Утром отправляемся вглубь острова. Первая остановка — слоновий питомник, где понаблюдаем, как слонов выводят купаться в реке. Затем посещаем древнюю столицу Канди — город, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы заглянем в буддийский центр Неллигала, поднимемся на тук-туках к загадочной башне Амбулувава, прогуляемся по чайным плантациям и узнаем на фабрике, как производится знаменитый цейлонский чай.

Далее отправляемся в Нувара-Элию, город с колониальной атмосферой, известный как маленькая Англия. Здесь прогуляемся по улочкам, зайдём в старинное почтовое отделение 1895 года и отправим открытки близким. День завершится в уютном горном отеле в английском стиле, где нас ждёт ужин блюдами национальной кухни.