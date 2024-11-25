Авиабилеты: пункт назначения — Коломбо, Шри-Ланка. Есть прямые рейсы «Аэрофлот».

Ваучер: нужен (его вам выдаст наш менеджер).

Виза: нужна, выдают на 30 дней.

Загранпаспорт: должен быть действителен в течение 6 месяцев с даты въезда в Шри-Ланку.

Медицинская страховка: нужна, любая с покрытием COVID-19.

Вакцинация или ПЦР-тест: не нужны.

Проживание. В 2-местных каютах бутик-катамарана Ocean Diamond. На верхней палубе расположены лаунж-зоны и столовая. Над ней — солярий. На средней палубе — каюты, балконы, лаунж-зона, спортивный инвентарь. На нижней — каюты.

Питание. В стоимость входит трёхразовое питание на борту.

Транспорт. Будем передвигаться на катамаране Ocean Diamond.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Виза. Выдаётся по прилёте.

*Доплата до 50% в течение двух дней, полная оплата — за 30 дней. При бронировании менее чем за 30 дней — полная оплата в течение двух дней.