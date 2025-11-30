Мои заказы

Один отпуск - две страны: активный отдых на Шри-Ланке и релакс на Мальдивах

Побывать на необитаемом острове, понаблюдать за слонами и научиться плетению из пальмовых листьев
В этом путешествии вы откроете для себя сразу два тропических рая — Шри-Ланку и Мальдивы! На Цейлоне нас ждут величественные горы, густые джунгли, чайные плантации и древние буддийские святыни.

Мы поднимемся
на Львиную скалу Сигирии, прогуляемся по колониальному форту Галле, посетим пещерный храм Дамбуллы и прокатимся на поезде по одному из самых живописных маршрутов в мире. Увидим Девятиарочный мост в Элле и насладимся шумом 220-метрового водопада Диялума. Настоящее сафари подарит встречу с леопардами, слонами и другими обитателями парка Яла.

А завершением станет неспешный отдых на Мальдивах: бирюзовый океан, снорклинг среди кораллов и разноцветных рыбок, посещение необитаемого острова и прощальный ужин под звёздами на пляже.

Описание тура

Организационные детали

Страховка не обязательна, но настоятельно рекомендована (покрытие от 50 000 $).
Валюта: шри-ланкийская рупия, удобно обменять доллары/евро в аэропорту.
Карты принимаются не везде, для мелких расходов лучше иметь наличные.
Связь: в аэропорту можно приобрести SIM-карту (Dialog, Mobitel). Wi-Fi в отелях может быть нестабильным.
Рекомендуем взять: крем SPF 50+, дождевик, зонт, тёплую одежду для горных районов (в Нуваре-Элии утром до +10°C).

Программа тура по дням

1 день

Форт Галле, переезд до парка «Яла»

Встречаемся в Коломбо, где жизнь течёт размеренно и без спешки, и отправляемся вдоль океанского побережья на юг. Первой остановкой станет голландский форт Галле 17 века. Осмотрим белоснежные стены стены и маяк у бирюзового моря, пройдёмся по мощёным улочкам и ощутим дух старинной колониальной эпохи. Заглянем в антикварные магазинчики и кофейни с ароматом корицы и карамели.

Затем поедем в сторону национального парка «Яла», в котором обитают леопарды, слоны, павлины и другие животные. Вечером — ужин и отдых в отеле рядом с заповедником.

2 день

Сафари в парке «Яла», водопад Диялума, Девятиарочнй мост, отдых в горном отеле

Рано утром мы поедем в парк на сафари, где окажемся посреди дикой природы. Сидя в джипах, поищем леопардов, следы слонов и силуэты крокодилов у водоёмов. Также здесь можно встретить буйволов, фламинго, мангустов и даже медведей.

После сафари позавтракаем и отправимся к водопаду Диялума высотой 220 метров. Поднимемся к верхним каскадам, искупаемся в природных бассейнах и насладимся видами.

Затем пообедаем в местном кафе — попробуем ротти, котту и жареный рис. Во второй половине дня побываем у Девятиарочного моста в Элле и, если повезёт, застанем проходящий поезд на фоне тропической зелени. Вечером отдохнём в горном отеле.

3 день

Поздка на поезде в Нувара-Элию, чайная фабрика и плантация, башня Амбулувава

Утром на поезде отправимся в Нувара-Элию — проедем по одному из самых живописных маршрутов в мире. Медленно движущийся состав идёт среди чайных плантаций, ущелий и облаков, а местные жители машут в знак приветствия с холмов.

По прибытии нас встретит прохладный климат и колониальная архитектура, за которую город называют «Маленькой Англией». Мы посетим чайные плантации и фабрику, узнаем секреты цейлонского чая, сами попробуем собирать листья и устроим дегустацию.

После заедем к башне Амбулувава, которая словно закручивается в небо, и насладимся панорамным видом на центральную часть острова. Ночевать будем в отеле рядом с местом, где живут слоны — утром сможем понаблюдать за их играми и купанием.

4 день

Наблюдение за слонятами, сад специй, храм Дамбулла

Сегодня побываем в слоновьем питомнике, где заботятся о малышах, оставшихся без семьи. Здесь они играют, купаются в грязевых ваннах и пьют молоко из бутылок. По желанию заедем в сад специй, чтобы увидеть, как выращивают корицу, ваниль, мускат и гвоздику. Нам сделают лёгкий массаж маслами и угостят травяным чаем.

После посетим пещерный храм Дамбулла — комплекс из пяти залов, выдолбленных в скале, с древними фресками и сотнями статуй Будды.

5 день

Сигирия, этнопоездка в деревню, переезд в Негомбо

Рано утром совершим подъём на Сигирию — знаменитую Львиную скалу высотой 200 метров. Лестница к вершине проходит мимо каменных лап льва, фресок и террас. Сверху нам откроется потрясающий вид на бескрайние джунгли.

После спуска нас ждёт этнографическая прогулка по деревне: поездка на быках, домашний обед у местной семьи и знакомство с повседневной жизнью сингалов.

Вечером — переезд в Негомбо, уютный город у океана, где нас встретят пляжи с рыбацкими лодками.

6 день

Перелёт на Мальдивы, размещение в отеле, отдых

В этот день совершим перелёт на Мальдивы. Уже из самолёта увидим воду всех оттенков голубого: от бирюзы до неона. По прибытии нас встретят и доставят на остров, где мы разместимся в отеле у пляжа с белым песком и пальмами. Оставшееся время посвятим отдыху в этом тропическом раю.

7 день

Пляжный отдых и развлечения

Этот и следующие 2 дня будем наслаждаться отдыхом и уединением: будем купаться в океане, загорать под пальмами и пить кокосы. В программе также запланированы поездка на необитаемый остров, где вас ждут море, мягкий песок и пикник, и снорклинг на рифах — возможность увидеть разноцветных рыбок, кораллы, черепах и скатов.

А ещё мы примем участие в мастер-классе по плетению из пальмовых листьев и сделаем сувениры своими руками.

8 день

Отдых

Купаемся, загораем, развлекаемся.

9 день

Отдых, заключительный ужин

Днём — пляжный отдых. А вечером устроим прощальный ужин на пляже при свечах, под звёздным небом и шум прибоя.

10 день

Завершение тура, отъезд

Утром — трансфер в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером и водой
  • Все входные билеты по программе
  • Русскоговорящий гид по маршруту
  • Авиабилет Коломбо - Мале
Что не входит в цену
  • Международные авиабилеты до Коломбо и обратно из Мале
  • Обеды
  • Страховка
  • Обратите внимание! Стоимость тура зависит от количества человек в группе:
  • $2150 - 2 человека в группе (индивидуально)
  • $1950 - 4 человека в группе
  • $1850 - от 6 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломбо, аэропорт, с 10:00
Завершение: Мале, 10:00 (возможна корректировка времени)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — Организатор в Коломбо
Провела экскурсии для 11 туристов
Мы специализируемся на организации групповых и индивидуальных туров на Шри-Ланку длительностью от 1 до 11 дней. Мы живем на Шри-Ланке и хорошо знаем этот остров. В нашей команде местные русскоговорящие
лицензированные гиды и проверенные водители. Для нас очень важно сделать ваше путешествие не только насыщенным и активным, но и комфортным, поэтому мы уделяем большое внимание комфорту и сервису, выбираем лучшие отели, организуем логистику с наиболее комфортными переездами между локациями, четко следим за таймингом, обедаем только в проверенных местах.

