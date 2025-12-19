Мои заказы

Приключения на Шри-Ланке: экскурсии и треккинги, уроки йоги и сёрфинга, гастрономия

Подняться на Сигирию, выполнить практики на берегу океана, погулять по джунглям и чайным плантациям
Вас ждёт не просто путешествие по Шри-Ланке, а настоящее погружение в местную культуру, море впечатлений и приключений.

Вы будете ловить волну на сёрфе и обретать гармонию, занимаясь йогой на пляже, взойдёте
на Сигирию и Малый пик Адама — каждый шаг стоит пейзажей, которые откроются с высоты.

Увидите главные достопримечательности Коломбо и Галле, прокатитесь на легендарном поезде, осмотрите Девятиарочный мост и проследите путь чайного листа: от плантаций до фабрики.

Не забудем и о гастрономических удовольствиях: в стоимость уже включены завтраки, пикник в джунглях и 6 ужинов, в том числе кулинарный мастер-класс по приготовлению карри и хопперсов, а также трапеза на берегу океана.

Описание тура

Организационные детали

• Паспорт и виза
– Срок действия паспорта должен быть не менее 6 месяцев.
– Оформите электронную визу ETA заранее (поможем).

• Медицинские требования
– Обязательно возьмите базовую аптечку и медицинскую страховку.

• Валюта и деньги
– Официальная валюта — рупия (LKR).
– Меняйте деньги в банках или лицензированных обменниках (подскажем, покажем, расскажем, поможем).
– В крупных городах принимают карточки международного образца и карты Union Pay, но в отдалённых регионах лучше иметь наличные.

• Связь и интернет
– Повсеместно есть 4G, бесплатный Wi-Fi встречается в отелях и кафе.

• Климат и одежда
– Тёплый и влажный климат круглый год.
– Берите лёгкую хлопковую одежду, солнцезащитные очки и крем.
– Одежду на 15 градусов для экскурсий в горах, а также дождевик.

• Культура и этикет
– При посещении буддийских храмов прикрывайте плечи и колени, снимайте обувь.
– Будьте вежливы и уважительны к местным традициям.

• Электричество
– Напряжение 230 В, розетки формата D/M.
– Рекомендуется взять универсальный адаптер.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Коломбо, храмы Гангарамая и Сима-Лака и знакомство с местной кухней

Встретим вас в аэропорту Коломбо и отвезём в уютный отель. После заселения начнётся экскурсия. Вы посетите храм Гангарамая — одно из самых значимых святилищ Шри-Ланки, затем отправитесь к «плавающему» храму Сима-Лака, расположенному прямо на воде. Пройдётесь по набережной Galle Face, где открываются панорамы Индийского океана, и заглянете на величественную Площадь Независимости. Вечером — ужин в аутентичном ресторане с традиционными блюдами местной кухни.

Экскурсия по Коломбо, храмы Гангарамая и Сима-Лака и знакомство с местной кухней
2 день

Золотой храм Дамбулла и подъём на Сигирию

После завтрака отправимся к знаменитой Сигирии — величественной скале-цитадели. По дороге остановимся у Золотого храма Дамбулла, где возвышается огромная статуя Будды. Затем вас ждёт восхождение на Сигирию: путь пройдёт мимо древних фресок и руин царского дворца, а с вершины откроются панорамные виды на тропические окрестности. Вечером — заселение в уютный отель у подножия скалы и ужин в национальном стиле.

Золотой храм Дамбулла и подъём на Сигирию
3 день

Башня Амбулавава, чайная плантация, фабрика и дегустация напитка

Утром поедем к башне Амбулавава. С обзорной площадки открываются захватывающие виды на джунгли и горные долины центральной Шри-Ланки. После подъёма предусмотрен лёгкий перекус, а затем переезд в Рамбоду. Здесь вы прогуляетесь по чайным плантациям, посетите фабрику, где вручную обрабатывают листья, и попробуете знаменитые сорта цейлонского чая. Вечером — размещение в отеле и ужин в спокойной атмосфере горного курорта.

Башня Амбулавава, чайная плантация, фабрика и дегустация напитка
4 день

Прогулка по Нувара-Элии, поездка на поезде, Девятиарочный мост, Малый пик Адама

После завтрака вас ждёт прогулка по Нувара-Элии, где колониальная архитектура сочетается с живописными пейзажами. Вы увидите старинное почтовое здание, легендарный Grand Hotel и уютные улочки, благодаря которым город называют «Маленькой Англией». Затем предстоит живописная поездка на поезде до Эллы — один из самых красивых железнодорожных маршрутов Шри-Ланки. По дороге откроются виды на долины, водопады и знаменитый Девятиарочный мост. Вечером поднимемся к Малому пику Адама, где можно встретить закат над горами. Ночь пройдёт на южном побережье в экоотеле в Мириссе.

Прогулка по Нувара-Элии, поездка на поезде, Девятиарочный мост, Малый пик Адама
5 день

Йога на берегу океана и кулинарный мастер-класс

Утро начнётся с мягкой практики йоги на пляже — под шум океана и ласковое солнце вы сможете почувствовать гармонию с природой. После завтрака — свободное время для отдыха: купания, прогулок вдоль побережья и расслабления на белоснежном песке. Вечером состоится кулинарный мастер-класс, где вы научитесь готовить традиционный рис с карри и другие блюда шри-ланкийской кухни.

Йога на берегу океана и кулинарный мастер-класс
6 день

Урок сёрфинга, прогулка по Галле и приют морских черепах

Рано утром вас ждут волны Индийского океана — занятия сёрфингом под руководством опытного инструктора подойдут даже новичкам. После энергичного старта дня — завтрак и свободное время для отдыха у моря. Затем вы отправитесь на экскурсию в старинный город Галле, где сохранился величественный колониальный форт, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По пути остановимся в приюте морских черепах, где можно увидеть, как заботятся о маленьких и взрослых особях.

Урок сёрфинга, прогулка по Галле и приют морских черепах
7 день

Заповедник «Синхараджа», прогулка по джунглям и прощальный ужин на берегу океана

Возьмём завтрак с собой и рано утром поедем в заповедник «Синхараджа», один из древнейших дождевых лесов планеты, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В сопровождении опытного проводника будем гулять по тропическим тропам, среди густой зелени, певчих птиц и влажного аромата джунглей. По дороге сделаем остановку у водопада, где можно искупаться и устроить небольшой пикник. К вечеру вернёмся на побережье — вас ждут прощальный ужин на берегу Индийского океана под звуки прибоя и закатное небо.

Заповедник «Синхараджа», прогулка по джунглям и прощальный ужин на берегу океана
8 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт Коломбо или к месту продолжения отдыха по вашему маршруту.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение€1600
1-местное размещение€2100
«Парный» тариф€2880
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 6 ужинов
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Сопровождение гида и турлидера
  • Экскурсии по программе
  • Поездка на поезде
  • Прогулка по джунглям
  • Урок серфинга и йоги
  • Знакомство с черепахами в Индийском океане
  • Помощь в подборе выгодных билетов на остров, оформлении визы
  • Поддержка онлайн и подарки
Что не входит в цену
  • Билеты до Коломбо и обратно (подберём вам самый оптимальный вариант)
  • 1 ужин - $5-10 (средний чек), обеды - $4-8 (средний чек)
  • Доплата за 1-местное размещение - $500
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Коломбо, 10:30, возможно любое время встречи, в течение дня, по договорённости
Завершение: Аэропорт Коломбо, 10:30, возможно любое время завершения тура, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Коломбо
Организовываем групповые и индивидуальные экскурсии на Шри-Ланке и не только с 2015 года. Множество проведённых туров и благодарных отзывов придают уверенности в том, что всё делаем отлично:)

Тур входит в следующие категории Коломбо

