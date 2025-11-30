Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Питание. В стоимость входят завтраки и 1 ужин в центре острова. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Уровень сложности. Предусмотрен подъём на Малый пик Адама (время подъема в одну сторону — 30–45 минут).
Виза. Ставится по прибытии.
Программа тура по дням
Прибытие на остров
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель на берегу океана. Вечером соберёмся на ужин и познакомимся друг с другом ближе.
Слоновий питомник, центр Нелигала, Амбулувава и Нувара-Элия
Утром отправляемся вглубь острова. Первая остановка — слоновий питомник, где понаблюдаем, как слонов выводят купаться в реке. Затем посещаем древнюю столицу Канди — город, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы заглянем в буддийский центр Неллигала, поднимемся на тук-туках к загадочной башне Амбулувава, прогуляемся по чайным плантациям и узнаем на фабрике, как производится знаменитый цейлонский чай.
Далее отправляемся в Нувара-Элию, город с колониальной атмосферой, известный как маленькая Англия. Здесь прогуляемся по улочкам, зайдём в старинное почтовое отделение 1895 года и отправим открытки близким. День завершится в уютном горном отеле в английском стиле, где нас ждёт ужин блюдами национальной кухни.
Элла: Девятиарочный мост, Малый пик Адама и водопад Равана
После сытного завтрака нас ждёт путешествие на знаменитом поезде сквозь горные пейзажи. Не упустим шанс сделать потрясающие фотографии из окна вагона. В Элле прогуляемся по легендарному Девятиарочному мосту, посетим Аюрведический сад, поднимемся на Малый пик Адама, умоемся водой священного водопада Равана, а также покормим обезьян и слонов.
Вечером вернёмся в наш отель на берегу океана.
Ловим волну
Этот день посвящён отдыху и океану. Загораем, купаемся, пробуем экзотические фрукты. А для тех, кто хочет добавить немного адреналина — занятия сёрфингом и первые попытки поймать волну под руководством инструкторов.
Черепашья ферма и снорклинг
Посещаем черепашью ферму, где заботливо выращивают маленьких черепашат. После этого отправляемся на пляж, где сможем поплавать в лагуне с морскими черепахами, достигающими 1,5–2 метров в длину. Не забудьте взять маски для ныряния: зрелище будет незабываемым!
Озеро Коггала, остров Корицы
Первую половину дня посвятим отдыху на пляже. Затем отправляемся на лодочную прогулку по озеру Коггала, окружённому мангровыми лесами. Посещаем остров Корицы, где узнаем, как выращивают и обрабатывают ароматные коричные палочки.
Джип-сафари в парке «Яла»
Ранним утром отправляемся в национальный парк «Яла», чтобы увидеть диких животных в их естественной среде. Это увлекательное приключение никого не оставит равнодушным! После обеда возвращаемся в отель.
Форт Галле
Утром исследуем исторический форт Галле — уникальное сочетание азиатской и европейской архитектур. Заглянем в местные магазинчики, чтобы выбрать сувениры для близких. После — отдых у океана. Завершим наше путешествие праздничным прощальным ужином на берегу.
Окончание тура
Прощаемся с островом и отправляемся в аэропорт Коломбо. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1730
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 ужин
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Урок сёрфинга
- Джип-сафари
Что не входит в цену
- Перелёт до Коломбо и обратно
- Остальное питание
- Виза
- Обратите внимание: стоимость тура на заезды с 02.01. и 20.01. составит $1250