Описание тура
Организационные детали
• Паспорт и виза
– Срок действия паспорта должен быть не менее 6 месяцев.
– Оформите электронную визу ETA заранее (поможем).
• Медицинские требования
– Обязательно возьмите базовую аптечку и медицинскую страховку.
• Валюта и деньги
– Официальная валюта — рупия (LKR).
– Меняйте деньги в банках или лицензированных обменниках (подскажем, покажем, расскажем, поможем).
– В крупных городах принимают карточки международного образца и карты Union Pay, но в отдалённых регионах лучше иметь наличные.
• Связь и интернет
– Повсеместно есть 4G, бесплатный Wi-Fi встречается в отелях и кафе.
• Климат и одежда
– Тёплый и влажный климат круглый год.
– Берите лёгкую хлопковую одежду, солнцезащитные очки и крем.
– Одежду на 15 градусов для экскурсий в горах, а также дождевик.
• Культура и этикет
– При посещении буддийских храмов прикрывайте плечи и колени, снимайте обувь.
– Будьте вежливы и уважительны к местным традициям.
• Электричество
– Напряжение 230 В, розетки формата D/M.
– Рекомендуется взять универсальный адаптер.
Программа тура по дням
Экскурсия по Коломбо, храмы Гангарамая и Сима-Лака и знакомство с местной кухней
Встретим вас в аэропорту Коломбо и отвезём в уютный отель. После заселения начнётся экскурсия. Вы посетите храм Гангарамая — одно из самых значимых святилищ Шри-Ланки, затем отправитесь к «плавающему» храму Сима-Лака, расположенному прямо на воде. Пройдётесь по набережной Galle Face, где открываются панорамы Индийского океана, и заглянете на величественную Площадь Независимости. Вечером — ужин в аутентичном ресторане с традиционными блюдами местной кухни.
Золотой храм Дамбулла и подъём на Сигирию
После завтрака отправимся к знаменитой Сигирии — величественной скале-цитадели. По дороге остановимся у Золотого храма Дамбулла, где возвышается огромная статуя Будды. Затем вас ждёт восхождение на Сигирию: путь пройдёт мимо древних фресок и руин царского дворца, а с вершины откроются панорамные виды на тропические окрестности. Вечером — заселение в уютный отель у подножия скалы и ужин в национальном стиле.
Башня Амбулавава, чайная плантация, фабрика и дегустация напитка
Утром поедем к башне Амбулавава. С обзорной площадки открываются захватывающие виды на джунгли и горные долины центральной Шри-Ланки. После подъёма предусмотрен лёгкий перекус, а затем переезд в Рамбоду. Здесь вы прогуляетесь по чайным плантациям, посетите фабрику, где вручную обрабатывают листья, и попробуете знаменитые сорта цейлонского чая. Вечером — размещение в отеле и ужин в спокойной атмосфере горного курорта.
Прогулка по Нувара-Элии, поездка на поезде, Девятиарочный мост, Малый пик Адама
После завтрака вас ждёт прогулка по Нувара-Элии, где колониальная архитектура сочетается с живописными пейзажами. Вы увидите старинное почтовое здание, легендарный Grand Hotel и уютные улочки, благодаря которым город называют «Маленькой Англией». Затем предстоит живописная поездка на поезде до Эллы — один из самых красивых железнодорожных маршрутов Шри-Ланки. По дороге откроются виды на долины, водопады и знаменитый Девятиарочный мост. Вечером поднимемся к Малому пику Адама, где можно встретить закат над горами. Ночь пройдёт на южном побережье в экоотеле в Мириссе.
Йога на берегу океана и кулинарный мастер-класс
Утро начнётся с мягкой практики йоги на пляже — под шум океана и ласковое солнце вы сможете почувствовать гармонию с природой. После завтрака — свободное время для отдыха: купания, прогулок вдоль побережья и расслабления на белоснежном песке. Вечером состоится кулинарный мастер-класс, где вы научитесь готовить традиционный рис с карри и другие блюда шри-ланкийской кухни.
Урок сёрфинга, прогулка по Галле и приют морских черепах
Рано утром вас ждут волны Индийского океана — занятия сёрфингом под руководством опытного инструктора подойдут даже новичкам. После энергичного старта дня — завтрак и свободное время для отдыха у моря. Затем вы отправитесь на экскурсию в старинный город Галле, где сохранился величественный колониальный форт, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По пути остановимся в приюте морских черепах, где можно увидеть, как заботятся о маленьких и взрослых особях.
Заповедник «Синхараджа», прогулка по джунглям и прощальный ужин на берегу океана
Возьмём завтрак с собой и рано утром поедем в заповедник «Синхараджа», один из древнейших дождевых лесов планеты, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В сопровождении опытного проводника будем гулять по тропическим тропам, среди густой зелени, певчих птиц и влажного аромата джунглей. По дороге сделаем остановку у водопада, где можно искупаться и устроить небольшой пикник. К вечеру вернёмся на побережье — вас ждут прощальный ужин на берегу Индийского океана под звуки прибоя и закатное небо.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт Коломбо или к месту продолжения отдыха по вашему маршруту.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|€1600
|1-местное размещение
|€2100
|«Парный» тариф
|€2880
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 6 ужинов
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Сопровождение гида и турлидера
- Экскурсии по программе
- Поездка на поезде
- Прогулка по джунглям
- Урок серфинга и йоги
- Знакомство с черепахами в Индийском океане
- Помощь в подборе выгодных билетов на остров, оформлении визы
- Поддержка онлайн и подарки
Что не входит в цену
- Билеты до Коломбо и обратно (подберём вам самый оптимальный вариант)
- 1 ужин - $5-10 (средний чек), обеды - $4-8 (средний чек)
- Доплата за 1-местное размещение - $500