся в отеле.
Храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад, чайные плантации, дополнительные экскурсии
Позавтракав в 7:00, отправляемся в Канди. По пути заглянем в пещерный храм Алувихара, где более 2000 лет назад была записана буддийская Библия. Здесь у вас будет возможность написать свои имена или имена близких на пальмовых листьях по древней технологии, которую изобрели буддийские монахи.
Около 11:00 прибудем в город и посетим храм Зуба Будды — вы узнаете о значении реликвии и её истории, а также осмотрите музей, в котором выставлены разнообразные подношения, пожертвованные храму. Затем побываем у монументальной статуи Будды Бахираваканде, расположенной на вершине холма.
Погуляем по Королевскому ботаническому саду в Перадении: увидим великолепный сад орхидей, кустарники и деревья исполинских размеров, разнообразные виды тропических растений, а также Аллею мемориальных деревьев, посаженных известными историческими деятелями.
Около 15:00 доедем до чайных плантаций. Вы полюбуетесь фактурными зелёными ландшафтами и узнаете, почему, по мнению англичан, основавших здесь чайную индустрию, местный чай является лучшим в мире. Затем побываем на фабрике: вы увидите, как производится цейлонский чёрный чай, как получаются различные его сорта и как современные технологии используются вместе с традиционными. За доплату можно поучаствовать в чайной церемонии и дегустации напитка.
Дополнительно можно включить услугу аюрведического массажа (оплачивается отдельно): в окрестностях Сигирии находится несколько знаменитых аюрведических центров. Продолжительность сеанса — 1 час.
На обратном пути можем посетить (за доплату) знаменитый слоновий питомник в Пиннавеле, фабрику шёлка и батика, где вас научат носить традиционную ланкийскую одежду, включая уникальное кандийское сари, мастерскую масок и Музей драгоценных камней, где представлены редкие минералы, а также знакомят с процессом их добычи и огранки.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 4
- Питание
- Трансферы по маршруту
- Входные билеты: Сигирия, Дамбулла, храм Зуба Будды, Монастырь Бахираваканде, Королевский ботанический сад в Перадении
- Русский аудиогид: водитель ставит аудиозаписи в машине, подробно рассказывающие на русском языке обо всех достопримечательностях, которые вы посещаете
Что не входит в цену
- Услуги русскоговорящего гида (по желанию) - $150 в день
- Дополнительные активности и экскурсии по желанию:
- Джип-сафари - $80 с человека ($120, если только 1 пассажир)
- Этнотур - $35
- Наблюдение за птицами (фототур) - $45
- Слоновий питомник в Пиннавеле - $20
- Частный слоновий питомник + музей + катание на слоне - $20
- Чайная церемония и дегустация чая - $15
- Аюрведический массаж - $45
- Стоимость тура указана за 1-2 человек. Если вас 3 и более, стоимость тура составит $420 за человека
- При проживании в 5-звёздочном отеле стоимость тура составит $1700, если вас 1-2 человека. Если вас 3 и более - $800 за человека