Встречаемся в Коломбо, где жизнь течёт размеренно и без спешки, и отправляемся вдоль океанского побережья на юг. Первой остановкой станет голландский форт Галле 17 века. Осмотрим белоснежные стены стены и маяк у бирюзового моря, пройдёмся по мощёным улочкам и ощутим дух старинной колониальной эпохи. Заглянем в антикварные магазинчики и кофейни с ароматом корицы и карамели.

Затем поедем в сторону национального парка «Яла», в котором обитают леопарды, слоны, павлины и другие животные. Вечером — ужин и отдых в отеле рядом с заповедником.