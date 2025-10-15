Мы посетим Анурадхапуру — первую столицу Сингальского королевства, и Михинталу, откуда по острову начал распространяться буддизм.
Поднимемся на Сигирию: преодолеем 1200
Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.
Питание. В стоимость входят завтраки и ужины в отеле, а также минеральная вода (1 л в день на человека). Обеды оплачиваются отдельно.
Транспорт. Транспорт зависит от количества людей в группе, везде есть кондиционер:
- 1-2 человека — легковая машина Toyota Axio / Aqua / Similar
- 3-6 человек — минивэн Toyota KDH flat / High Roof
- 6-12 человек — микроавтобус Toyota Coaster / Mitsubishi Rosa / Nissan Civillian
Дети. Участие возможно с любого возраста, обязательно в сопровождении родителей.
Уровень сложности. Лёгкий. Будем подниматься на Сигирию, набор высоты — 200 метров, время подъёма — около 1 часа в одну сторону. Потребуется хорошая физическая форма.
Виза. Нужна, поможем оформить. Для граждан России, Казахстана и Беларуси временно бесплатна.
Тур доступен для бронирования в любой день с 1.11 по 30.04.
Программа тура по дням
Прибытие, заселение и экскурсия в Анурадхапуру
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель в Анурадхапуре. После небольшого отдыха отправимся на руины первой столицы Сингальского королевства.
Михинтале, Ритигала и прибытие в Дамбуллу
После завтрака переедем в Михинтале. Именно отсюда по острову начал распространяться буддизм. Затем переместимся в Дамбуллу и заселимся в отель. Посетим Ритигалу — место первого поселения в этом регионе монахов. К вечеру вернёмся в отель.
Подъём на Сигирию
Сегодня побываем в пещерном храме Дамбулла и поедем к скальному плато Сигирия. Поднимемся на самый верх по лестнице за головокружительными видами. Предстоит преодолеть примерно 1200 ступеней, подъём займёт около 1 часа. После поедем в Полоннаруву — средневековую столицу Шри-Ланки. Заселимся в отель и отдохнём.
Экскурсия по древней столице Цейлона и переезд в Канди
После завтрака выселимся из отеля и устроим экскурсию по Полоннаруве, охраняемой ЮНЕСКО. Затем переместимся в Канди, заселимся в гостиницу и посетим культурное шоу.
Храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад и отъезд
Утром вас ждёт экскурсия в храм Зуба Будды, а затем заглянем в Королевский ботанический сад Перадения, где собрана уникальная коллекция необычных растений. Прибудем в Коломбо и доставим вас в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$835
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Услуги русскоязычного лицензированного гида
- Минеральная вода в машине (1 л в день на человека)
- Все местные налоги
- Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Шри-Ланки и обратно
- Обеды
- Доплата за 1-местное размещение - $140
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Виза
- Стоимость тура для ребёнка - $155 (если ребёнок с 2 взрослыми в 1 номере, максимальное кол во детей - 2)
- В даты 24.12 и 31.12 доплата за тур - $70 за взрослого и $35 за ребёнка
- Минимальное количество участников - 2 человека