10 дней
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
Покататься на слонах, поплавать с черепахами среди коралловых рифов и побывать на фабрике чая
Начало: Аэропорт Коломбо
23 сен в 08:00
21 окт в 08:00
$1 750 за человека
скидка
10%
10 дней
Йога-тур на островах: осознанное путешествие по Шри-Ланке
Понежиться на пляже под солнцем, попрактиковать разные виды йоги и увидеть знаковые локации
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
15 ноя в 10:00
1100$990 за человека
10 дней
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
Увидеть знаменитую Львиную скалу, подняться на пик Адама и отдохнуть на лучших курортах острова
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время зависит от времени ва...
3 янв в 08:00
2 фев в 08:00
108 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина21 февраля 2024Всем привет, кто читает этот отзыв. Случайные стечения обстоятельсв занесли меня в путешествие. Ответственно заявляю можете смело отправляться с ними в
- ЮЮлиана13 февраля 2024"Благодарю за организацию моего путешествия в Шри - Ланку! Продуманный, насыщенный впечатлениями маршрут, профессиональный подход даже к мелочам)) Отличное питание, внимательный персонал
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Туры на 10 дней»
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Сколько стоит тур в Коломбо в августе 2024
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