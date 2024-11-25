Круиз по Шри-Ланке на бутик-катамаране: от Коломбо до Мириссы

Увидеть гигантских черепах, порыбачить с борта и отдохнуть на Джангл Бич
Растворимся в объятиях Индийского океана, путешествуя на роскошном катамаране! Наш небольшой круиз поможет вам отдохнуть и открыть для себя увлекательные локации Шри-Ланки. Стартуем в Мириссе, откуда дойдём до Джангл Бич, Амбалангоды, Хиккадувы и Галле.

Разбавим досуг водными активностями, увидим форт Галле, поплаваем с черепахами и понаблюдаем за обезьянами, прячущимися в джунглях. Вас научат рыбачить, а желающие также посетят удивительный Музей масок.
Круиз по Шри-Ланке на бутик-катамаране: от Коломбо до Мириссы
Круиз по Шри-Ланке на бутик-катамаране: от Коломбо до Мириссы
Круиз по Шри-Ланке на бутик-катамаране: от Коломбо до Мириссы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Авиабилеты: пункт назначения — Коломбо, Шри-Ланка. Есть прямые рейсы «Аэрофлот».
Ваучер: нужен (его вам выдаст наш менеджер).
Виза: нужна, выдают на 30 дней.
Загранпаспорт: должен быть действителен в течение 6 месяцев с даты въезда в Шри-Ланку.
Медицинская страховка: нужна, любая с покрытием COVID-19.
Вакцинация или ПЦР-тест: не нужны.

Проживание. В 2-местных каютах бутик-катамарана Ocean Diamond. На верхней палубе расположены лаунж-зоны и столовая. Над ней — солярий. На средней палубе — каюты, балконы, лаунж-зона, спортивный инвентарь. На нижней — каюты.

Питание. В стоимость входит трёхразовое питание на борту.

Транспорт. Будем передвигаться на катамаране Ocean Diamond.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Виза. Выдаётся по прилёте.

*Доплата до 50% в течение двух дней, полная оплата — за 30 дней. При бронировании менее чем за 30 дней — полная оплата в течение двух дней.

Программа тура по дням

1 день

Все на борт

Встретим вас в аэропорту Коломбо и направимся в Мириссу, где начнётся наше путешествие. Нас уже будет ждать роскошный катамаран. Посадка запланирована на 16:00. После размещения — брифинг по технике безопасности от капитана. Далее выйдем в залив Велигама, поужинаем и понаблюдаем за тем, как небо окрашивается в закатные оттенки.

Все на бортВсе на бортВсе на бортВсе на бортВсе на бортВсе на бортВсе на борт
2 день

Поиски китов, рыбалка и Джангл Бич

Утром после завтрака будем искать китов на просторах Морского национального парке (вход оплачивается дополнительно). По пути будем рыбачить: вы освоите навык троллинга под руководством команды. Улов потом сможем приготовить.

К обеду доберёмся до пляжа Джангл Бич. Здесь мы спустим на воду сапборды, каяки и снарядимся для снорклинга, чтобы исследовать подводный мир. Местный пляж поделён на две части каменной грядой из валунов. Тропинка уходит глубоко в джунгли, поэтому обязательно погуляйте и понаблюдайте за обезьянами на деревьях.

Поиски китов, рыбалка и Джангл БичПоиски китов, рыбалка и Джангл БичПоиски китов, рыбалка и Джангл БичПоиски китов, рыбалка и Джангл Бич
3 день

Амбалангода

Сегодня нас ждёт долгий переход, во время которого у нас будет возможность увидеть китов и порыбачить. Пункт назначения — Амбалангода. Пришвартуемся к берегу портового города и отдохнём на пляже, наслаждаясь тишиной и шумом волн.

Одной из главных достопримечательностей Амбалангоды является Музей масок, где можно увидеть уникальные произведения искусства, изготовленные из дерева. Мастера создают не просто маски, а настоящие шедевры, украшенные резьбой и раскрашенные вручную. В музее также проводятся экскурсии, где посетители могут узнать больше о процессе создания масок и кукол. Желающие смогут побывать в музее (за доплату) или заглянуть на рыбный рынок.

АмбалангодаАмбалангодаАмбалангодаАмбалангода
4 день

Черепахи пляжа Хиккадува

Начнём день с чашки кофе, любуясь океанскими видами. Дойдём до пляжа Хиккадува, куда приплывают огромные морские черепахи. Они совсем не боятся туристов, поэтому вы сможете рассмотреть их поближе, поплавать с ними и покормить. Также покатаемся на сапах и искупаемся.

Черепахи пляжа ХиккадуваЧерепахи пляжа ХиккадуваЧерепахи пляжа ХиккадуваЧерепахи пляжа Хиккадува
5 день

Возвращение на Джангл Бич, форт Галле

После завтрака вернёмся на Джангл Бич. Посетим город Галле, где вы сможете осмотреть местную достопримечательность — форт Галле. Построенный португальцами в 16 веке и впоследствии расширенный голландцами. Он представляет собой уникальный пример колониальной архитектуры и истории.

Заключительный вечер на катамаране проведём приятно: покатаемся на сапах, поваляемся на палубе, порыбачим и, конечно, вдоволь накупаемся в Индийском океане. За ужином поиграем в настолки.

Возвращение на Джангл Бич, форт ГаллеВозвращение на Джангл Бич, форт ГаллеВозвращение на Джангл Бич, форт ГаллеВозвращение на Джангл Бич, форт Галле
6 день

Окончание тура

Вот и подошло к концу наше путешествие. Из Мириссы вы сможете добраться до аэропорта, чтобы улететь домой, а желающие продолжат свой отдых.

До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 250
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер из аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида, шкипера, кока
  • Экскурсия по форту Галле
  • Оборудование для снорклинга, сапборды и каяки, удочка для рыбалки
  • SIM-карта
Что не входит в цену
  • Перелёт до Коломбо и обратно
  • Алкоголь - $80
  • Продолжение отдыха в отелях
  • Дополнительные экскурсии
  • Вход в Морской национальный парк - $30 за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Мирисса, время зависит от времени вашего обратного вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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