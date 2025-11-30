Мои заказы

Многогранная Шри-Ланка: знаковые локации, джип-сафари, сёрфинг и отдых у океана

Подняться на Малый пик Адама, прокатиться на высокогорном поезде и посетить центр Неллигала
Шри-Ланка — остров, где горные вершины обнимают чайные плантации, океан играет лазурными волнами, а древние традиции живут в каждом уголке. Отправляемся исследовать must-see-локации и наслаждаться временем на пляжах. Вас ждут
читать дальше

грандиозные виды с Малого пика Адама и прогулка по Девятиарочному мосту.

Мы вдохнём аромат корицы на одноимённом острове, встретимся с морскими черепахами и прокатимся на знаменитом поезде, словно парящем над джунглями.

Добавим захватывающее сафари, английское очарование Нувара-Элии и сёрфинг для полного набора впечатлений!

Многогранная Шри-Ланка: знаковые локации, джип-сафари, сёрфинг и отдых у океана
Многогранная Шри-Ланка: знаковые локации, джип-сафари, сёрфинг и отдых у океана
Многогранная Шри-Ланка: знаковые локации, джип-сафари, сёрфинг и отдых у океана

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Питание. В стоимость входят завтраки и 1 ужин в центре острова. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Уровень сложности. Предусмотрен подъём на Малый пик Адама (время подъема в одну сторону — 30–45 минут).

Виза. Ставится по прибытии.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на остров

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель на берегу океана. Вечером соберёмся на ужин и познакомимся друг с другом ближе.

Прибытие на остров
2 день

Слоновий питомник, центр Нелигала, Амбулувава и Нувара-Элия

Утром отправляемся вглубь острова. Первая остановка — слоновий питомник, где понаблюдаем, как слонов выводят купаться в реке. Затем посещаем древнюю столицу Канди — город, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы заглянем в буддийский центр Неллигала, поднимемся на тук-туках к загадочной башне Амбулувава, прогуляемся по чайным плантациям и узнаем на фабрике, как производится знаменитый цейлонский чай.

Далее отправляемся в Нувара-Элию, город с колониальной атмосферой, известный как маленькая Англия. Здесь прогуляемся по улочкам, зайдём в старинное почтовое отделение 1895 года и отправим открытки близким. День завершится в уютном горном отеле в английском стиле, где нас ждёт ужин блюдами национальной кухни.

Слоновий питомник, центр Нелигала, Амбулувава и Нувара-ЭлияСлоновий питомник, центр Нелигала, Амбулувава и Нувара-ЭлияСлоновий питомник, центр Нелигала, Амбулувава и Нувара-ЭлияСлоновий питомник, центр Нелигала, Амбулувава и Нувара-Элия
3 день

Элла: Девятиарочный мост, Малый пик Адама и водопад Равана

После сытного завтрака нас ждёт путешествие на знаменитом поезде сквозь горные пейзажи. Не упустим шанс сделать потрясающие фотографии из окна вагона. В Элле прогуляемся по легендарному Девятиарочному мосту, посетим Аюрведический сад, поднимемся на Малый пик Адама, умоемся водой священного водопада Равана, а также покормим обезьян и слонов.

Вечером вернёмся в наш отель на берегу океана.

Элла: Девятиарочный мост, Малый пик Адама и водопад РаванаЭлла: Девятиарочный мост, Малый пик Адама и водопад РаванаЭлла: Девятиарочный мост, Малый пик Адама и водопад РаванаЭлла: Девятиарочный мост, Малый пик Адама и водопад Равана
4 день

Ловим волну

Этот день посвящён отдыху и океану. Загораем, купаемся, пробуем экзотические фрукты. А для тех, кто хочет добавить немного адреналина — занятия сёрфингом и первые попытки поймать волну под руководством инструкторов.

Ловим волнуЛовим волнуЛовим волнуЛовим волну
5 день

Черепашья ферма и снорклинг

Посещаем черепашью ферму, где заботливо выращивают маленьких черепашат. После этого отправляемся на пляж, где сможем поплавать в лагуне с морскими черепахами, достигающими 1,5–2 метров в длину. Не забудьте взять маски для ныряния: зрелище будет незабываемым!

Черепашья ферма и снорклингЧерепашья ферма и снорклингЧерепашья ферма и снорклингЧерепашья ферма и снорклинг
6 день

Озеро Коггала, остров Корицы

Первую половину дня посвятим отдыху на пляже. Затем отправляемся на лодочную прогулку по озеру Коггала, окружённому мангровыми лесами. Посещаем остров Корицы, где узнаем, как выращивают и обрабатывают ароматные коричные палочки.

Озеро Коггала, остров КорицыОзеро Коггала, остров КорицыОзеро Коггала, остров КорицыОзеро Коггала, остров Корицы
7 день

Джип-сафари в парке «Яла»

Ранним утром отправляемся в национальный парк «Яла», чтобы увидеть диких животных в их естественной среде. Это увлекательное приключение никого не оставит равнодушным! После обеда возвращаемся в отель.

Джип-сафари в парке «Яла»Джип-сафари в парке «Яла»Джип-сафари в парке «Яла»Джип-сафари в парке «Яла»
8 день

Форт Галле

Утром исследуем исторический форт Галле — уникальное сочетание азиатской и европейской архитектур. Заглянем в местные магазинчики, чтобы выбрать сувениры для близких. После — отдых у океана. Завершим наше путешествие праздничным прощальным ужином на берегу.

Форт ГаллеФорт ГаллеФорт ГаллеФорт Галле
9 день

Окончание тура

Прощаемся с островом и отправляемся в аэропорт Коломбо. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1730
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 ужин
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Урок сёрфинга
  • Джип-сафари
Что не входит в цену
  • Перелёт до Коломбо и обратно
  • Остальное питание
  • Виза
  • Обратите внимание: стоимость тура на заезды с 02.01. и 20.01. составит $1250
Место начала и завершения?
Аэропорт Коломбо, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваш гид в Коломбо
Приветствую всех любителей путешествий и приключений! Меня зовут Оксана. И три года как я живу и работаю в райском месте Индийского океана — Шри-Ланке. Я турагент и организатор авторских и экскурсионных туров по острову. По профессиям и филолог, и юрист, а по призванию люблю организовывать людей и показывать, как прекрасна наша планета!

Тур входит в следующие категории Коломбо

Похожие туры из Коломбо

Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
На машине
Сёрфинг
14 дней
4 отзыва
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
Отправиться в китовое сафари, заняться рафтингом и пролететь над джунглями на зиплайне
Начало: Аэропорт Коломбо, по времени вашего рейса
30 ноя в 10:00
28 дек в 10:00
$1790 за человека
Обрести гармонию на Шри-Ланке: йога-тур с экскурсиями и отдыхом у океана
10 дней
2 отзыва
Обрести гармонию на Шри-Ланке: йога-тур с экскурсиями и отдыхом у океана
Помедитировать на Малом пике Адама, пройти игру «Лила» и полюбоваться древними храмами
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
16 янв в 10:00
7 фев в 08:00
$1150 за человека
Экскурсии и пляжный отдых на Шри-Ланке: индивидуальный тур
На машине
Джиппинг
7 дней
1 отзыв
Экскурсии и пляжный отдых на Шри-Ланке: индивидуальный тур
Прокатиться на джипах по нацпарку, посмотреть на слонов и увидеть Сигирию и древний Канди
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
Завтра в 08:00
27 ноя в 08:00
€1700 за всё до 2 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Коломбо
Все туры из Коломбо