6 дней
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Собрать цейлонский чай, встретить рассвет на горе и сделать эффектные фото из поезда
Начало: Коломбо, рано утром заберём вас из вашего отеля/ме...
8 окт в 08:00
15 окт в 08:00
$900 за человека
9 дней
Назад в лето: трип по городам Шри-Ланки с треккингами в горы и пляжным отдыхом
Побывать в семи городах острова, прокатиться на знаменитом поезде и искупаться в океане
Начало: Негомбо, аэропорт, утро
26 янв в 10:00
9 фев в 10:00
$1 300 за человека
11 дней
Все краски Цейлона: индивидуальный гранд-тур по Шри-Ланке с треккингом, сафари и мастер-классом
Прогуляться по плато Хортон, приготовить ланкийские блюда и увидеть обитателей национальных парков
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
1 дек в 10:00
1 янв в 10:00
$1 590 за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина15 июля 2024Очень рада, что выбрала именно этот тур. Я в восторге! Гид - позитивный и очень компетентный человек. Видно, что ему нравится
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Треккинг и походы»
Самые популярные туры этой рубрики в Коломбо
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Коломбо в октябре 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 тура от 900 до 1 590. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Туры на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Треккинг и походы», 1 ⭐ отзыв, цены от $900. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь