Вас ждёт не просто путешествие по Шри-Ланке, а настоящее погружение в местную культуру, море впечатлений и приключений.Вы будете ловить волну на сёрфе и обретать гармонию, занимаясь йогой на пляже, взойдёте

на Сигирию и Малый пик Адама — каждый шаг стоит пейзажей, которые откроются с высоты. Увидите главные достопримечательности Коломбо и Галле, прокатитесь на легендарном поезде, осмотрите Девятиарочный мост и проследите путь чайного листа: от плантаций до фабрики. Не забудем и о гастрономических удовольствиях: в стоимость уже включены завтраки, пикник в джунглях и 6 ужинов, в том числе кулинарный мастер-класс по приготовлению карри и хопперсов, а также трапеза на берегу океана.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

• Паспорт и виза

– Срок действия паспорта должен быть не менее 6 месяцев.

– Оформите электронную визу ETA заранее (поможем).

• Медицинские требования

– Обязательно возьмите базовую аптечку и медицинскую страховку.

• Валюта и деньги

– Официальная валюта — рупия (LKR).

– Меняйте деньги в банках или лицензированных обменниках (подскажем, покажем, расскажем, поможем).

– В крупных городах принимают карточки международного образца и карты Union Pay, но в отдалённых регионах лучше иметь наличные.

• Связь и интернет

– Повсеместно есть 4G, бесплатный Wi-Fi встречается в отелях и кафе.

• Климат и одежда

– Тёплый и влажный климат круглый год.

– Берите лёгкую хлопковую одежду, солнцезащитные очки и крем.

– Одежду на 15 градусов для экскурсий в горах, а также дождевик.

• Культура и этикет

– При посещении буддийских храмов прикрывайте плечи и колени, снимайте обувь.

– Будьте вежливы и уважительны к местным традициям.

• Электричество

– Напряжение 230 В, розетки формата D/M.

– Рекомендуется взять универсальный адаптер.