Встречаемся и отправляемся к Сигирии (прибудем туда около 10:00) — скальному плато, которое возвышается над окружающей равниной в самом центре острова Шри-Ланка. В 5 веке царь Кашьяпа построил на скале неприступную крепость и дворец, в котором жил вместе с наложницами, — их изображения на стенах пещеры сохранились до сих пор. Поднимемся на «Львиную скалу», как переводится её название, и насладимся открывающимися видами. *По вашему желанию посещение Сигирии мы можем заменить на посещение соседней скалы-монастыря Пидурангала.

Затем будет возможность покататься на слонах (за доплату), объехать местную деревню и пересечь верхом реку. Также можно съездить в этнотур (за доплату) — познакомиться с бытом ланкийской деревни.

По пути осмотрим Золотой храм в Дамбулле — пещерный буддийский храм 1 века до н. э. с многочисленными статуями Будды.

Далее желающие смогут поучаствовать в джип-сафари в национальном парке «Миннерия» и понаблюдать за дикими слонами, пеликанами и аистами, гигантскими белками, оленями и леопардами. *Джип-сафари может быть перенесено на утро следующего дня.

Вечером, в 19:00, поужинаем и разместимся в отеле.