Мы поднимемся
Описание тура
Организационные детали
Страховка не обязательна, но настоятельно рекомендована (покрытие от 50 000 $).
Валюта: шри-ланкийская рупия, удобно обменять доллары/евро в аэропорту.
Карты принимаются не везде, для мелких расходов лучше иметь наличные.
Связь: в аэропорту можно приобрести SIM-карту (Dialog, Mobitel). Wi-Fi в отелях может быть нестабильным.
Рекомендуем взять: крем SPF 50+, дождевик, зонт, тёплую одежду для горных районов (в Нуваре-Элии утром до +10°C).
Программа тура по дням
Форт Галле, переезд до парка «Яла»
Встречаемся в Коломбо, где жизнь течёт размеренно и без спешки, и отправляемся вдоль океанского побережья на юг. Первой остановкой станет голландский форт Галле 17 века. Осмотрим белоснежные стены стены и маяк у бирюзового моря, пройдёмся по мощёным улочкам и ощутим дух старинной колониальной эпохи. Заглянем в антикварные магазинчики и кофейни с ароматом корицы и карамели.
Затем поедем в сторону национального парка «Яла», в котором обитают леопарды, слоны, павлины и другие животные. Вечером — ужин и отдых в отеле рядом с заповедником.
Сафари в парке «Яла», водопад Диялума, Девятиарочнй мост, отдых в горном отеле
Рано утром мы поедем в парк на сафари, где окажемся посреди дикой природы. Сидя в джипах, поищем леопардов, следы слонов и силуэты крокодилов у водоёмов. Также здесь можно встретить буйволов, фламинго, мангустов и даже медведей.
После сафари позавтракаем и отправимся к водопаду Диялума высотой 220 метров. Поднимемся к верхним каскадам, искупаемся в природных бассейнах и насладимся видами.
Затем пообедаем в местном кафе — попробуем ротти, котту и жареный рис. Во второй половине дня побываем у Девятиарочного моста в Элле и, если повезёт, застанем проходящий поезд на фоне тропической зелени. Вечером отдохнём в горном отеле.
Поздка на поезде в Нувара-Элию, чайная фабрика и плантация, башня Амбулувава
Утром на поезде отправимся в Нувара-Элию — проедем по одному из самых живописных маршрутов в мире. Медленно движущийся состав идёт среди чайных плантаций, ущелий и облаков, а местные жители машут в знак приветствия с холмов.
По прибытии нас встретит прохладный климат и колониальная архитектура, за которую город называют «Маленькой Англией». Мы посетим чайные плантации и фабрику, узнаем секреты цейлонского чая, сами попробуем собирать листья и устроим дегустацию.
После заедем к башне Амбулувава, которая словно закручивается в небо, и насладимся панорамным видом на центральную часть острова. Ночевать будем в отеле рядом с местом, где живут слоны — утром сможем понаблюдать за их играми и купанием.
Наблюдение за слонятами, сад специй, храм Дамбулла
Сегодня побываем в слоновьем питомнике, где заботятся о малышах, оставшихся без семьи. Здесь они играют, купаются в грязевых ваннах и пьют молоко из бутылок. По желанию заедем в сад специй, чтобы увидеть, как выращивают корицу, ваниль, мускат и гвоздику. Нам сделают лёгкий массаж маслами и угостят травяным чаем.
После посетим пещерный храм Дамбулла — комплекс из пяти залов, выдолбленных в скале, с древними фресками и сотнями статуй Будды.
Сигирия, этнопоездка в деревню, переезд в Негомбо
Рано утром совершим подъём на Сигирию — знаменитую Львиную скалу высотой 200 метров. Лестница к вершине проходит мимо каменных лап льва, фресок и террас. Сверху нам откроется потрясающий вид на бескрайние джунгли.
После спуска нас ждёт этнографическая прогулка по деревне: поездка на быках, домашний обед у местной семьи и знакомство с повседневной жизнью сингалов.
Вечером — переезд в Негомбо, уютный город у океана, где нас встретят пляжи с рыбацкими лодками.
Перелёт на Мальдивы, размещение в отеле, отдых
В этот день совершим перелёт на Мальдивы. Уже из самолёта увидим воду всех оттенков голубого: от бирюзы до неона. По прибытии нас встретят и доставят на остров, где мы разместимся в отеле у пляжа с белым песком и пальмами. Оставшееся время посвятим отдыху в этом тропическом раю.
Пляжный отдых и развлечения
Этот и следующие 2 дня будем наслаждаться отдыхом и уединением: будем купаться в океане, загорать под пальмами и пить кокосы. В программе также запланированы поездка на необитаемый остров, где вас ждут море, мягкий песок и пикник, и снорклинг на рифах — возможность увидеть разноцветных рыбок, кораллы, черепах и скатов.
А ещё мы примем участие в мастер-классе по плетению из пальмовых листьев и сделаем сувениры своими руками.
Отдых
Купаемся, загораем, развлекаемся.
Отдых, заключительный ужин
Днём — пляжный отдых. А вечером устроим прощальный ужин на пляже при свечах, под звёздным небом и шум прибоя.
Завершение тура, отъезд
Утром — трансфер в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансфер из/в аэропорт
- Комфортабельный транспорт с кондиционером и водой
- Все входные билеты по программе
- Русскоговорящий гид по маршруту
- Авиабилет Коломбо - Мале
Что не входит в цену
- Международные авиабилеты до Коломбо и обратно из Мале
- Обеды
- Страховка
- Обратите внимание! Стоимость тура зависит от количества человек в группе:
- $2150 - 2 человека в группе (индивидуально)
- $1950 - 4 человека в группе
- $1850 - от 6 человек