Экскурсионные туры на 10 дней по Коломбо

Найдено 3 тура в категории «Туры на 10 дней» в Коломбо на русском языке, цены от $990, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
2 отзыва
10 дней
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
Покататься на слонах, поплавать с черепахами среди коралловых рифов и побывать на фабрике чая
Начало: Аэропорт Коломбо
23 сен в 08:00
21 окт в 08:00
$1 750 за человека
Йога-тур на островах: осознанное путешествие по Шри-Ланке
скидка
10%
10 дней
Йога-тур на островах: осознанное путешествие по Шри-Ланке
Понежиться на пляже под солнцем, попрактиковать разные виды йоги и увидеть знаковые локации
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
15 ноя в 10:00
1100$990 за человека
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
На машине
10 дней
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
Увидеть знаменитую Львиную скалу, подняться на пик Адама и отдохнуть на лучших курортах острова
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время зависит от времени ва...
3 янв в 08:00
2 фев в 08:00
108 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    21 февраля 2024
    По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
    Всем привет, кто читает этот отзыв. Случайные стечения обстоятельсв занесли меня в путешествие. Ответственно заявляю можете смело отправляться с ними в
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    путешествие. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы до путешествия, а во время путешесивмя старались сделать, так чтбы всем попутчикам было комфортно. Кто-то мечтал поплавать с акулами, а мне хотелось белоснежный песок и бюрюзовый океан, научиться кататься на сапе. Все получили желаемое. Если вы хотите классных эмоций и запоминающегося отдыха, тогда берите смело тур и отправляйтесь в путешествие. Бонусом можете получить новых друзей, как я. Еще раз огромное спасибо ребятам за то, что сделали одно из самых ярких моих путешествий. Буду с нетерпением ждать новых!

  • Ю
    Юлиана
    13 февраля 2024
    По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
    "Благодарю за организацию моего путешествия в Шри - Ланку! Продуманный, насыщенный впечатлениями маршрут, профессиональный подход даже к мелочам)) Отличное питание, внимательный персонал
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    на яхте и в гостиницах по маршруту сделали мой отдых комфортным, а океан впечатлений- незабываемым! Большое спасибо лично Дон Чангу за отзывчивость, интересные поездки и профессиональный подход во всём)) Благодарю, буду рекомендовать Всем удачи и интересных путешествий

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Туры на 10 дней»

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  1. По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
  2. Йога-тур на островах: осознанное путешествие по Шри-Ланке
  3. Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
Сколько стоит тур в Коломбо в августе 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Туры на 10 дней" можно забронировать 3 тура от 990 до 108 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Туры на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Туры на 10 дней», 2 ⭐ отзыва, цены от $990. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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