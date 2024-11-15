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Понежиться на пляже под солнцем, попрактиковать разные виды йоги и увидеть знаковые локации
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Прелести Цейлона: большое путешествие по достопримечательностям Шри-Ланки и пляжный отдых
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1500$1 350 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «На 10 дней»
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