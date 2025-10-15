Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Питание. В стоимость входят завтраки и ужины в отеле, а также минеральная вода (1 л в день на человека). Обеды оплачиваются отдельно.

Транспорт. Транспорт зависит от количества людей в группе, везде есть кондиционер:

1-2 человека — легковая машина Toyota Axio / Aqua / Similar

3-6 человек — минивэн Toyota KDH flat / High Roof

6-12 человек — микроавтобус Toyota Coaster / Mitsubishi Rosa / Nissan Civillian

Дети. Участие возможно с любого возраста, обязательно в сопровождении родителей.

Уровень сложности. Лёгкий. Будем подниматься на Сигирию, набор высоты — 200 метров, время подъёма — около 1 часа в одну сторону. Потребуется хорошая физическая форма.

Виза. Нужна, поможем оформить. Для граждан России, Казахстана и Беларуси временно бесплатна.

Тур доступен для бронирования в любой день с 1.11 по 30.04.