Разбавим досуг водными активностями, увидим форт Галле, поплаваем с черепахами и понаблюдаем за обезьянами, прячущимися в джунглях. Вас научат рыбачить, а желающие также посетят удивительный Музей масок.
Описание тура
Организационные детали
Авиабилеты: пункт назначения — Коломбо, Шри-Ланка. Есть прямые рейсы «Аэрофлот».
Ваучер: нужен (его вам выдаст наш менеджер).
Виза: нужна, выдают на 30 дней.
Загранпаспорт: должен быть действителен в течение 6 месяцев с даты въезда в Шри-Ланку.
Медицинская страховка: нужна, любая с покрытием COVID-19.
Вакцинация или ПЦР-тест: не нужны.
Проживание. В 2-местных каютах бутик-катамарана Ocean Diamond. На верхней палубе расположены лаунж-зоны и столовая. Над ней — солярий. На средней палубе — каюты, балконы, лаунж-зона, спортивный инвентарь. На нижней — каюты.
Питание. В стоимость входит трёхразовое питание на борту.
Транспорт. Будем передвигаться на катамаране Ocean Diamond.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Виза. Выдаётся по прилёте.
*Доплата до 50% в течение двух дней, полная оплата — за 30 дней. При бронировании менее чем за 30 дней — полная оплата в течение двух дней.
Программа тура по дням
Все на борт
Встретим вас в аэропорту Коломбо и направимся в Мириссу, где начнётся наше путешествие. Нас уже будет ждать роскошный катамаран. Посадка запланирована на 16:00. После размещения — брифинг по технике безопасности от капитана. Далее выйдем в залив Велигама, поужинаем и понаблюдаем за тем, как небо окрашивается в закатные оттенки.
Поиски китов, рыбалка и Джангл Бич
Утром после завтрака будем искать китов на просторах Морского национального парке (вход оплачивается дополнительно). По пути будем рыбачить: вы освоите навык троллинга под руководством команды. Улов потом сможем приготовить.
К обеду доберёмся до пляжа Джангл Бич. Здесь мы спустим на воду сапборды, каяки и снарядимся для снорклинга, чтобы исследовать подводный мир. Местный пляж поделён на две части каменной грядой из валунов. Тропинка уходит глубоко в джунгли, поэтому обязательно погуляйте и понаблюдайте за обезьянами на деревьях.
Амбалангода
Сегодня нас ждёт долгий переход, во время которого у нас будет возможность увидеть китов и порыбачить. Пункт назначения — Амбалангода. Пришвартуемся к берегу портового города и отдохнём на пляже, наслаждаясь тишиной и шумом волн.
Одной из главных достопримечательностей Амбалангоды является Музей масок, где можно увидеть уникальные произведения искусства, изготовленные из дерева. Мастера создают не просто маски, а настоящие шедевры, украшенные резьбой и раскрашенные вручную. В музее также проводятся экскурсии, где посетители могут узнать больше о процессе создания масок и кукол. Желающие смогут побывать в музее (за доплату) или заглянуть на рыбный рынок.
Черепахи пляжа Хиккадува
Начнём день с чашки кофе, любуясь океанскими видами. Дойдём до пляжа Хиккадува, куда приплывают огромные морские черепахи. Они совсем не боятся туристов, поэтому вы сможете рассмотреть их поближе, поплавать с ними и покормить. Также покатаемся на сапах и искупаемся.
Возвращение на Джангл Бич, форт Галле
После завтрака вернёмся на Джангл Бич. Посетим город Галле, где вы сможете осмотреть местную достопримечательность — форт Галле. Построенный португальцами в 16 веке и впоследствии расширенный голландцами. Он представляет собой уникальный пример колониальной архитектуры и истории.
Заключительный вечер на катамаране проведём приятно: покатаемся на сапах, поваляемся на палубе, порыбачим и, конечно, вдоволь накупаемся в Индийском океане. За ужином поиграем в настолки.
Окончание тура
Вот и подошло к концу наше путешествие. Из Мириссы вы сможете добраться до аэропорта, чтобы улететь домой, а желающие продолжат свой отдых.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 250
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансфер из аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида, шкипера, кока
- Экскурсия по форту Галле
- Оборудование для снорклинга, сапборды и каяки, удочка для рыбалки
- SIM-карта
Что не входит в цену
- Перелёт до Коломбо и обратно
- Алкоголь - $80
- Продолжение отдыха в отелях
- Дополнительные экскурсии
- Вход в Морской национальный парк - $30 за человека