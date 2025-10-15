Мои заказы

Обзорный тур по Шри-Ланке: подъём на Сигирию, древняя столица Цейлона и загадочные руины и храмы

Покорить Львиную скалу, погулять по Королевскому ботаническому саду и увидеть храм Зуба Будды
За 5 дней вы увидите такую разную, но такую удивительную Шри-Ланку.

Мы посетим Анурадхапуру — первую столицу Сингальского королевства, и Михинталу, откуда по острову начал распространяться буддизм.

Поднимемся на Сигирию: преодолеем 1200
ступеней, и наградой нам станет невероятный вид на бескрайние полотна лесов. Побываем в пещерном храме Дамбулла и средневековой столице Шри-Ланки. А ещё заглянем в храм Зуба Будды и осмотрим необычные растения в Королевском ботаническом саду.

Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Питание. В стоимость входят завтраки и ужины в отеле, а также минеральная вода (1 л в день на человека). Обеды оплачиваются отдельно.

Транспорт. Транспорт зависит от количества людей в группе, везде есть кондиционер:

  • 1-2 человека — легковая машина Toyota Axio / Aqua / Similar
  • 3-6 человек — минивэн Toyota KDH flat / High Roof
  • 6-12 человек — микроавтобус Toyota Coaster / Mitsubishi Rosa / Nissan Civillian

Дети. Участие возможно с любого возраста, обязательно в сопровождении родителей.

Уровень сложности. Лёгкий. Будем подниматься на Сигирию, набор высоты — 200 метров, время подъёма — около 1 часа в одну сторону. Потребуется хорошая физическая форма.

Виза. Нужна, поможем оформить. Для граждан России, Казахстана и Беларуси временно бесплатна.

Тур доступен для бронирования в любой день с 1.11 по 30.04.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, заселение и экскурсия в Анурадхапуру

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель в Анурадхапуре. После небольшого отдыха отправимся на руины первой столицы Сингальского королевства.

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель в Анурадхапуре. После небольшого отдыха отправимся на руины первой столицы Сингальского королевства.
2 день

Михинтале, Ритигала и прибытие в Дамбуллу

После завтрака переедем в Михинтале. Именно отсюда по острову начал распространяться буддизм. Затем переместимся в Дамбуллу и заселимся в отель. Посетим Ритигалу — место первого поселения в этом регионе монахов. К вечеру вернёмся в отель.

После завтрака переедем в Михинтале. Именно отсюда по острову начал распространяться буддизм. Затем переместимся в Дамбуллу и заселимся в отель. Посетим Ритигалу — место первого поселения в этом регионе монахов. К вечеру вернёмся в отель.
3 день

Подъём на Сигирию

Сегодня побываем в пещерном храме Дамбулла и поедем к скальному плато Сигирия. Поднимемся на самый верх по лестнице за головокружительными видами. Предстоит преодолеть примерно 1200 ступеней, подъём займёт около 1 часа. После поедем в Полоннаруву — средневековую столицу Шри-Ланки. Заселимся в отель и отдохнём.

Подъём на СигириюПодъём на СигириюПодъём на СигириюПодъём на СигириюПодъём на СигириюПодъём на СигириюПодъём на Сигирию
4 день

Экскурсия по древней столице Цейлона и переезд в Канди

После завтрака выселимся из отеля и устроим экскурсию по Полоннаруве, охраняемой ЮНЕСКО. Затем переместимся в Канди, заселимся в гостиницу и посетим культурное шоу.

После завтрака выселимся из отеля и устроим экскурсию по Полоннаруве, охраняемой ЮНЕСКО. Затем переместимся в Канди, заселимся в гостиницу и посетим культурное шоу.
5 день

Храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад и отъезд

Утром вас ждёт экскурсия в храм Зуба Будды, а затем заглянем в Королевский ботанический сад Перадения, где собрана уникальная коллекция необычных растений. Прибудем в Коломбо и доставим вас в аэропорт.

Утром вас ждёт экскурсия в храм Зуба Будды, а затем заглянем в Королевский ботанический сад Перадения, где собрана уникальная коллекция необычных растений. Прибудем в Коломбо и доставим вас в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$835
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Услуги русскоязычного лицензированного гида
  • Минеральная вода в машине (1 л в день на человека)
  • Все местные налоги
  • Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Шри-Ланки и обратно
  • Обеды
  • Доплата за 1-местное размещение - $140
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Виза
  • Стоимость тура для ребёнка - $155 (если ребёнок с 2 взрослыми в 1 номере, максимальное кол во детей - 2)
  • В даты 24.12 и 31.12 доплата за тур - $70 за взрослого и $35 за ребёнка
  • Минимальное количество участников - 2 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Бандаранаике, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина
Алевтина — Организатор в Коломбо
Провела экскурсии для 540 туристов
Добрый день! Меня зовут Алевтина, я живу и работаю в Шри-Ланке более 14 лет. Представляю одну из крупнейших туристических компаний Шри-Ланки — в нашем багаже множество разнообразных интереснейших маршрутов. Экскурсии проводят высококвалифицированные русскоязычные гиды, проверенные годами сотрудничества с нашей компанией и благодарностью путешественников.
Тур входит в следующие категории Коломбо

